Nach dem „Bachelorette“-Finale 2023: DAS passiert heute beim großen Wiedersehen

Für den einen oder anderen dürfte das große Wiedersehen bei „Die Bachelorette“ fast schon spannender als das Finale an sich sein. Schließlich treffen hier alle Teilnehmer der Staffel auf die umwobene Jennifer Saro – samt ihres Auserwählten Fynn Kunz.

Moderatorin Frauke Ludowig lässt alte Diskussionen dank aufgezeichnetem Videomaterial wieder aufkochen. Hitzige Aussprachen einer Horde junger Männer, rund um Adrian, Jesaia und Co., die ihre Meinungen auch in der diesjährigen Staffel nur selten verstecken wollten, sind da vorprogrammiert. Alles, was Zuschauer zum „Bachelorette“-Wiedersehen 2023 auf RTL wissen müssen, lest ihr hier.

Wann läuft das große „Die Bachelorette“-Wiedersehen?

Das große Wiedersehen ist nach dem Finale der „Bachelorette“ im TV auf RTL zu sehen. Da die finale Folge der Staffel am Mittwoch (30. August 2023) um 20.15 Uhr startete, strahlt der Sender das Wiedersehen direkt im Anschluss gegen 21.15 Uhr aus.

Sendetermin „Bachelorette“-Finale und -Wiedersehen: Mittwoch, 30. August, 20.15 Uhr bis 22.15 Uhr auf RTL

Wo kann man das Wiedersehen von „Die Bachelorette“ 2023 sehen?

Anders, als die einzelnen Folgen der „Bachelorette“, ist das Wiedersehen nicht im voraus auf RTL+ zu sehen. Erst nach der TV-Ausstrahlung gibt es die Folge per Stream zu sehen.

Was passiert beim großen Wiedersehen?

Ein Raum, ein großes Sofa bestückt mit den „Bachelorette“-Kandidaten und eine knallharte RTL-Moderatorin: Frauke Ludowig führt Staffel für Staffel durch „Das große Wiedersehen“ – und ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Themen mit besonderem Gesprächspotential werden wieder aufgewärmt und miteinander ausdiskutiert. So auch dieses Mal, doch zu fiesen Sprüchen kommt es nicht. Frauke scheint die Horte und Lage gut unter Kontrolle zu haben.

„Bachelorette“-Wiedersehen klärt auf: Jennifer Saro und Fynn sind noch ein Paar

Besonders spannend ist jedoch die Frage: Sind Jenny und ihr Auserwählter Fynn auch nach dem Finale noch zusammen? Gespannte Zuschauer mussten sich zunächst ein wenig gedulden, denn nach drei Werbepausen brannte Frauke diese Frage schließlich brennend auf den Lippen: „Seid ihr noch ein Paar?“, fragte die Moderatorin Jenny und Fynn. Selbstgedrehte Videosequenzen der beiden wurden eingespielt, die sie während ihres Alltags als Paar zeigten: Beim Wandern, zu Besuch bei den Familien, beim Serienschauen und Pizzaessen. „Ja, wir sind immer noch glücklich zusammen“, bestätigte Jenny ein für allemal. Und: „Keksi mag ihn auch sehr.“

Als nächstes überlege das Paar, in Berlin zusammenzuziehen. Amors Pfeil hat also eindeutig getroffen – die „Bachelorette“-Staffel 2023 schließt sich mit einem Happy End!

