Japan-Tag 2024 in Düsseldorf: Diese Programm-Highlights sind bekannt!

Am Samstag, dem 1. Juni 2024, ist es wieder soweit: Düsseldorf zelebriert den Japan-Tag und hunderttausende Menschen feiern in der Stadt und auf der Rheinpromenade mit. Aber was wird euch dieses Jahr vor Ort geboten? Wir führen euch durch die Programm-Highlights.

Update, 26. April 2024: Während viele Teile des Programms bereits bekannt sind, gibt es in Sachen Konzerte und prominenter Auftritte noch keine Neuigkeiten. Viele Programmpunkte werden sicher ähnlich wie im Vorjahr ablaufen – auch zeitlich. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es hier!

Direkt zur Komplett-Übersicht: Alle Infos zum Japan-Tag 2024 in Düsseldorf fassen wir hier zusammen!

Bunte Cosplay-Kostüme, lautstarke Taiko-Trommelkonzerte, J-Pop-Konzerte und Karaoke, unzählige bunte Stände an der Rheinpromenade und eine ganze Stadt im Japan-Fieber: Der Japan-Tag in Düsseldorf hat sich längst zu einer der größten und wichtigsten Feierlichkeiten der Stadt gewandelt. Auf diese Programm-Highlights dürft ihr euch in diesem Jahr besonders freuen:

Premiere 2024: Ninja Parcours

Ein neues Highlight für den Japan-Tag in Düsseldorf ist die „Toyota Aygo X Parcours Tour“, die an der unteren Rheinwerft eine Heimat findet: Auf dem Parcours könnt ihr stilecht in die Welt der Ninja eintauchen. Zweimal täglich finden zudem Zeitmessungen statt, bei denen sich alle Teilnehmer für das große Finale qualifizieren können. Die Slots für den Zeitrun stehen jeden Tag von 12 bis 13.30 Uhr und von 15 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Die Anmeldung erfolgt direkt vor Ort oder per E-Mail an hello@aygox-tour.de. Alle Infos zur Tour und zu den Regeln findet ihr auf aygox-tour.de.

Wann? 10 bis 18 Uhr, Wettkämpfe von 12 bis 13.30 Uhr und von 15 bis 16 Uhr

Wo? Untere Rheinwerft

Manga-Wettbewerb

Wann? 10 bis 18 Uhr, Wettkämpfe von 12 bis 13.30 Uhr und von 15 bis 16 Uhr

Wo? Zentralbibliothek Düsseldorf, KAP 1, Konrad-Adenauer-Platz 1, 40210 Düsseldorf

Kinderprogramm auf dem Marktplatz mit Fortuna Düsseldorf und DEG

Auch derwird wieder ein fester Bestandteil des Programms auf dem Japan-Tag sein, der 2024 erstmalig von 10 bis 18 Uhr in der Zentralbibliothek am Düsseldorfer Hauptbahnhof stattfindet. Zum Hauptgewinn gehört ein Hin- und Rückflug von Japan Airlines. Infos zur Teilnahme gibt es auf der Website

Beim Kinderprogramm auf dem Marktplatz wird für die kleinen Gäste Einiges geboten. Der Japanische Club Düsseldorf e.V. lädt hier zum gemeinsamem Singen, Maskenbasteln und in ein Kinder-Puppen- und Bilderbuchtheater ein. Das Theater wird sowohl auf Deutsch als auch auf Japanisch vorgetragen.

Die Düsseldorfer EG präsentiert auf dem Marktplatz ein Angebot für Kinder mit verschiedenen Aktionen, unter anderem einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen rund um Eishockey. Zudem können die kleinen Düsseldorfer ihre Helden der Fortuna Düsseldorf hautnah erleben: Der Verein ist vor Ort ebenfalls vertreten.

Wann? 10 bis 18 Uhr

Wo? Marktplatz (Altstadt)

Manga, Anime und japanische Antiquitäten

Bereits ab 10 Uhr öffnen die zahlreichen Stände an der Reuterkaserne. Bis 18 Uhr könnt ihr hier hervorragend bummeln und den tollen Blick auf den Rhein genießen.

