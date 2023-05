„Bachelor“-Finale 2023: Kein Happy End nach dem Wiedersehen – lässt Chiara die Bombe platzen?

Das Finale ist gelaufen und somit die letzte Rose vergeben: „Bachelor“ 2023 David Jackson hat sich in Angelina Utzeri verliebt. Lisa Mieschke kassierte hingegen den Rauswerfer-Satz „An dieser Stelle muss ich dir sagen, dass ich für Angelina stärkere Gefühle entwickelt habe“. Seither ranken sich Gerüchte und Spekulationen, ob die 28-Jährige und David Jackson immer noch ein Paar sind. So viel ist sicher: Beim großen Wiedersehen ist auch dieses Jahr mit mächtig Zoff, Skandälchen und Enthüllungen zu rechnen.

„Der Bachelor“ 2023: Wann läuft das Wiedersehen mit Frauke Ludowig im TV?

Die Finalfolge vom „Bachelor“ 2023 ist seit dem 3. Mai auf RTL+ verfügbar. Seither steht Angelina als Gewinnerin der 13. Staffel fest. Ob David Jackson und seine Auserwählte allerdings noch immer zusammen sind, wird am Mittwoch ab 21.15 Uhr beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig geklärt.

Gerüchte „Der Bachelor“ 2023: David Jackson wurde mit Lisa Mieschke gesehen

Angelina Utzeri steht als Siegerin der 13. Staffel von „Der Bachelor“ fest. David Jackson gab ihr die letzte Rose und verkündete, dass er sich in sie verliebt habe. Doch unmittelbar nach dem Finale machten sich Gerüchte breit, dass das Happy End bei den beiden nicht von Dauer sei.

Das Feuer entfachte eine Instagram-Nutzerin auf dem „Bachelor“-Kanal: „Lisa wird gewinnen – haben die beiden am 1. Mai gesehen.“ Könnte sich David am Ende also ganz anders entschieden haben und die Zweitplatzierte Lisa Mieschke nach dem Finale zu seiner Auserwählten ernannt haben? Ob diese Behauptung stimmt oder ob RTL die Gerüchteküche aufgrund sinkender Quoten selbst aufmischen möchte, ist nicht bekannt.

„Bachelor“-Gerüchte nach Finale 2023: Ist David Jackson noch mit Angelina zusammen?

Kommt nun alles doch ganz anders – und David ist schon längst mit Lisa anstelle von Angelina zusammen? Ganz unwahrscheinlich ist das nicht, denn wie Fans wissen, gab es auch beim „Bachelor“ 2021 Niko Griesert ein heftiges Hin und Her nach dem Finale. In der letzten Nacht der Rosen entschied er sich zunächst für Mimi Gwozdz – und kam nach dem Wiedersehen anschließend mit Zweitplatzierte Michèle de Roos zusammen. Und auch David Jackson zeigte sich zwiegespalten: Er betonte immer wieder für beide Frauen „echte und ernsthafte Gefühle aufgebaut“ zu haben. Bei Lisa stellte er sogar fest, dass er es niemals für möglich gehalten habe, so viel Gemeinsamkeiten mit einer Frau zu haben.

Und wie sieht das mit den anderen Paaren aus, die sich über die RTL-Datingshow gefunden haben? Hier findet ihr alle Siegerpärchen aus 12 Staffeln „Der Bachelor“ – und natürlich, ob die Liebe seither gehalten hat.

Wiedersehen nach „Bachelor“-Finale 2023: Chiara kündigt Kehrtwende an

Angetrieben werden die Spekulationen durch die Quotenträgerin der diesjährigen „Bachelor“-Staffel – Chiara Dülberg. An ihr verloren ihre Mitstreiterinnen selten ein freundliches Wort. Auch bei den Zuschauern sorgte sie für eine gehörige Portion Gegenwind, was wohl mitunter an der RTL-Dramaturgie lag, die die 26-Jährige eher unsympathisch inszenierte. Grund dafür war ihre Bewerbung bei „Die Bachelorette“, welche suggeriere, dass die Münchnerin eine gewisse Gier nach Bekanntheit anstreben würde. Doch was ist dran? Findet hier weitere Gerüchte und alle Infos zur diesjährigen Bachelorette.

Im Interview mit „TV Movie“ offenbart Chiara nun: „Die Zuschauer sollten sich die Wiedersehensfolge auf keinen Fall entgehen lassen.“ Auf die Frage, ob David und Angelina noch zusammen seien, könne sie nicht viel sagen. „Manchmal kommt alles anders, als man denkt“, fügt die 26-Jährige hinzu. Es scheint, als erwarte die Fans doch noch eine Überraschung.

Wie das Liebesspiel am Ende tatsächlich ausgeht, wird beim großen Wiedersehen direkt im Anschluss des „Bachelor“-Finales 2023 am Mittwoch, 10. Mai, um 21.15 Uhr auf RTL offenbart.

