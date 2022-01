Erst Chauffeur, dann Bachelor: Schweißtreibende Arbeit für Dominik Stuckmann – das passiert in Folge 1

Ring frei für die erste Runde: Dominik Stuckmann verteilt in der ersten Folge von „Der Bachelor“ 2022 erstmals seine heiß begehrten Rosen. Doch bevor er in die Rolle des Rosenkavaliers schlüpft, erledigt er noch einen ganz besonderen Job.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was in der ersten Folge von „Der Bachelor“ 2022 passiert und wer am Ende rausfliegt, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

Eins vorweg: Es fließt mächtig viel Schweiß in der ersten Folge bei Bachelor Dominik Stuckmann. Doch dazu später mehr. Denn erstmal wollen die Zuschauer den neuen begehrtesten Junggesellen Deutschlands natürlich kennenlernen. Und in den wie gewohnt aufwendig inszenierten Einspielern gibt es gleich die erste faustdicke Überraschung dieser Bachelor-Staffel: Denn (Achtung!) Stuckmann mag Fitnessstudios nicht.

Doch eine neue Bachelor-Ära leitet er damit nur bedingt ein, schließlich verfügt er trotzdem über einen durchtrainierten Body. Den er wohl dem „Teamsport“ – beispielsweise Tischtennis und Fußball – zu verdanken hat, den er viel lieber betreibe.

Nachdem wir Stuckmanns Familie kennenlernen dürfen, erzählt der blonde Schönling noch, dass es eine ganz wichtige Sache für ihn sei, „dass der Partner sich zum besten Freund entwickelt, mit dem man alles teilen kann“. Auch Sex sei ihm (natürlich) wichtig. Den gebe es mal mit weniger und mal mit mehr Leidenschaft. Zumindest ob er gut sei, könne man jedoch immer sagen. „Aber auch das kann man mit verschiedenen Dingen lernen“, meint Stuckmann – und schiebt eine Werbung für ein Lovetoy hinterher. Der Mann kann Fernsehen offensichtlich! Zumindest ist der erste Eindruck dahingehend gut.

„Der Bachelor“ macht den Chauffeur

Apropos erster Eindruck: Dieser zählt laut eigener Aussage auch für Dominik Stuckmann. Da trifft es sich gut, dass schon bald die 22 Kandidaten von „Der Bachelor“ 2022 vorgefahren kommen. Oder? Na ja, nicht ganz so, wie wir das aus den vergangenen Staffeln gewohnt sind. Denn RTL hat sich diesmal etwas einfallen lassen. Und so schlüpft der Bachelor plötzlich höchstselbst in die nicht unwichtige Rolle des Chauffeurs, der die Ladys zur Bachelor-Villa, die diesmal in Mexiko steht, fährt. Auf diese Weise kann er dem Gespräch zwischen Josephine „Josie“ Fischer und Christina Rusch lauschen, die den Anfang machen. Allerdings ist dieses wenig ergiebig. Ahnen die Kandidatinnen vielleicht etwas? „Josie“ jedenfalls stellt fest: „Wie der Fahrer einfach Handschuhe an hat. Und ne Cap. […] Voll durchgestylt.“

Es folgt der filmreife Auftritt des Dominik S. Nachdem „Josie“ und Christina realisieren, dass am Ende des „soooooo“ langen obligatorischen roten Teppichs vor der Villa niemand steht, steigt der Bachelor in eleganter Manier aus dem Wagen und macht sich auf den Weg in Richtung Ende des Teppichs. An dessen Ende angekommen, gibt er seine Identität preis. Die Schweißperlen stehen ihm auf der Stirn. Dabei steht ihm die ganz harte Arbeit doch erst bevor: der Smalltalk mit allen Kandidatinnen.

„Der Bachelor“ 2022: Tränen in Folge 1

Der Schweiß rinnt weiter und weiter unentwegt, obwohl Stuckmann sich zwischendurch mit einem Tuch und sogar mit einem Ventilator zu helfen weiß. Ein weiteres Problem, das sich aus der schweißtreibenden Arbeit ergibt: Hunger – oder, wie er selbst sagt, „Kohldampf“. Und so begleitet der Bachelor immer wieder eine der Kandidatinnen in die Villa, wo er sich immer wieder ganz ungeniert am Catering bedient.

Den denkwürdigsten Kennenlern-Moment legt zweifelsohne Bobette Landu hin. Sie singt „A Moment Like This“ von Kelly Clarkson und erntet dafür ein „Grandios, wuhuuuuu!“ vom Bachelor. Damit dürfte die Rose doch sicher sein, oder? Klare Antwort: ja. Und 18 weitere vergibt Stuckmann auch noch. Für drei Kandidatinnen ist das Abenteuer „Bachelor 2022“ hingegen vorbei, bevor es richtig angefangen hat: Bella Otyakovskiy, Jenny Cheong und Elina Schuster. Im Falle der extrem mundfaulen Elina ist niemand überrascht – auch sie selbst nicht. Jenny hingegen ist deutlich getroffener von der Entscheidung, vergießt bittere Tränen und verlässt die Villa schließlich auch, ohne sich richtig vom Bachelor zu verabschieden.

