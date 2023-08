„Die Bachelorette“ 2023: Wer ist raus? Und wer gewinnt das Finale? Alle Infos!

„Die Bachelorette“ läuft auf das große Finale der zehnten Staffel zu. Hier fassen wir für euch jede einzelne Folge zusammen und beantworten natürlich die Frage aller Fragen: Wer ist raus? Und wer erobert Jennifer Saros Herz? Bei uns verliert ihr den Überblick garantiert nicht!

>> „Die Bachelorette“ 2023 mit Jennifer Saro: Kandidaten, Sendetermine, Drehort – alles zur 10. Staffel <<

„Die Bachelorette“ 2023 – Folge 8: Wer ist raus?

Die letzte Nacht der Rosen: Beim Finale der diesjährigen „Bachelorette“-Staffel zeigt Jennifer sich sehr verliebt – und ihrem Traumprinzen geht es nicht anders. Der Gewinner steht fest: Fynn ist der Glückliche und geht mit Jenny als Paar heraus. Was der Zweitplatzierte Adrian zur Entscheidung sagt, erfahrt ihr hier.

Außerdem verraten wir euch, was live beim großen Wiedersehen auf RTL passiert und ob Jennifer und Fynn noch ein Paar sind.

„Die Bachelorette“ 2023 – Folge 7: Wer ist raus?

Im Halbfinale entscheidet sich, wer es in die Endrunde der diesjährigen „Bachelorette“-Staffel geschafft hat. Nach romantischen Dream-Dates ist sich Jenny trotz Gefühlschaos sicher: Jesaia soll gehen, Fynn und Adrian bleiben. Was Jennifers Mutter damit zu tun haben könnte, erfahrt ihr hier in der Zusammenfassung von Folge 7.

„Die Bachelorette“ 2023 – Folge 6: Wer ist raus?

Noch ein Kuss von einem Favoriten und ein freiwilliger Abschied: In Folge 6 kommen Jennifer und Fynn sich näher, Gianluca verabschiedet sich dagegen schon vor der Nacht der Rosen. Auch für David, Andre, Markus und Oguzhan ist die Reise zu Ende: Sie gehen leer aus. Und so sind es jetzt nur noch drei Kandidaten, die um das Herz der „Bacherlorette“ kämpfen. Wer das ist, erfahrt ihr in unserer Zusammenfassung von Folge 6.

„Die Bachelorette“ 2023 – Folge 5: Wer ist raus?

In Folge 5 kommt Jenny sich mit Fynn und Jesaia körperlich näher. Doch nur mit letzterem fällt auch der erste Kuss. Derweil plagen Adrian Eifersuchts-Attacken und Selbstzweifel. Keine Rose bekommen Kaan, Alexander und Jesper. Die komplette Zusammenfassung von Folge 5 findet ihr hier.

„Die Bachelorette“ 2023 – Folge 4: Wer ist raus?

In Folge 4 kommt es zum Kuss-Eklat und Kandidat Yannick (30) verlässt die Show freiwillig. Außerdem scheiden Pedro und Oliver aus. Die ganze Folge in der Zusammenfassung findet ihr hier.

„Die Bachelorette“ 2023 – Folge 3: Wer ist raus?

In der dritten Folge kommt es zum ersten Kuss. Das Ganze hat RTL geschickt eingefädelt, denn dahinter steckt ein Training mit einem Stuntman. Kandidat Jesaia soll die gefesselte Jenny retten – und Küssen! Zwar war das Ganze nur ein Filmkuss, dennoch habe es der Rosen-Dame „sehr gut“ gefallen.

Nach Neuzuwachs Kenan bekommt die Staffel auch in der dritten Folge einen neuen Kandidaten untergemischt: Markus, 31, ist gebürtiger Münchner und Schauspieler aus Los Angeles. Die Reaktion der Kandidaten und die Zusammenfassung der dritten Folge findet ihr hier.

Ausgeschieden sind Kenan und Baro.

„Die Bachelorette“ 2023 – Folge 2: Wer ist raus?

In Folge 2 lernt Jennifer ihre Männer näher kennen. Beim Gruppendate kommt sie einigen Männern näher und Adrian stellt ihr eine ungewöhnliche, pikante Frage. Anschließend folgen zwei Einzeldates. Einem Rosen-Anwärter gibt sie das Blümchen in die nächste Runde schon vorab. Und: Ein neuer Kandidat mischt die Jungs-Villa auf. Kinan (26) aus Berlin zieht ein, um Jennifers Herz zu erobern. Die komplette Folge 2 in der Zusammenfassung findet ihr hier.

