Trennung? Beziehungspause? Was ist los bei Ex-„Bachelor“ Niko Griesert und Michèle de Roos?

Ist das die nächste Trennung eines „Bachelor“-Siegerpaars? Zumindest haben Niko Griesert und Michèle de Roos eine Beziehungs-Pause eingelegt.

„Wie einige von euch schon mitbekommen haben, sind wir in letzter Zeit öfters getrennt unterwegs gewesen. Ich habe mich dazu entschieden, in naher Zukunft eine neue Wohnung zu beziehen“, schrieb de Roos auf Instagram. „Wir beide wissen nicht, ob wir noch mal zueinander finden werden.“ Sie und Griesert müssten derzeit noch einige Dinge klären. Die Wohnung sei „ganz in der Nähe, „auch damit wir Callia weiterhin gemeinsam gerecht werden können.“ Callia ist die gemeinsame Hündin.

Griesert und de Roos hatten sich im vergangenen Jahr in der elften Staffel der RTL-Show „Der Bachelor“ kennengelernt. Im Finale wurde de Roos nur Zweitplatzierte – später kamen die beiden jedoch zusammen und zeigten sich monatelang auf Instagram als verliebtes Paar.

dpa