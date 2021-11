Fotos gelöscht: Alles aus zwischen „Bachelorette“-Melissa und Leander?

Was ist denn plötzlich auf den Instagram-Kanälen von Leander Sacher und Melissa Damilia los? Schon länger ranken sich Trennungsgerüchte um das „Bachelorette“-Paar, nun aber ist die Beziehung offensichtlich wirklich Geschichte.

Beide haben alle gemeinsamen Fotos auf Instagram gelöscht – und sich sind gegenseitig entflogt. Hinzu kommt, dass sowohl Melissa als auch Leander in den vergangenen Tagen mit kryptischen Nachrichten auf sich aufmerksam gemacht haben. So schrieb Melissa am Dienstagabend auf ihrem Kanal: „Wir brauchen Zeit. So ist das Leben – wir können es nicht planen: Wir lernen, wir sind verletzt, wir lieben, wir weinen, wir lachen… Ich hoffe ihr habt Verständnis, dass ich mich nicht weiter zu diesem Thema äußern möchte.“

>> So lief die „Bachelorette“-Staffel mit Melissa Damilia <<

Dabei hatte die 26-Jährige wenige Stunden zuvor in ihrer Story noch unter Tränen angekündigt, ein offizielles Statement zu veröffentlichen. So allerdings hinterlässt sie einmal mehr nur Fragezeichen. Kürzlich hatte sie den Spruch „Prioritize your peace“ (zu deutsch: „Priotisiere deinen Frieden“) gepostet:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝕄𝕖𝕝𝕚𝕤𝕤𝕒 🪐 (@melissadamilia)

Und auch Leander bringt kein Licht ins Dunkel – im Gegenteil. „Wir brauchen etwas Zeit für uns. Bitte respektiert, dass ich mich nicht weiter dazu äußern möchte“, ließ der 24-Jährige in seiner Instagram-Story verlauten.

Melissa und Leander: Trennung?

Zwar reden beide von „Zeit“, dennoch stehen die Zeichen klar auf Trennung. Das Mittel, die gemeinsamen Fotos zu löschen, kennen wir schon von Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc – der Ausgang ist bekannt. Und so ist davon auszugehen, dass Melissa Damilia und Leander Sacher letzlich dasselbe Schicksal ereilt wie so viele anderen Paaren aus dem „Bachelor“-Universum.