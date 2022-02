26 Paare heiraten am 2.2.22 in Düsseldorf – Termine für 22.2.22 noch zu haben

Viele Paare legen Wert auf einen besonderen Hochzeitstermin. Schnapszahlen sind da erfahrungsgemäß besonders beliebt. Der 2.2.22 bildete da keine Ausnahme auf den Standesämtern in Düsseldorf: Insgesamt 26 Paare gaben sich das Ja-Wort. Und: Es gibt sogar noch freie Termine für den 22.2.22.

Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hat am Mittwoch anlässlich des besonderen Trautermins Hochzeitspaaren vor dem Standesamt auf der Inselstraße persönlich gratuliert. Insgesamt 26 Paare nutzten den beliebten Termin für ihre Eheschließung. Das teilte die Stadt Düsseldorf mit.

Hier gibt es auch ein Video zu dem Termin:

Neben dem 2.2.2022 ist auch der 22.2.2022 unter den Heiratswilligen begehrt. 36 Anmeldungen liegen für diesen Termin bereits vor, weitere Trauungen sind möglich und können reserviert werden. Das Trauangebot im Düsseldorfer Standesamt wurde an beiden Daten auf jeweils bis zu 60 Trautermine erhöht.

Acht Eheschließungen pro Tag in Düsseldorf sind normal

Zehn Standesbeamtinnen und -beamte sind im Einsatz und nehmen Trauungen weit über die normalen Zeiten hinaus vor. Normalerweise finden acht Trauungen pro Tag statt.

Damit einer der schönsten Tage im Leben besonders wird, bietet das Standesamt darüber hinaus regelmäßig Samstagstrauungen und Eheschließungen an verschiedenen Orten an. Zu den Ambiente-Trauorten zählen unter anderem das Schloss Benrath, der Unterbacher See, das Rathaus Kaiserswerth oder das Hetjens-Museum.

