Valentinstag in Düsseldorf 2023: Die besten Tipps für romantische Unternehmungen

Valentinstag in Düsseldorf: Ein Dinner-Date zu zweit in den eigenen vier Wänden oder im Restaurant, das Theaterstück mit romantischen Anekdoten, ein besonderer Kaffee oder die Show über die erste Liebe – wir haben die besten Tipps und Geschenk-Ideen für die NRW-Landeshauptstadt gesammelt.

Valentinstag in Düsseldorf 2023: Einen Tag Wellness gefällig?

Den Tag der Verliebten verbringt man am liebsten in purer Zweisamkeit. Wo kann man seine Liebe besser entspannt zelebrieren, als in einer Wellness-Oase? Dabei geht es nicht nur um Massagen, sondern auch um Saunen, Thermen, Wassersport oder Kosmetik-Behandlungen. Düsseldorf ist voll mit Spas und Massage-Angeboten. Hier haben wir euch die Top 10 Spas in Düsseldorf und Umgebung zusammengestellt.

Valentinstag 2023 in Düsseldorf: Ein Besuch im Museum

Düsseldorf ist nicht nur die Stadt der Mode, sondern auch die Stadt der Kunst. Für alle, die am 14. Februar Lust auf Kultur bekommen, haben hier die Qual der Wahl. Im Kunstpalast gibt es beispielsweise ab dem 8. Februar 2023 die Ausstellung „mehr Licht – die Befreiung der Natur“ zu sehen – Romantiker wie Caspar David Friedrich und Camille Corot zeigen hier ihre Sicht der schwindenden Naturerlebnisse von Wolken, Wellen, Wind und Licht. Na wenn das mal nicht leidenschaftlich klingt! Findet unter den 10 besten Museen in NRW weitere Inspirationen für einen Tag voller Kultur in eurer Nähe.

Valentinstag 2023 in Düsseldorf: In ein Restaurant essen gehen

Wer am Valentinstag auswärts köstlich schlemmen möchte, ist in Düsseldorf an Valentinstag richtig. Egal, ob ihr eher Lust auf etwas feines wie dem Lido Hafen und anderen Restaurants mit Michelin-Sternen habt oder doch eher bei Suppen, Eintopf oder Ramen dabei seid: Ihr werdet auf jeden Fall fündig. Oder wollt ihr doch lieber frühstücken gehen? Dann findet hier unsere Top Auswahl an Frühstücks- und Brunch-Cafés in Düsseldorf.

„Es ist wieder… Valentinstag“: Lesung im Theater an der Luegallee

Im Theater an der Luegallee geht es am 14. Februar mit Christiane Reichert und Frank Bahrenberg auf eine romantische Lesereise: Vom sensiblen Gedicht über lustige Anekdoten, anrührende Geschichten bis hin zum rosaroten Kriminalfall – für alle Geschmäcker ist etwas dabei. Dazu spielt Nicolas Evertsbusch Klavier. Valentinstags-Preis: 25 Euro inklusive Sekt und Schokoherz, die Karten müssen vorab reserviert und im Theater abgeholt werden. Die Veranstaltung startet um 20 Uhr.

Adresse: Burggrafenstraße 4, 40545 Düsseldorf

Valentinstag in Düsseldorf 2023: Die schönsten Parks zum Spazierengehen

Hand in Hand neue Wege einschlagen, das geht auch beim Spazieren! Ob gemütliches Flanieren oder ambitionierter Power-Walk, für jedes Pärchen bietet die Stadt am Rhein genau das richtige. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Hofgarten? Hier liegen der Schwanenteich und der Märchenbrunnen zentral in Innenstadtnähe. Optimal für einen romantischen Spaziergang, vielleicht ja sogar im Schnee. Aber auch der japanische Garten im Stadtteil Stockum lockt mit seinen penibel gepflegten Anlage entlang leuchtender Sakura-Bäume. Für weitere Inspirationen findet hier die schönsten Strecken zum Spazierengehen in Düsseldorf im Überblick.

14. Februar in Düsseldorf 2023: Valentinstags-Menü im „Les Halles“

Am 14. Februar schlagen die Herzen der Verliebten im Restaurant auf dem Areal Böhler noch eine Spur höher: „Les Halles“ hat sich etwas besonderes ausgedacht und bietet neben drei verschiedenen 3-Gänge-Menüs (auch vegetarisch) ein „Entertainment der Extraklasse“ an, so die Macher. Wählt zwischen dem Menü „Paris“, „Rome“ oder „New York“ und bekommt als Vorspeise Avocado Tartar und in den Zwischengängen Eifeler Lammkarree, karamellisierten Ziegenkäse aus der Loire, Atlantik Seezunge oder Heide Rinderfilet kredenzt. Als Dessert wird jeweils Panna Cotta geboten. Kostenpunkt: zwischen 59 und 79 Euro. First Come, First love! Weitere Infos und den Links zur Reservierung gibt es hier.