Julian und Mike bekommen keine Rose.

„Die Bachelorette“ 2023 – Folge 1: Wer ist raus?

Die erste Folge steht bei „Die Bachelorette“ stets im Zeichen des Kennenlernens – und ist immer für den einen oder anderen verrückten Moment gut. Wer sind die Kandidaten, und bei wem funkt es womöglich schon auf den ersten Blick?

Aufmerksame Fans könnten nun mehr verraten haben, als womöglich sollte. Demnach stehe der Gewinner, der Jennifer Saros Herz erobert haben soll, angeblich bereits fest – und ist kein Unbekannter. Es handelt sich um „Love Island“- und „Bachelorette“-Kandidat 2023 Fynn Lukas Kunz. Was es mit dem Gerücht auf sich hat, erfahrt ihr hier.

In der ersten Folge mussten Tim und Thomas gehen.

Alle weiteren Infos und was in der ersten Folge der „Bachelorette“ 2023 passiert, erfahrt ihr hier in der Einzelkritik.

Alle Kandidaten von „Die Bachelorette“ 2023 im Überblick:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Die Bachelorette (@bachelor.rtl)

Auch in diesem Jahr trommelte RTL heißblütige Junggesellen zusammen, die allesamt um „Bachelorette“ Jennifer Saro woben werden. Alle Kandidaten findet ihr hier im Überblick:

Adrian (27), Bürokaufmann aus Aachen

Alexander (27), Koch aus Mannheim

André (30), Key Account Manager aus Überlingen am Bodensee

Baro (25) Kaufmann für Büromanagement aus Köln

David (25), Key Account Manager aus Langweiler

Fynn (25), Influencer und Verkäufer aus Adendorf (Lüneburg)

Gianluca (27), Sport- und Gesundheitstrainer aus München

Jesaia (27), Vertriebler und Coach aus Stuttgart

Jesper (24), Modedesigner und Stylist aus Hamburg

Julian (38), Key Account Manager aus Düsseldorf

Kaan (26), Fuhrparkmanager aus Duisburg

Mike (27), Student und Schwimm- und Fitnesstrainer aus Hamburg

Oguzuhan (27), Fuhrparkleiter aus Hamburg

Oliver (27), Account Manager aus Berlin

Pedro (31), Sicherheitstechniker aus Hamburg

Thomas (29), Vertriebler aus Langenhagen

Tim (31), Mitarbeiter im Costumer Service aus Düsseldorf

Yannick (39), Sportwissenschaftler aus Bad Brückenau

>> Die „Bachelorette“-Kandidaten 2023: Diese Männer wollen das Herz von Jennifer Saro erobern <<

„Die Bachelorette“ 2023: Wann kommen die Folgen im TV?

Folge 1: 12. Juli 2023 um 20.15 Uhr

Folge 2: 19. Juli 2023 um 20.15 Uhr

Folge 3: 26. Juli 2023 um 20.15 Uhr

Folge 4: 2. August 2023 um 20.15 Uhr

Folge 5: 9. August 2023 um 20.15 Uhr

Folge 6: 16. August 2023 um 20.15 Uhr

Folge 7: 23. August 2023 um 20.15 Uhr

Folge 8: 30. August 2023 um 20.15 Uhr

Das große Wiedersehen: Mittwoch, 23. August, 22.35 Uhr

„Die Bachelorette“ 2023 im Stream bei RTL+

Wie gewohnt bietet RTL die neuen Folgen nicht nur im TV an, sondern auch online bei „RTL+“. Über die Mediathek der RTL-Mediengruppe lassen sich die „Bachelorette“-Folgen sowohl im Live-Stream als auch zeitversetzt schauen. Besonderes Schmankerl: Alle Folgen stehen jeweils eine Woche vor Fernseh-Ausstrahlung auf Abruf bereit. Kleiner Haken dabei: Ihr müsst euch bei „RTL+“ anmelden und nach einem kostenlosen Probemonat 4,99 Euro pro Monat zahlen. Das Abo ist dann aber auch monatlich wieder kündbar.

Alle „RTL+“-Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Mittwoch, 5. Juli, 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 12. Juli, 20.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 19. Juli, 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 26. Juli, 20.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 2. August, 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 9. August, 20.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 16. August, 20.15 Uhr

Folge 8 (Finale): Mittwoch, 23. August, 20.15 Uhr

Mehr zur „Bachelorette“ 2023: