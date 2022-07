Das wurde aus den Paaren von „Die Bachelorette“ und „Der Bachelor“

Sharon Battiste war „Die Bachelorette“ 2022. Wie ihre acht weiblichen und zwölf männlichen Vorgänger durfte auch sie sich am Ende der Show für einen der übrig gebliebenen Kandidaten entscheiden. Und auch ihr wurde beim großen Wiedersehen die Frage gestellt: „Seid ihr noch ein Paar?“

Doch wie nachhaltig sind die Beziehungen, die aus den RTL-Formaten hervorgehen? Sind die Paare aus „Die Bachelorette“ und „Der Bachelor“ noch zusammen? Wir zeigen euch das eher traurige Ergebnis.

„Die Bachelorette“: Das wurde aus den Gewinnerpaaren

Fangen wir mit „Die Bachelorette“ an. 2004 schickte RTL erstmals eine Junggesellin auf die Suche nach dem Partner fürs Leben. Es dauerte jedoch bis ins Jahr 2014, ehe die zweite Staffel produziert wurde. Mit Ausnahme des Jahres 2016 gab es seitdem jährlich eine neue Staffel.

Staffel 1: Monica Ivancan und Mark Quinkenstein

In der Premierenstaffel von „Die Bachelorette“ buhlten 25 Männer um die Gunst von Monica Ivancan. Die damals 27-Jährige entschied sich in der siebten und finalen Folge für den 32 Jahre alten Polizisten Mark Quinkenstein. Eine richtige Beziehung entwickelte sich jedoch nicht, nach drei Wochen war Schluss – noch vor TV-Ausstrahlung.

2005 kam Ivancan mit Oliver Pocher zusammen, die Beziehung hielt bis 2009. Seit 2012 ist sie nun mit Finanzunternehmer Christian Meier liiert. Das Paar heiratete im Juni 2013, nachdem es einen Monat zuvor sein erstes Kind bekommen hatte. 2016 folgte das zweite.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ?????? ?????-??????? (@monica_meier_ivancan)

Staffel 2: Anna Christina Hofbauer und Marvin Albrecht

Dass Anna Christina Hofbauer überhaupt als „Bachelorette“ antreten durfte, war dem Rücktritt von Susanne Schöne zu verdanken. So war der Weg frei für die Musical-Darstellerin, die sich am Ende für Marvin Albrecht entschied. Zweieinhalb Jahre hielt die Beziehung, im Februar 2017 gab Hofbauer die Trennung bekannt. Seit Anfang 2018 ist sie mit dem Schauspieler Marc Barthel zusammen, drei Jahre später folgte die Hochzeit. Das Paar hat einen Sohn.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Anna Hofbauer (@anna_hofbauer.official)

Staffel 3: Alisa Persch und Patrick Cuninka

Alisa Persch stand 2015 im Mittelpunkt der Kuppelshow „Die Bachelorette“. Sie verteilte ihre letzte Rose an Personal-Trainer Patrick Cuninka, mit dem sie im Anschluss eine mehrmonatige Beziehung führte. Während es mit ihm jedoch nicht zu mehr reichen sollte, hat sie inzwischen die Liebe ihres Lebens gefunden. Im August 2020 gab sie auf Instagram bekannt, verlobt zu sein:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alisa (@alisaxofficial)

Staffel 4: Jessica Paszka und David Friedrich

2017 wurde erstmals eine Frau „Bachelorette“, die zuvor bereits als Kandidatin bei „Der Bachelor“ teilgenommen hatte. Jessica Paszka, die auch schon im Playboy zu sehen war, entschied sich im Finale für David Friedrich, mit dem sie nur bis September 2017 zusammen war, und damit gegen Johannes Haller.

Nach einem kurzen Intermezzo mit Torhüter Alexander Meyer ist Paszka inzwischen glücklich mit Johannes Haller liiert – und hat ihre Entscheidung aus dem damiligen Finale somit revidiert. Im Mai 2021 kam die gemeinsame Tochter zur Welt.

