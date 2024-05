Koreanisch essen in Düsseldorf: Top-Adressen für Kimchi & Bibimbap

Die koreanische Küche geizt nicht mit einzigartigen Gerichten, deren Namen langsam aber sicher auch in Deutschland angekommen sind. Klar, Kimchi kennt mittlerweile wohl jeder – der scharf (bis sehr scharf) gewürzte fermentierte Kohl gilt hierzulande meist als Mutprobe, für asiatisch verwöhnte Gaumen als Leibspeise.

Andere Gerichte hingegen sind weniger bekannt: Vom Bibimbap haben zumindest einige sicher schon gehört, ebenso vom Bulgogi (Feuerfleisch) und vom Korean Fried Chicken in süß-scharfer Sauce.

Wie aber sieht es mit Japchae oder süßen Hotteok aus? Wir nehmen euch an die Hand und führen euch durch die Wunder der koreanischen Küche in Düsseldorf.

Denn wer denkt Düsseldorf könne nur japanisch, der irrt gewaltig: Eine einfache Google-Suche zeigt bereits über 15 koreanische Restaurants, der Großteil verteilt zwischen Stresemann- und Bismarckstraße, südlich von Little Tokyo rund um die Immermannstraße. Weitere Locations finden sich beispielsweise am Medienhafen und in der Nähe des Bahnhofs Bilk.

Im Folgenden stellen wir euch Locations genauer vor, in denen wir selbst schon vorzüglich diniert haben. Viel Spaß und 맛있게 드세요 (mas-issge deuseyo), also: Guten Appetit!

Korea Haus – der Kult-Koreaner in Düsseldorf

Das Korea Haus auf der Bismarckstraße ist der angeblich älteste Koreaner in Düsseldorf. Wer auf Google vorbeischaut, stolpert zuerst über die 2700 größtenteils positiven Bewertungen – bei der schieren Anzahl glaubt man der Aussage des „ältesten Koreaners in Düsseldorf“ gerne. Ganz egal ob Kimchi, scharf marinierter Tofu, Rindfleisch aus dem heißen Steintopf oder ein Eintopf mit schwarzen Bohnen – hier wird garantiert jeder glücklich!

Tipp: Beim koreanischen Barbecue dürft ihr selbst tätig werden und die marinierten Zutaten auf den im Tisch eingelassenen Grill legen. Insbesondere das Feuerfleisch Bulgogi schmeckt extrem lecker!

Öffnungszeiten: Montags Ruhetag, ansonsten täglich 17 bis 22 Uhr, freitags bis 23 Uhr, samstags und sonntags zusätzlich 12 bis 15 Uhr

Adresse: Bismarckstraße 66, 40210 Düsseldorf (Google Maps)

Homepage: korea-haus-duesseldorf.eatbu.com

Pozangmatcha/Finanzämtche – Koreanische Küche trifft auf deutsche Kneipe

Ein Restaurant mit dem Namen Finanzämtche mitten in Düsseldorf – da würde man zuerst wohl eher nicht an einen heißen Tipp für Korea-Fans denken. Tatsächlich aber hat sich die ehemalige Kneipe längst zu einem der beliebtesten koreanischen Hotspots in Düsseldorf gewandelt. Der Clou: Theke und Dielenboden stammen noch immer aus der Zeit vor der letzten Renovierung im Jahr 2018 – und tragen wesentlich zum Charme des Pozangmatcha bei.

Reservierungen werden in Blöcken entgegengenommen, also von 18 bis 20 Uhr und von 20 bis 22 Uhr. Mehr als neun Personen kommen erst ab 22 Uhr unter. Zutritt ab 16 Jahren. Per Lieferservice kommen die köstlichen Gerichte übrigens auch ganz fix zu euch nach Hause.

Öffnungszeiten: Montags und dienstags Ruhetag, mittwochs bis sonntags ab 18 Uhr bis 1 Uhr morgens

Adresse: Oststraße 139, 40210 Düsseldorf (Google Maps)

Homepage: pozangmatcha.metro.rest, Instagram

Tipp: Mit dem BEUD gibt es einen Ableger des Pozangmatcha in Düsseldorf-Bilk. Wer an der Oststraße keinen Platz bekommt, wird ganz sicher auch dort glücklich. Aufgrund seiner Lage ist das BEUD bei Studenten äußerst beliebt. Auf der Karte finden sich viele Klassiker wie Fried Chicken, Bulgogi und Jabchae. Praktisch: kostenlose Parkplätze für Autofahrer.

Öffnungszeiten: Sonntags Ruhetag, ansonsten täglich von 12 bis 15 Uhr und von 17 bis 22 Uhr

Adresse: Zimmerstraße 28, 40215 Düsseldorf (Google Maps)

Homepage: beud-duesseldorf.com

Seoul – Korea-Highlight auf der Klosterstraße

Der Klassiker auf der Klosterstraße: Das Seoul ist ein liebevoll aufgemachter Familienbetrieb, der euren Gaumen bereits seit vielen Jahren mit besten koreanischen Speisen verwöhnt – natürlich alle streng nach Familienrezept. Hier gibt es hausgemachten Kimchi und hervorragendes Bibimbap, unzählige Vorspeisen und zahlreiche Eintopfspezialitäten wie Kimchi-Jigae (Kimchi-Eintopf mit Schweinefleisch) und Doenjang-Jigae (Eintopf mit Sojabohnenpaste und Rindfleisch). Vegetarier versuchen sich an der Poke Bowl, alternativ lassen viele Gerichte auch „ohne Fleisch“ bestellen.

