„Die Bachelorette“ 2023: Kuss-Lüge und Eklat überschatten Folge 4 – warum ER freiwillig geht

In Folge 4 wird es hitzig in der „Bachelorette“-Villa von TV-Single Jennifer Saro. Ein Kandidat flunkert über einen gefallenen Kuss, ein anderer verlässt freiwillig die Show!

Achtung, wenn ihr „Die Bachelorette“ lieber im linearen TV verfolgen wollt, solltet ihr ab hier nicht weiterlesen. Folge 4 wird erst am Mittwoch, den 2. August, um 20.15 Uhr auf RTL gezeigt.

Bachelorette 2023: eine Verletzung mit Folgen

Für Adrian (27) entpuppt sich Folge 4 als Achterbahnfahrt der Gefühle. Zunächst zieht der Bürokaufmann aus Würselen (NRW) sich eine heftige Verletzung beim Sprung in den Pool zu. „Die hatten Angst, dass meine Nase gebrochen ist und sich mein Gesicht verschiebt“, erzählt er den Jungs nach einem Arztbesuch mit zwei Pflastern im Gesicht. „Eine Gehirnerschütterung habe ich auch. Die haben mich vollgepumpt mit Medikamenten.“ Und trotzdem bekommt er ein Einzeldate mit Jennifer Saro. „Krass, die ist echt an mir interessiert als Mensch“, stellt er fest.

Seine bisherigen Erfahrungen: „Sonst wollten die Frauen mich nur zum bumsen und, weil ich gut aussehe, aber haben sich gar nicht für mich interessiert.“ Den „Stiefdaddy“ für Jennifers Sohn wolle er trotzdem nicht spielen, offenbart er ihr unverblümt beim Date. Dann spielen die beiden ein Spiel, bei dem sie Aufgaben von kleinen Zettelchen ablesen und diese dann erfüllen müssen. „Küsse ein Körperteil, was du am schönsten findest“, lautet ein To-Do. Jenny küsst Adrian auf die Wange, er küsst sie auf die Hand.

„Die Bachelorette“ 2023: Kuss-Lüge in Folge 4 – Zoff zwischen Adrian und Oguzuhan

Zurück in der Villa trägt Adrian etwas dicker auf: „Es war ein wunderbarer Abend, oh mein Gott, wir hatten so gute Gespräche. Ich wollte nicht, dass es aufhört.“ Seine Mitstreiter fragen neugierig, ob auch ein Kuss gefallen sei. Adrian: „Ja, es ist ein Kuss gefallen.“ Weiteren Nachfragen seiner Konkurrenz weicht er aus: „Ein Gentlemen schweigt und genießt.“ Gegenüber Alexander aus Mannheim spricht Adrian später jedoch Klartext, offenbart, dass es nur einen Kuss auf die Hand und die Wange gab. Der Koch behält das Geheimnis für sich – bis das Thema in der Nacht der Rosen erneut aufkommt, als Oguzuhan den Kuss anspricht und Alexander aufklärt.

Anschließend crasht der Fuhrpark-Manager aus Hamburg wütend das Einzelgespräch zwischen Jenny und Adrian: „Du hast doch gesagt, dass es zum Kuss kam!?“ Adrian flunkert: „Ich habe gesagt, es ist kein Kuss auf den Mund gefallen.“ Beide Männer wissen, dass er das nicht gesagt hat. Oguzuhan: „Nein, du hast es so dargestellt und es offen gelassen.“ Jenny ist peinlich berührt und flüchtet: „Ich hole mir mal einen Wein.“ Adrian stinksauer: „Du hast mich gefi**t vor der!“ Später sagt Jenny in die Kamera: „Das finde ich nicht so cool, dass Adrian die Jungs in dem Glauben lässt, dass wir uns geküsst haben. Aber ich bin froh, dass Oguzuhan gekommen ist und nachgefragt hat.“

„Die Bachelorette“ 2023: Yannick geht freiwillig – wer ist sonst noch in der Nacht der Rosen raus?

Doch während des Bro-Fights braut sich noch etwas ganz anderes zusammen. Der erste Kandidat will freiwillig gehen. Yannick (30) im Einzelinterview: „Es geht bei mir darum, dass ich mit Jenny nicht so warmwerde, wie ich das brauche.“ Ihr gegenüber öffnet er sich: „Wenn wir reden, haben wir gar keinen Bezug zueinander.“ Die Bachelorette sieht es ähnlich: „Ja, die Gespräche fallen ein bisschen schwer. Möchtest du gehen?“ Yannick gesteht: „Ja, für mich macht das an der Stelle gar keinen Sinn mehr.“ Keine Rose bekommen in Folge 4 Oliver (27) und Pedro (31).