David Friedrich war nach seiner „Bachelorette“-Teilnahme länger mit Maxime Herbord liiert, die 2018 bei „Der Bachelor“ zu sehen war. Allerdings sind die beiden mittlerweile getrennt und Herbord die neue „Bachelorette“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Johannes KS Haller (@johannes_haller)

Staffel 5: Nadine Klein und Alexander Hindersmann

Wie ihre Vorgängerin war auch „Bachelorette“ Nadine Klein den Fernsehzuschauern als Kandidatin bei „Der Bachelor“ bekannt – wie Herbord aus der Staffel mit Daniel Völz. Sie gab Alexander Hindersmann ihre letzte Rose, doch die Trennung folgte bereits zwei Monate nach Ausstrahlung der letzten Folge.

Seit 2019 ist Klein wieder in festen Händen, Tim Nicolas heißt ihr Freund. Die beiden verlobten sich im Januar 2021, Anfang September folgte die Hochzeit.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NADINE KLEIN (@nadine.kln)

Hindersmann scheint derweil weniger erfolgreich in Sachen Liebe zu sein. Und das, obwohl er nur ein Jahr später an der nächsten „Bachelorette“-Staffel teilnahm und später noch dazu auch bei „Bachelor in Paradise“ zu sehen war. Von Juni bis September 2020 war er kurzzeitig mit „Bachelor“-Kandidatin Wioleta Psiuk zusammen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alexander Hindersmann (@alexander_hindersmann)

Staffel 6: Gerda Lewis und Keno Rüst

Bei Gerda Lewis kam Hindersmann nachträglich, machte aber ganz schnell auch wieder den Abflug – aus freien Stücken. Hätte sich Lewis bei einem Verbleib letztlich für ihn entschieden und er somit seinen „Titel“ verteidigt? Reine Spekulation! Letztlich bekam Keno Rüst den „Zuschlag“, was sich schnell jedoch als Fehler herausstellen sollte: Ihre Beziehung dauerte nur wenige Wochen.

Zwar gab Lewis an, sie und Rüst seien im Freundschaftlichen auseinandergegangen, doch immer wieder gab es Zweifel daran. Denn noch lange nach der Trennung kritisierte er die Ex-„Bachelorette“ öffentlich. Nachdem sie zwischenzeitlich mit Ringer Melvin Pelzer zusammen war, ist sie nun erneut Single.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gerda Lewis (@gerdalewis)

Und auch Keno Rüst ist alleinstehend, genießt das aber offenbar ebenso wie seine Ex-Freundin:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ???? ?U??? (@keno_ruest)

Staffel 7: Melissa Damilia und Leander Sacher

Bachelorette Melissa Damilia wählte in der siebten Staffel Leander Sacher aus Aachen als ihren Rosenkavalier aus. Im Finale hatte er sich gegen Daniel H. aus Wien durchgesetzt.

Nach Ausstrahlung des Finals präsentierte sich das Paar im TV-Studio von RTL bei Moderatorin Frauke Ludowig. Melissa, die bei ihrem früheren Auftritt bei „Love Island“ dem Popstar Pietro Lombardi den Kopf verdrehte, war vor ihrer Zeit als „Bachelorette“ mit einem guten Freund von Leander zusammen. Im TV-Studio gestand sie, dass dies am Anfang beinahe Leanders vorzeitiges Aus bedeutet hätte. „Ich dachte: ‚Das kannst du doch nicht machen'“, sagte sie. Am Ende entschied sie sich doch anders. Und mit dieser Entscheidung war sie auch weit nach Ausstrahlung der Show immer noch zufrieden – bis beide alle gemeinsamen Instagram-Fotos löschten. Anfang 2022 war das Liebes-Aus dann offiziell.

Staffel 8: Maxime Herbord und Raphael Fasching

Als „Bachelorette“ 2021 hatte auch Maxime Herbord die Qual der Wahl. Ihre allerletzte Rose gab sie in Gestalt von Raphael Fasching dem jüngsten Kandidaten der Staffel. Beim großen Wiedersehen aber gab es Unklarheiten: Beide bestätigten zwar, sich bereits mehrfach getroffen zu haben, aber (noch) nicht zusammen zu sein. „Wir wollen uns diesen ganzen Druck sparen und einfach gucken, weil ich glaub‘, dass das auch für mich ’ne schwierige Reise war und da einfach ehrlich sein und gucken wie’s läuft“, erklärte Maxime beim Talk danach mit Frauke Ludowig.