Öffnungszeiten: Montags Ruhetag, ansonsten täglich von 12 bis 15 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr

Adresse: Klosterstraße 45, 40211 Düsseldorf (Google Maps)

Homepage: seoulduesseldorf.com / Instagram

BBQ Chicken – Korea-Tipp für Fans knuspriger Hühnchen

Frittiertes Hähnchen? Das trifft nicht nur den Geschmack von Koreanern, auch in Deutschland steht dieses Gericht weit oben auf der „Bitte mehr davon!“-Liste. Die koreanische Version wird meist doppelt frittiert und als Ganjang Chicken mit einer Sojasauce oder als Yangnyeom-Chicken mit einer süß-scharfen Sauce serviert.

Im BBQ Chicken auf der Bahnstraße 74, gleich neben dem ebenfalls äußerst empfehlenswerten Thailänder Sila Thai und unweit von Zurheide Feine Kost gelegen, kommen die Hähnchen als „Golden Fried Chicken“ nach strengem Geheimrezept auf den Teller. Wer es schärfer mag, der greift zum „Secret Sauced Chicken“ mit koreanischer Chili-Paste, Zwiebeln und Knoblauch. Ein weiteres Highlight vor Ort: der Bulgogi Chicken Burger. In dem modern und offen gestalteten Restaurant gibt es gleich mehrere Sitzplätze.

Öffnungszeiten: Montags und dienstags Ruhetag, ansonsten täglich 16 bis 22 Uhr, freitags bis sonntags zusätzlich 12 bis 14.30 Uhr

Adresse: Bahnstraße 74, 40210 Düsseldorf (Google Maps)

Homepage: bbq-chicken.de

YoGi – die besten Korea-Vibes in Düsseldorf

Zwischen Hauptbahnhof und Oststraße gelegen, findet sich auf der Grupellostraße dieses sehr authentische, junge Restaurant mit starken Korea-Vibes. Eine Reservierung macht Sinn, denn die Tische sind in den abendlichen Stoßzeiten schnell belegt. Besonders zu empfehlen: der frittierte Tofu, die herrlichen Teigtaschen und die die würzig-scharfe Nudelsuppe Jjampong. Mutige greifen zu den Hühnerfüßen. Vorsicht: Scharfe Gerichte sind wirklich schweißtreibend scharf!

Öffnungszeiten: Montags und dienstags Ruhetag, ansonsten täglich 17.30 bis 0 Uhr

Adresse: Grupellostraße 5, 40210 Düsseldorf (Google Maps)

Telefon: 0211 158 526 50

Homepage: Instagram

Dodo & Jojo Seoul Deli in Düsseldorf: Hier gibt es koreanische Corn Dogs

Neben koreanischem Streetfood findet ihr im kleinen Restaurant auf der Gerresheimer Straße, einen kurzen Fußlauf vom Bahnhof Düsseldorf-Wehrhahn entfernt, vor allem eine Besonderheit: koreanische Corn Dogs. Die klassischen koreanischen Hot Dogs sind frittiert und mit knusprigem Panko überzogen, im Dodo & Jojo locken zusätzliche Toppings wie Süßkartoffeln und würzig-scharfen Ra-Myeon-Nudeln – und natürlich jede Menge Saucen. Mit einer reinen Käsefüllung wird der Corndog auch für Vegetarier interessant.

Nice to know: Das Dodo & Jojo eröffnete im Oktober 2021 und ist damit eine der neueren koreanischen Errungenschaften der Stadt. Die Location war einst in Besitz von Sternekoch Volker Drkosch.

Öffnungszeiten: Sonntags und montags Ruhetag, ansonsten täglich von 12 bis 20.10 Uhr

Adresse: Gerresheimer Str. 12, 40211 Düsseldorf (Google Maps)

Telefon: 01575 0112867

Homepage: Instagram

Mandu – Koreaner mit hausgemachten Teigtaschen in Düsseldorf

Das Mandu in Düsseldorf-Oberbilk ist besonders bekannt für seine Teigtaschen – und trotz seines Alters weiterhin ein Geheimtipp für alle Asia-Fans in Düsseldorf. Die Location ist klein und unscheinbar, das Gebotene vor Ort umso beeindruckender: „Koreanische Küche wie bei Muttern“ heißt es bereits auf der Speisekarte – und genau dieses Versprechen wird auch eingehalten. Lasst euch bloß die titelgebenden Mandu nicht entgehen: Die koreanischen Teigtaschen schmecken hier besonders gut!

Öffnungszeiten: Sonntags Ruhetag, ansonsten dienstags bis freitags von 12 bis 21 Uhr, samstags und montags von 17 bis 21 Uhr

Adresse: Eisenstraße 88, 40227 Düsseldorf (Google Maps)

Telefon: 0211 700 9367