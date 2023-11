Datum zum Japan-Tag Düsseldorf 2024 bekannt: Noch größer, noch besser, noch mehr Japan

Das größte japanische Kulturfest in Europa kehrt 2024 nach Düsseldorf zurück: Der 21. Japan-Tag Düsseldorf findet am 1. Juni 2024 statt. Der Veranstalter D.Live verspricht ein noch größeres und besseres Erlebnis als in den Vorjahren, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Neuerungen beim Japan-Tag 2024 in Düsseldorf

Für das kommende Jahr sind spannende Neuerungen geplant. So soll die Fläche vor dem Landtag noch intensiver genutzt werden. Außerdem wird das gastronomische Angebot weiter aufgestockt. Foodtrucks sind weiterhin willkommen, und es werden auch neue Gastronomen gesucht, die sich mit japanischen Spezialitäten präsentieren möchten.

>> Japan-Tag in Düsseldorf: Programmpunkte, Tipps und Routen durch die Stadt <<

Wirtschaftstag Japan 2024

Neben dem Kulturfest findet am 27. Mai 2024 auch der Wirtschaftstag Japan statt. Die größte deutsch-japanische Wirtschaftskonferenz wird sich in diesem Jahr mit dem Thema „Deutsche und japanische Open Innovation Strategien für eine bessere Zukunft“ beschäftigen.

Rückblick auf den Japan-Tag Düsseldorf 2023

Der 20. Japan-Tag 2023 lockte über 650.000 Besucher aus dem In- und Ausland nach Düsseldorf. Die Veranstaltung war ein voller Erfolg, welches mitunter den japanischen Tanz-Performances, Musikgruppen, traditionellen Kampfkünsten und verschiedenen Kulturangeboten zu verdanken ist. Nicht zu vergessen: Das spektakuläre Feuerwerk bildete einen gebührenden Abschluss des Japan-Tags Düsseldorf 2023.

