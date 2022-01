„Der Bachelor“ 2022: Start, Sendetermine, Kandidatinnen – alle Infos zur 12. Staffel

Eines der ersten TV-Highlights des Jahres ist traditionell „Der Bachelor“. 2022 schickt RTL zum zwölften Mal in der Geschichte einen Rosenkavalier auf die Suche nach der großen Liebe. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur neuen Staffel!

Wer ist der Bachelor 2022?

Bereits im Dezember verkündete RTL: Dominik Stuckmann ist „Der Bachelor“ 2022.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der Bachelor (@bachelor.rtl)

Dominik Stuckmann ist 1,90 Meter groß, wohnt abwechselnd in Frankfurt am Main und auf Gran Canaria und ist IT-Specialist und Unternehmer. Die letzte Beziehung des neuen Bachelors endete 2021 nach sechs Jahren.

>> Fotos: Das ist Dominik Stuckmann <<

Inzwischen ist er seit neun Monaten Single – und bereit für sein wohl bisher größtes Liebesabenteuer: „Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden. Deshalb mache ich mit. In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe.“

>> Ex-Kandidatinnen fahren auf den neuen Bachelor ab: „Kann ich nochmal teilnehmen?“ <<

Wer sind die Kandidatinnen bei „Der Bachelor“ 2022?

Auch 2022 kämpfen 22 Damen und die Gunst des RTL-Rosenkavaliers. Diese Frauen sind bei „Der Bachelor“ 2022 dabei:

>> Fotos: Das sind die 22 Kandidatinnen von „Der Bachelor“ 2022 <<

>> „Der Bachelor“ 2022: Alle Kandidatinnen im Bikini – die Fotos <<

Wann beginnt „Der Bachelor“ 2022?

„Der Bachelor“ 2022 startet am 26. Januar 2021.

Sendetermine: Wann läuft „Der Bachelor“ 2022?

Auch in der 12. Staffel von „Der Bachelor“ hält RTL am Mittwochabend (20.15 Uhr) als Sendeplatz fest.

Die (voraussichtlichen) TV-Termine im Überblick:

Folge 1: 26. Januar 2022, 20.15 Uhr (RTL)

Folge 2: 2. Februar 2022, 20.15 Uhr (RTL)

Folge 3: 9. Februar 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 4: 16. Februar 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 5: 23. Februar 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 6: 2. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 7: 9. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 8: 16. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 9 (Finale): 23. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

Folge 10 (Wiedersehen): 30. März 2022 um 20.15 Uhr (RTL)

„Der Bachelor“ online im Stream oder Live-Stream bei „RTL+“

Wie gewohnt bietet RTL die neuen Folgen nicht nur im TV an, sondern auch online bei „RTL+“ (ehemals TVNOW). Über die Mediathek der RTL-Mediengruppe lassen sich die „Bachelor“-Folgen sowohl im Live-Stream als auch zeitversetzt schauen. Besonderes Schmankerl: Alle Folgen stehen jeweils eine Woche vor Fernseh-Ausstrahlung auf Abruf bereit. Kleiner Haken dabei: Ihr müsst euch bei „RTL+“ anmelden und nach einem kostenlosen Probemonat 4,99 Euro pro Monat zahlen. Das Abo ist dann aber auch monatlich wieder kündbar.

Alle (voraussichtlichen) „RTL+“-Sendetermine im Überblick:

Folge 1: 19. Januar 2022, 20.15 Uhr

Folge 2: 26. Januar 2022, 20.15 Uhr

Folge 3: 2. Februar 2022 um 20.15 Uhr

Folge 4: 9. Februar 2022 um 20.15 Uhr

Folge 5: 16. Februar 2022 um 20.15 Uhr

Folge 6: 23. Februar 2022 um 20.15 Uhr

Folge 7: 2. März 2022 um 20.15 Uhr

Folge 8: 9. März 2022 um 20.15 Uhr

Folge 9 (Finale): 16. März 2022 um 20.15 Uhr

Folge 10 (Wiedersehen): 23. März 2022 um 20.15 Uhr

Sendung verpasst? So seht ihr „Der Bachelor“ in der Wiederholung!