Wann? 10 bis 18 Uhr

Wo? Reuterkaserne

Samurai-Heerlager und Kyudo-Bogenschießen

Das Samurai-Heerlager am Platz des Landtags und auf der Wiese vor dem Landtag öffnet seine Pforten für Neugierige bereits um 10 Uhr. Wer sich am Japan-Tag in Düsseldorf selbst mal als Bogenschütze probieren will, ist hier jederzeit herzlich willkommen. Zusätzlich locken zahlreiche Gastronomie-Stände.

Wann? 10 bis 18 Uhr

Wo? Landtag

Cosplay- und Karaoke-Wettbewerb

Der Johannes-Rau-Platz an der Kniebrücke wird zum Standort für die Popkultur-Bühne. Dort startet der beliebte Cosplay-Wettbewerb, die Anmeldung ist ab 11.30 Uhr vor Ort möglich. Am Nachmittag folgt dann die Siegerehrung.

Immer wieder ein großer Spaß: Eure Sangeskünste könnt ihr beim Karaoke-Wettbewerb unter Beweis stellen. Die Anmeldung erfolgt auch dafür vor Ort ab 13.30 Uhr.

Premiere 2024: Poetry-Slam

Erstmalig lädt die Popkultur-Bühne zu einem PoetrySlam-Wettbewerb ein. Für den Wettbewerb der Geschichten- und Gedichteschreiber können sich Interessierte ab sofort per Mail an poetryslam-jt@hoer-rhein.de anmelden. Weitere Infos findet ihr im oben verlinkten Insta-Post.

Wann? TBA

Wo? Johannes-Rau-Platz

Offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller

Die traditionelle Eröffnung vom Japan-Tag 2023 findet von 12 bis 12.30 Uhr auf der Bühne am Burgplatz statt. Beim Anschlagen des Sake-Fasses und mit einer Rede ist auch der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf, Dr. Stephan Keller, vor Ort. Anschließend treten hier die Taiko-Kids auf (12.40 bis 13 Uhr).

Wann? ca. 12 bis 12.30 Uhr

Wo? Burgplatz

Japan-Tag 2024: Preisverleihung des Cosplay-Wettbewerbs

Wer sich die schönsten und besten Cosplay-Kostüme des Tages noch einmal ansehen will, ist hier richtig: Bei der großen Preisverleihung des Cosplay-Wettbewerbs auf der Bühne am Burgplatz werden die Sieger bekanntgegeben.

Wann? ca. 18 bis 18.10 Uhr

Wo? Burgplatz

Japan-Tag 2024: Konzert am Burgplatz

Zum Japan-Tag darf ein großes Konzert auf der Bühne am Burgplatz nicht fehlen. Wer in diesem Jahr auftritt, ist allerdings noch unbekannt.

Im Vorjahr war die japanische Singer-Songwriterin Kaho Nakamura vor Ort – die Synchronstimme der Heldin aus dem Anime „Belle“ von „Summer Wars“-Regisseur Mamoru Hosoda.

Wann? ca. 21 bis 22.45 Uhr

Wo? Burgplatz

Japan-Tag 2024: Japanisches Feuerwerk

Zum großen Finale schauen wieder zahlreiche Blicke gen Himmel über Düsseldorf – nach Einsetzen der Dunkelheit erwartet euch dort ein spektakuläres Feuerwerk. Gezündet werden die Raketen auf den Rheinwiesen zwischen der Oberkasseler Brücke und der Rheinkniebrücke. Wo ihr die beste Aussicht habt und wo ihr das Feuerwerk noch sehen könnt, erfahrt ihr hier!

2023 stand das Feuerwerk zuletzt unter dem Motto „Die japanischen Jahreszeiten am Düsseldorfer Nachthimmel“.

Wann? ca. 23 Uhr

Wo? Rheinpromenade (u.a.)

Info: Weitere Termine sowie die genauen Regularien der Wettbewerbe am Japan-Tag findet ihr auf der offiziellen Webseite unter japantag-duesseldorf-nrw.de oder auf dem offizielle Instagram-Kanal unter instagram.com/japantag_duesseldorf/. Noch mehr Infos zum Programm hält die Stadt Düsseldorf hier für euch parat.