Adresse: Hansaallee 321, 40549 Düsseldorf

Valentinstag in Düsseldorf 2023: „Valentin vegan“ in der Löffelbar

Auch Vegetarier und Veganer müssen am Tag der Liebe nicht lange für ein geeignetes Plätzchen suchen: In der Löffelbar auf der Tußmannstraße zaubert die Küche unter dem Motto „Valentin Vegan… oder auch nicht“ vier Gänge auf den Tisch! Den Anfang macht ein hausgemachter Falafel und Rote Beete Humus. Weiter geht’s mit einem Auberginen Quinoa Tatar und über zum Risotto mit Butternutkürbis, Zucchini und Toskanischem Schwarzkohl. Für alle, die nicht ganz ohne Fleisch auskommen können, wird zusätzlich Rinderfiletmedaillons zum Risotto kredenzt. Das süße Schlusslicht bildet ein heißer Apfelcrumble.

Für 75 Euro gibt es das Menü für zwei Personen inklusive Empfangscocktail. Das Rinderfilet kostet euch 12 Euro extra. Weitere Infos und den Links zur Reservierung findet ihr hier.

Adresse: Tußmannstraße 3, 40477 Düsseldorf

Valentinstag in Düsseldorf 2023: Gartenanlage am Schloss Benrath

Die Gartenanlage am Schloss Benrath war schon immer der optimale Ort für ausgedehnte Spaziergänge und Treffpunkte erster Dates. Viele Pärchen haben sich womöglich hier zum ersten mal getroffen und lieben gelernt. Warum also nicht auch hier schlummernde Gefühle wieder auferwecken? Nach einer Runde durch den Schlosspark versorgt euch das Schlosscafé mit Kaffeevariationen, selbstgebackenem Kuchen und weiteren Köstlichkeiten. Ein Ort zum Wohlfühlen!

Adresse: Benrather Schloßallee 100-108, 40597 Düsseldorf

Valentinstag in Düsseldorf 2023: Picknick am See

Falls es das Wetter schon zulässt: Packt eure liebsten Snacks ein, einen wohlschmeckenden Wein und zwei Gläser – und ab an den See! In Düsseldorf bieten sich besonders der Elbsee oder auch der Unterbacher See an. Gewappnet mit einer warmen Decke lohnt es sich am besten bis zum Sonnenuntergang zu bleiben. Na wenn das mal keine perfekte Idee für den Valentinstag 2023 ist!

Valentinstag in Düsseldorf 2023: „Valentine Coffee Love“-Edition der Kaffeerösterei Samyju

Zum Valentinstag hat sich die Kaffeerösterei Samyju etwas Besonderes überlegt und teasert über Instagram eine spezielle „Twins Überraschung“ an. Vergangenes Jahr haben Coffee-Junkies eine „Valentine Coffee Love“-Edition im Store im Kö Bogen II, in der Rösterei in Meerbusch und online bekommen können: Eine mittelkräftige Röstung mit zarten Walnuss- und Zartbitternoten und mit Feige verfeinert. Was es wohl dieses Jahr wird?

Hinter der Kaffeerösterei Samyju stecken übrigens Justina Rokita und Sammy Issa, die sich mit dem Düsseldorfer Premium Store einen Traum erfüllt haben. Was euch dort neben Kaffeespezialitäten und hausgemachten Kuchenkreationen noch erwartet, erfahrt ihr hier.

Adresse: KII – Gustaf-Gründgens-Platz 9d, 40211 Düsseldorf

Valentinstag in NRW 2023: Geschenkideen für Paare

Und was kann man seiner Liebsten oder seinem Liebling nun schenken? Denn ganz mit leeren Händen will man ja dann doch nicht erscheinen. Schoki und ein Straß Blumen gehen einfach immer, aber was, wenn der oder die Anbeterin einfach ein wenig anspruchsvoller ist? Für alle Verliebten und kreativen Köpfe haben wir hier die besten Tipps zum Schenken an Valentinstag.

Valentinstag in Düsseldorf 2023: Speed-Dating

Für alle, die am Tag der Liebe noch alleine sind, hat sich die Stadt Düsseldorf etwas Besonderes überlegt: Wie wäre es mit einem Speed-Dating? Hier trefft ihr auf Menschen, die sich auch nach Nähe, Freundschaft und Partnerschaft sehnen. Wer weiß, vielleicht verändert sich euer Leben durch einen Besuch beim Event in der Zentralbibliothek. Gebt euch einen Ruck und der Liebe eine Chance! Weitere Infos zur Anmeldung, Datum und Uhrzeit gibt’s hier.