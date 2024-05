Little-Tokyo in Düsseldorf: 8 neue Hotspots für den Japan-Tag 2024

Mit großen Schritten nähern wir uns dem Japan-Tag: Das Fest zu Ehren der ostasiatischen Kultur lockt jedes Jahr hunderttausende Menschen nach Düsseldorf und offenbart auch bei dieser Ausgabe zahlreiche Highlights. Welche das sind und weitere Informationen zum Mega-Event findet ihr hier.

Gerade Besucher, die aus weitentfernten Städten anreisen, verbinden ihren Besuch in der NRW-Landeshauptstadt mit einem Abstecher ins „Little Tokyo“, dem einzigen Japan-Viertel in Deutschland. Welche Highlights über das letzte Jahr neu hinzugekommen sind und welche Spots ihr auf jeden Fall auschecken solltet, erfahrt ihr hier.

Exklusive Desserts bei Kumo

Einen unserer liebsten Neuzugänge findet ihr auf der Oststraße: Im Kumo kommt ihr in den Genuss exklusiver Desserts. So bereitet euch der kleine Laden leckere Dorayaki, japanische Pancakes, in den verschiedensten Sorten zu. Wählen könnt ihr unter anderem zwischen Matcha-, Oreo- und roter-Bohnen-Füllung. Auch beim Eis erwartet euch eine besondere Spezialität: das Mont-Blanc. Hierbei handelt es sich um cremiges Vanilleeis, welches mit Fäden aus Kastanienpüree getoppt wird.

Adresse: Oststraße 109, 40210 Düsseldorf

Jetzt noch mehr Auswahl bei Manga Mafia

Anime und Manga sind für viele Japan-Fans der Einstieg in die Kultur des Landes der aufgehenden Sonne. Da wundert es kaum, dass sich mitten in „Little Tokyo“ mit „Manga-Mafia“ ein entsprechender Store befindet, der Animanga-Liebhaber mit Neuerscheinungen und Klassikern versorgt. Nun habt ihr noch mehr Platz zum Stöbern und Entdecken neuer Werke. Denn Ende Mai vergrößerte der Store seinen Standort und bietet euch nun direkt links vom Geschäft noch mehr Shopping-Fläche für Manga, Anime, Figuren, Snacks und Co.

Vietnamesisches Streetfood bei Le Bánh Mì

Anders als in der japanischen Küche, die sich meist auf Reis und Soja-Produkte wie Tofu und Miso konzentriert, liegt der Fokus bei vietnamesischen Speisen auf kräftigen Kräutern und Gewürzen wie Zitronengras, Ingwer und Koriander. Geschmacklich muss sich das südostasiatische Land jedoch nicht verstecken. Ganz im Gegenteil: Gerichte aus Vietnam erfreuen sich auch bei Japan-Freunden immer größerer Beliebtheit. Besonders authentisches Streetfood findet ihr bei „Le Bánh Mì“ auf der Immermannstraße. Neben dem namensgebenden Viet-Sandwich findet ihr hier auch leckere Pho-Suppen, die den japanischen Ramen ziemlich Konkurrenz machen.

Adresse: Immermannstraße 48, 40210 Düsseldorf

Japanische Schreibwaren bei Kami

Ganz neu in die Straßen von „Little Tokyo“ ist das Kami gezogen. Aus dem japanischen übersetzt bedeutet der Name „Papier“ und verrät somit gleich, dass es sich hierbei um einen Schreibwarenladen handelt. Neben süßen Notizbüchern, ausgefallenen Postkarten und niedlichen Stiften findet ihr hier noch viele weitere Artikel für Schule und Büro im charmanten Design. Daneben gibt es im inhabergeführten Laden auch eine kleine Auswahl an Bastelsachen, tollen Geschenken sowie Ballons für die nächste Geburtstagsfeier.

Adresse: Steinstraße 35, 40210 Düsseldorf

Fluffy Pancakes bei Buni

Sie erobern gerade die Startseiten von Instagram und TikTok: Fluffy Pancakes! Wer diese in moderner Atmosphäre und nach asiatischem Vorbild genießen möchte, der sollte dem Buni auf der Oststraße einen Besuch abstatten. Denn hier erhaltet ihr das Trend-Food gleich in mehreren Varianten, beispielsweise getoppt mit Erdbeeren, Mango oder Matcha. Doch auch wer keinen Hunger auf fluffige Pfannkuchen mitbringt, wird im neu eröffneten Café fündig. So bietet euch die Location ebenfalls verschiedene Sorten Bingsu (Korean Shaved Ice) sowie weitere Desserts aus Fernost an.

Adresse: Oststraße 107, 40210 Düsseldorf

Trendy Press-On-Nails bei Mofan

Freunde gepflegter Fingernägel sollten diese Neueröffnung nicht verpassen: Seit Ende April warten im Laden auf der Immermannstraße Press-On-Nails in den verschiedensten Farben und Designs auf euch. Wer möchte, kann sich diese hier auch gleich vor Ort anbringen lassen. Daneben findet ihr im süßen Store auch jede Menge Accessoires von Haarbändern über Spangen bis hin zu Schmuck wie Halsketten und Ohrringen.

Adresse: Immermannstraße 59, 40210 Düsseldorf

Fine Dining im Hato im Medienhafen

Etwas außerhalb von „Little Tokyo“ hat im Düsseldorfer Medienhafen das Hato seine Pforten geöffnet. Das Konzept des modernen Asia-Restaurants richtet sich dabei an Gäste, die auf gehobene Speisen stehen oder sich mal etwas gönnen möchten. Die Zutaten für die Gerichte werden hier einzeln abgewogen und stammen größtenteils aus der Region. Andere hingegen, wie etwa Basen für Saucen, kommen direkt aus Japan. Auch kulinarisch versteht sich die Location als fortschrittlich und legt einen großen Fokus auf das Prinzip der Fusions-Küche. So wird beispielsweise die nach asiatischem Vorbild zubereitete Ente „Crispy Duck“ nach französischer Art angerichtet.

Adresse: Speditionstraße 2, 40221 Düsseldorf

Gefrorene Köstlichkeiten und mehr im Eislab

Auch wenn ihr im Eislab keine asiatischen Köstlichkeiten wie Bingsu oder Softeis mit Matcha-Geschmack finden werdet, lohnt sich der Abstecher in die neue Eisdiele mitten auf der Immermannstraße. Denn neben Klassikern wie Erdbeere und Schokolade findet ihr im „Labor“ auch einzigartige Sorten wie Feige-Käse oder Honig-Lavendel. Daneben gibt es ihr hier auch leckere Macaraons in den buntesten Farben. Obwohl das Gebäck eigentlich aus Frankreich stammt, erfreut es sich im Land der aufgehenden Sonne großer Beliebtheit und wird auch von Japan-Enthusiasten gerne verspeist.