Letztendlich endete die Liebesgeschichte zwischen den beiden aber, bevor sie richtig begann. In einem Instagram-Video berichtete Raphael Mitte Oktober von Maximes Abfuhr. Kurz darauf meldete sich auch die Ex-Bachelorette zu Wort und bestätigte die „Trennung“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Maxime Herbord (@maximeee)

Staffel 9: Sharon Battiste und Jan Hoffmann

Die erste schwarze „Bachelorette“, Sharon Battiste, wählte im Finale den Hannoveraner Jan Hoffmann. Und beim Wiedersehen offenbarten sie, dass sie noch ein Paar sind!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Die Bachelorette (@bachelor.rtl)

„Der Bachelor“: Das wurde aus den Gewinnerpaaren

2003 wurde die erste Staffel von „Der Bachelor“ bei RTL ausgestrahlt, aber erst 2012 wurde das Format wieder aufgegriffen. Seitdem wird jedes Jahr eine neue Staffel produziert.

Staffel 1: Marcel Maderitsch und Juliane Ziegler

An der Côte d’Azur suchte Marcel Maderitsch 2003 als erster „Bachelor“ seine große Liebe. Seine Wahl fiel auf Juliane Ziegler, doch das Aus folgte schon bald. Danach entschied er sich dazu, eine Beziehung mit der Zweitplatzierten Nicole einzugehen. Laut „RTL“-Informationen lebt und arbeitet er in der Schweiz. Ob er eine Frau an seiner Seite hat, ist nicht bekannt.

Staffel 2: Paul Janke und Anja Polzer

Für das Comeback von „Der Bachelor“ zog RTL 2012 keinen Geringeren als „Mister Hamburg“ 2009 an Land. Aus 20 Frauen wählte Paul Janke die damals 27-jährige Anja Polzer aus. Auch, weil eine Klausel im RTL-Vertrag besagte, dass sich das siegreiche Paar drei Monate lang nicht öffentlich treffen durfte, um keinen Hinweis auf die Wahl Jankes zu geben, zerbrach die Beziehung.

Für den blonden Schönling allerdings war das der Start einer großen TV-Karriere, die ihn unter anderem zu „Let’s Dance“, „Promi Big Brother“ und als beratender Barkeeper zu „Bachelor in Paradise“ führte. Darüber hinaus machte er als Stripper mit den Chippendales eine gute Figur, beim Sat.1-Promiboxen eher weniger. Eine Freundin hat er nicht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Paul Janke (@jankepaul)

Staffel 3: Jan Kralitschka und Alissa Harouat

Der dritte Bachelor aus Deutschland war Jan Kralitschka. In Folge acht entschied sich der 36-Jährige, der zu dieser Zeit als Model und Rechtsanwalt arbeitete, für Alissa Harouat. Doch zwischen ihm und der Deutsch-Algerierin entstand keine Beziehung. Kralitschka hat eine Tochter und einen Sohn und war immer wieder mal mit Ann-Kristin-Brückner, der Mutter seiner Tochter, zusammen. Ob er heute eine Freundin hat, ist nicht bekannt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jan Kralitschka (@jan_kralitschka)

Auch Alissa Harouat ist in der Zwischenzeit Mutter geworden: Anfang 2018 wurde ihre Tochter geboren. Doch nur vier Monate später, Ende Juli 2018, endete die Beziehung. Auch hier ist nicht bekannt, ob es einen neuen Partner gibt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Alissa Harouat (@alissa_harouat)

Staffel 4: Christian Tews und Katja Kühne

Etwas mehr Auswahl als seine zwei Kollegen zuvor hatte Christian Tews. Aus den insgesamt 22 Frauen wählte er schlussendlich Parfümerie-Fachverkäuferin Katja Kühne aus. Ihre Beziehung hielt bis etwas mehr als einen Monat nach Ende der Ausstrahlung der vierten Staffel von „Der Bachelor“.

Kurz darauf begann Tews eine Beziehung mit Claudia Lösch, die er im Sommer 2015 heiratete. Im November 2015 wurden sie Eltern von Zwillingsmädchen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Christian Tews (@tews.christian)

Auch Katja Kühne hat mittlerweile ihren Traummann gefunden – und der ist kein Unbekannter. Und Katja Kühne ist seitdem offiziell Spielerfrau. Es handelt sich um Fußballprofi Marcel Sabitzer vom Bundesligisten RB Leipzig. Nachdem das Paar im April 2019 eine gemeinsame Tochter bekam, folgte im Januar 2020 nach zweieinhalb Jahren Beziehung Sabitzers Heiratsantrag.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Marcel Sabitzer (@marcel7sabitzer)

Staffel 5: Oliver Sanne und Liz Kaeber

Nachdem mit Paul Janke bereits ein „Mister Hamburg“ als „Bachelor“ fungierte, zog RTL für die fünfte Staffel einen waschechten „Mister Germany“ an Land: Oliver Sanne. Ebenfalls aus 22 Kandidatinnen kristallisierte sich Liz Kaeber als seine Auserwählte heraus – doch die Gefühle reichten letztlich nicht für eine Beziehung.

