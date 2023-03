„Der Bachelor“ 2023: Sind David Jackson und die Gewinnerin noch zusammen?

Noch vor Staffelstart stellte der Sender RTL den diesjährigen Bachelor in einem Videoclip vor. Darin verriet er auch, was er nach drei Jahren Singledasein von seiner Zukünftigen erwartet: „Ich suche jemanden, der bereit ist für eine Beziehung, für Liebe und um gemeinsam durchs Leben zu gehen, gemeinsam zu lernen und zu wachsen“. Genauer beschreibt er auch die Eigenschaften seiner Traumfrau: „Ehrlichkeit, Offenheit, Empathie, Einfühlungsvermögen. Dass man zuhört, um verstehen zu wollen. Das sind so Dinge, die ich in mir trage.“

Alle weiteren Infos zum Drehort, zu den Sendeterminen und Kandidatinnen haben wir euch hier zusammengetragen.