Falls Ihr an einem Mittwochabend mal keine Zeit habt oder – wider Erwarten – etwas Wichtigeres ansteht, müsst Ihr trotzdem nicht auf „Der Bachelor“ verzichten. Denn alle Folgen der neuen Staffel könnt Ihr natürlich auch in der Wiederholung anschauen – allerdings nur online. In der RTL-Mediathek „TV NOW“ stehen die Episoden auch nach der TV-Ausstrahlung noch auf Abruf bereit. So verpasst Ihr garantiert nichts!

Wo wurde „Der Bachelor“ 2022 gedreht?

„Der Bachelor“ steht nicht nur für die Suche nach der großen Liebe, sondern auch für traumhafte Locations im Ausland. Nachdem Niko Griesert pandemiebedingt zum ersten Bachelor wurde, dessen Staffel komplett in Deutschland gedreht wurde, geht es 2022 wieder auf Reisen: wie schon 2019 nach Mexiko.

„Der Bachelor – Der Podcast“

Mit der Staffel, in der Sebastian Preuss den Bachelor gab, führte RTL „Der Bachelor – Der Podcast“ bei „AUDIO NOW“ ein. Und auch im vergangenen Jahr begrüßten Steffi Brungs und Inken Wriedt wöchentlich Gäste aus der aktuellen sowie aus vergangenen Staffeln und ließen die Ereignisse der Woche auf dem Weg zur letzten Rose Revue passieren. Ob das Angebot 2022 weitergeführt wird, ist noch nicht bekannt.

Instagram-Recap „Girls ’n Roses“

Gleiches gilt für das exklusive Recap „Girls ’n Roses“, das am Morgen nach jeder TV-Ausstrahlung auf dem offiziellen Instagram-Account „bachelor.rtl“ veröffentlicht wurde. Darin blickte Steffi Brungs charmant pointiert auf die aktuelle Folge zurück und fasste für die Fans die wichtigsten Highlights zusammen. Außerdem gab es auf Instagram und Facebook Special Content und Hintergrundinfos rund um „Der Bachelor“.

„Check & Roses“ – die Bachelor-Reaction mit Serkan und Samira

Eine Neuigkeit gibt es bei „Der Bachelor“ 2022: Serkan Yavuz und Samira Klampfl werden auf die 12. Staffel ragieren und die einzelnen Folgen genau analysieren. Ihr erstes Reaction-Video gibt es auf YouTube auch schon:

Wer war bisher „Bachelor“?

Mit der Bachelor-Staffel 2022 geht das Format beim TV-Sender RTL bereits in die zwölfte Staffel. 2003 wurde die Kuppel-Show zum ersten Mal produziert, damals suchte Marcel Maderitsch an der Côte d’Azur die Frau seines Lebens. Danach hatte „Der Bachelor“ erstmal Sendepause. Erst neun Jahre später sollte dann Paul Janke als zweiter Bachelor sein Glück im TV zur besten Sendezeit versuchen.

Obwohl er gar nicht der erste TV-Bachelor war, gilt Janke als der Ur-Bachelor. Ihm folgten dann mit jeweils einem Jahr Abstand Jan Kralitschka, Christian Tews, Oliver Sanne, Leonard Freier, Sebastian Pannek, Daniel Völz, Andrej Mangold, Sebastian Preuss und Niko Griesert.

>> Fotos: „Der Bachelor“ bei RTL – alle Rosenkavaliere der zwölf Staffeln <<

Was wurde aus den Paaren bei „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“?

Um es kurz zu machen: So richtig will es mit der großen Liebe bei den Paaren von „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ nicht klappen. Nur die wenigsten Paare, die sich im TV kennenlernten, hatten anschließend auch eine längere gemeinsame Zeit. Ausführlich könnt ihr euch die Schicksale der „Bachelor“- und „Bachelorette“-Paare hier anschauen.

>> Rückblick: So lief die 11. Staffel von „Der Bachelor“ <<