Kurz nach der Teilnahme an „Bachelor in Paradise“ im Jahr 2018 lernte Sanne die ehemalige „DSDS“-Teilnehmerin Jil Rock kennen. Gemeinsam mit ihr lebt er in Düsseldorf. Im September 2020 machte Sanne, der im Januar 2021 an der IBES-„Dschungelshow“ teilnahm, ihr beim „Promiboxen“ einen Heiratsantrag.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Oliver Sanne (@sano_sports)

Noch weiter ist Liz Kaeber. Sie fand nach der Show zurück zu ihrer Jugendliebe Nick Maerker, die sie im Juni 2018 heiratete:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Liz Kaeber (@lizkaeber)

Staffel 6: Leonard Freier und Leonie Sophia Pump

Weil Leonard Freier nach der Rückkehr aus Miami nach Deutschland etwas fehlte, trennte er sich von Leonie Sophia Pump, für die er sich zuvor im Finale entschieden hatte. Ein halbes Jahr nach der Sendung wurde bekannt, dass Freier mit Playboy-Model Angelina Heger zusammen ist, die 2014 selbst als Kandidatin und Zweitplatzierte von „Der Bachelor“ bekannt geworden war. Die Beziehung hielt jedoch nur zwei Monate.

Ende 2017 kehrte Freier zur Mutter seiner 2015 geborenen Tochter zurück, mit der er vor der Show sechs Jahre zusammen gewesen war. 2018 heiratete das Paar:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Leonard Freier (@leonard.freier)

Über den Beziehungsstatus von Leonie Sophia Pump ist wenig bekannt. Ihr Instagram-Profil ist nicht frei zugänglich, sondern ihren rund 7000 Followern vorbehalten.

Staffel 7: Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn

Mit Sebastian Pannek und Clea-Lacy Juhn schien „Der Bachelor“ endlich das lang ersehnte Traumpaar bekommen zu haben. Schon nach kurzer Zeit zog Juhn zu Pannek nach Köln, nach anderthalb Jahren gab das Paar im Juni 2018 jedoch seine Trennung bekannt.

Seine große Liebe fand Pannek aber dennoch im „Bachelor“-Universum – in Ex-Kandidatin Angelina Heger, die zuvor mit Leonard Freier liiert war. Nachdem das Paar im Frühjahr 2020 heiratete, kam im Juni das erste gemeinsame Kind, ein Junge, zur Welt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sebastian Pannek (@sebastian.pannek)

Auch Clea-Lacy Juhn ist mittlerweile wieder glücklich vergeben. Im Dezember 2019 wurde ihre Liebe zu „Sky“-Moderator Ricardo Basile bekannt:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ????-???? (@clea_lacy)

Staffel 8: Daniel Völz und Kristina Yantsen

Am Ende der achten „Bachelor“-Staffel schloss Daniel Völz Kristina Yantsen in seine Arme. Ihre Beziehung hielt von Dezember 2017 bis April 2018. Vier Monate später trat Völz als Teilnehmer von „Promi Big Brother“ in Erscheinung, wo er den vierten Platz belegte. Im Frühjahr 2019 wurde öffentlich, dass Völz eine neue Freundin hat, doch im Januar 2020 folgte bereits die Trennung.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DANIEL VO?LZ (@daniel_voelz)

Deutlich weiter in Sachen Liebe ist da seine Ex Kristina Yantsen: Im März 2020 wurde sie zum ersten Mal Mutter. Über den Vater des Jungen ist nicht allzu viel bekannt. Nur, dass sie sich kurz nach der Show kennengelernt haben müssen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von K R I S T I N A (@kristinayantsen)

