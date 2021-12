Das ist der Bachelor 2022: Dominik Stuckmann vergibt ab Januar die Rosen

Dürfen wir vorstellen: Dominik Stuckmann ist „der Bachelor 2022“. In der populären RTL-Show verteilt der IT-Spezialist und Unternehmer ab dem 26. Januar 2022 nicht nur Rosen, sondern dürfte auch für pochende Herzen und durcheinandergewürfelte Pheromone bei seinen Bewerberinnen sorgen.

Das ist der Bachelor 2022: Die harten Fakten

Name: Dominik Stuckmann

Alter: 29

Wohnort: Gran Canaria, Frankfurt am Main

Beruf: IT-Specialist und Unternehmer

Körpergröße: 190 cm

Hobbys: Tischtennis, Fußball, Angeln

Single seit: neun Monaten

Wann läuft der Bachelor 2022 im Fernsehen?

Im Fernsehen läuft die erste Folge am 26. Januar 2022 um 20.15 Uhr auf RTL. Eine Woche vorher ist die erste Folge bereits auf RTL+ abrufbar.

Abenteuerlustig, ehrgeizig, gutaussehend: Das ist Dominik Stuckmann

Bei Dominik Stuckmann läuft eigentlich alles nach Plan: Der 29-Jährige hat gleich mehrere Jobs, welche ihn zwischen seinen beiden Wohnorten in Frankfurt am Main und unter der Sonne Gran Canarias munter hin und her pendeln lassen. Er ist ehrgeiziger Sportler, liebt Tischtennis und Fußball, schätzt aber auch die Ruhe beim Angeln. Nur die große Liebe ist ihm bislang noch nicht an den Haken gekommen. Ab Ende Januar 2022 will er sich diesen Herzenswunsch nun auf RTL erfüllen.

Dabei kommt Dominik bereits im Vorfeld sehr romantisch daher: „Ich vertraue meinem Herzen“, sagt der gebürtige Hesse in Hinblick auf die bevorstehende Liebesreise in Mexiko, auf der er seine Traumfrau finden möchte. „Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden. Deshalb mache ich mit. In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe.“

Der Bachelor 2022 auf Instagram: Die Fans sind begeistert

Auch auf Instagram zieht Dominik bereits jede Menge große Augen auf sich. Die meisten Kommentare sind sehr angetan vom Sonnyboy mit den blondierten Haarspitzen und dem charmanten Lächeln: „Granate! Oh Mann, ich muss echt mal nach Frankfurt!“ und „Endlich mal ein schöner Kerl!“ sind nur einige der vielen positiven Zuschriften. Auch erste Vergleiche werden gezogen: „Irgendwie sieht er aus, wie eine Mischung aus Niko Griesert und Oliver Sanne“, kommentiert eine Nutzerin den neuen Bachelor.

Dominik selbst beschreibt sich als zielstrebig und ehrgeizig, sein Credo als „einfach machen, nicht so viel nachdenken“. Dabei hat er es weit gebracht: Er spielt Tischtennis auf Leistungsniveau, besuchte eine Elite-Sportschule und studierte nach dem Abitur Sportwissenschaften und -management. Da er auch dem lieben Geld nicht abgeneigt scheint, entschied er sich schließlich für eine berufliche Laufbahn in der Wirtschaft: Als IT-Specialist berät er nicht nur diverse Start-ups, sondern investiert auch gezielt.

Bei all dem Trubel kam das Liebesleben bislang zu kurz: Seine letzte Beziehung hielt sechs Jahre, 2021 ging sie leider in die Brüche. Für Dominik ging es daraufhin nach Gran Canaria, in in die Finca seines Opas. Hier fand er Zeit für sich selbst und Zeit um alles andere auszublenden. Dennoch ist er nur ungerne alleine, bleibt weiter mit seiner Heimatstadt Frankfurt verbunden.

Das wünscht sich der Bachelor 2022 von seiner zukünftigen Partnerin

Auf Dominiks Wunschliste für die perfekte Traumfrau stehen Adjektive wie warmherzig, optimistisch, spontan, abenteuerlustig – aber auch zielstrebig. Dabei sollten sie im besten Fall viele gemeinsame Reisen miteinander unternehmen können. Und Dominik glaubt an die große, ewige Liebe: „Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und wünsche mir eine Frau, mit der ich vor den Traualtar treten und hinterher eine mega geile Party feiern kann.“

Ob Dominik seinen Traum erfüllen kann, erfahrt ihr ab Ende Januar auf RTL – und bei uns.