Staffel 9: Andrej Mangold und Jennifer Lange

Sie waren lange die Hoffnung aller „Bachelor“- und „Bachelorette“-Paare: Andrej Mangold und Jennifer Lange. Bereits Anfang April, wenige Wochen nachdem RTL die letzte Folge der neunten Staffel ausgestrahlt hatte, zog die Gewinnerin zu ihrem neuen Freund. Gemeinsam nahm das Paar im Sommer 2020 am „Sommerhaus der Stars“ teil. Doch danach kriselte es in der Beziehung. Am 15. November 2020 verkündeten sie gemeinsam via Instagram das Liebes-Aus. Eine neue Frau an seiner Seite hat Mangold nicht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Andrej Mangold ?????? (@dregold)

Anders sieht es bei Lange aus. Ihr Neuer: Darius Zander, genannt „Zari“. Pikant: Den Sänger lernte sie einst gemeinsam mit Andrej beim „Celebrity Golfcamp“ 2019 kennen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ??????? | ?????? | ????????? (@agentlange)

Staffel 10: Sebastian Preuss

Im Finale der zehnten Staffel hatte Sebastian Preuss die Wahl zwischen Diana Kaloev und Wioleta Psiuk – und entschied sich am Ende für keine der beiden Kandidatinnen. Ein Novum in der Geschichte von „Der Bachelor“.

Im Juni 2020 war Preuss in einen schlimmen Motorradunfall verwickelt, kämpfte sich aber zurück. Klar, dass in der Zwischenzeit kein Platz für eine Partnerin war. Oder? Ende August 2020 postete er im Zuge einer Fragerunde auf Instagram ein Foto einer Frau, deren Gesicht mit einem Sticker verdeckt war, und schrieb dazu, dass es jemanden gebe, den er sehr gern habe. Mehr ist bis heute jedoch nicht bekannt, was ein Indiz dafür sein könnte, dass nichts daraus geworden ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sebastian Preuss (@sebastianpreuss)

Derweil „bediente“ sich Psiuk in der Zwischenzeit an einem alten Bekannten aus „Die Bachelorette“. Doch der Versuch einer Beziehung mit Alexander Hindersmann scheiterte nach nur drei Monaten im September 2020.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ??????? ?????? (@wioleta_daria)

Diana Kaloev hat auch keinen Mann an ihrer Seite. Sie wurde allerdings auch nicht müde, zu erwähnen, dass es schwer sei, unter den gegebenen Umständen jemanden kennenzulernen. Es vergehe kein Tag, an dem sie nicht auf Preuss angesprochen werde, erklärte sie „VIP.de“ im August 2020. Mittlerweile dürfte das vorbei sein – einen Freund scheint sie dennoch nicht zu haben:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DIANA KALOEV (@dianakaloev)

Staffel 11: Niko Griesert und Mimi Gwozdz

Während Sebastian Preuss in Staffel 10 für ein Novum sorgte, indem er sich für keine der beiden Finalistinnen entschied, hatte Niko Griesert auch so seine Probleme: nämlich mit der Unentschlossenheit. Kurz vor dem Finale rief er Michèle de Roos zurück, die er vorher schonmal hatte abblitzen lassen. Die letzte Rose bekam dann aber doch Mimi Gwozdz.

Beim großen Wiedersehen nach der Staffel erklärten der Bachelor und Mimi dann aber, dass es nie zu einer Beziehung gekommen sei. Und nach dem Talk folgte der nächste Knall: Bei Niko und der Zweitplatzierten Michèle de Roos solle es wieder Annäherungsversuche geben, wie beide verrieten. Inzwischen sind sie zusammen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Niko (@nikogriesert)

Und Mimi? Die hat keinen Mann an ihrer Seite, dafür aber trotz der Mega-Abfuhr reichlich Selbstbewusstsein gewonnen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mimi Gwozdz (@mimi.gwo)

Während ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“ wurde bekannt, dass sie sich für den Playboy ausgezogen hat und das Cover der September-Ausgabe 2021 ziert. Die Fotos könnt ihr hier sehen.

Staffel 12: Dominik Stuckmann und Anna Rossow

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Der Bachelor (@bachelor.rtl)

Nachdem lange Zeit Jana-Maria Herz wie die sichere Siegerin der 12. Staffel ausgesehen hatte, entschied sich „Bachelor“ Dominik Stuckmann im Finale für Anna Rossow, die älteste aller Kandidatinnen. Beim großen Wiedersehen verrieten sie dann: Ja, wir sind noch ein Paar – und sogar zusammengezogen.