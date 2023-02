Valentinstag in Köln 2023: 6 Dinge, die Verliebte am Tag der Liebe tun können

Am Tag der Liebe muss es ja nicht gleich ein üppiges Candle-Light-Dinner sein, der Valentinstag kann auch anders zelebriert werden. Köln zeigt, wie! Die sechs besten Tipps für Paare und Verliebte am 14. Januar 2023.

Valentinstag in Köln: Frühstücken gehen im „St. Louis Breakfast“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ST. LOUIS BREAKFAST (@st_louis_breakfast)

Wie könnte man besser in den Valentinstag starten als mit einem gemeinsamen Frühstück zu zweit? Die Top Adresse für einen romantischen Brunch ist wohl das „ST. LOUIS Breakfast“ in Köln. Das „Lovebirds-Frühstück“ hält zwei Mimosa nach Wahl zur Begrüßung und einen Pancake-Teller für euch Turteltäubchen parat. Das Angebot für Verliebte gibt es für knapp 16 Euro. Ihr solltet aber unbedingt vorab reservieren. Tipp: Lasst euch ein wenig Platz im Magen und probiert unbedingt die portugiesischen Puddingtörtchen „Pastel de Nata“!

Adresse: Meister-Gerhard-Straße 30, 50674 Köln

Valentinstag in Köln 2023: Spazierengehen am Rhein und am See

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Köln | Cologne | koeln.de (@koeln_de)

Nach einem üppigen Frühstück – und auch sonst – ist ein Spaziergang Hand in Hand doch etwas Wunderbares. Startet direkt am Rhein an der Bastei, schlendert an den Kranhäusern am Rheinauhafen vorbei und legt eine Pause beim Johann Schäfer Biergarten ein. Vielleicht haltet ihr danach ja noch bis Rodenkirchen durch?

Wenn ihr eher Lust auf See und Sonnenuntergang habt, dann empfehlen wir euch die Dellbrücker Heide. Auf der rund zehn Kilometer langen Rundtour kommt ihr am Höhenfelder See vorbei und könnt entspannt am Wasser entlang spazieren. Wenn es das Wetter es zulässt, bietet sich hier die perfekte Möglichkeit für ein kleines Picknick im Sonnenuntergang.

Valentinstag in Köln 2023: Ein Film im DRIVE IN Autokino Porz

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von DRIVE IN Autokino Köln Porz (@autokino.koeln)

Schnappt euch eine kuschelige Decke, hüpft ins Auto und fahrt los ins Autokino Köln-Porz! Hier erwartet euch eine Kinobildwand mit 15 Metern Höhe und 36 Metern Breite. Bis zu 1000 Autos haben hier Platz. Fehlt nur noch was zum Knabbern – dafür ist gesorgt, denn die hauseigene Snackbar bietet eine große Auswahl an frischen Burgern und Bratwürsten, verschiedenen Süßwaren und Eis, sowie Popcorn und Getränken. Zur Filmauswahl stehen am 14. Februar 2023 „Knock at the Cabin“ um 21.45 Uhr oder „The Bodyguard“ um 19 Uhr. Tickets gibt es ab 9 Euro.

Adresse: Rudolf-Diesel-Straße 36, 51149 Köln

Valentinstag in Köln 2023: Gemeinsam lachen im Atelier Theater

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Atelier Theater (@ateliertheaterkoeln)

Gemeinsam lachen könnt ihr bei „Wohl bekloppt geworden – Die Comedy Mix Show“ im Atelier Theater. Bei der Valentinstags Love-Edition bekommt ihr die lustigsten Persönlichkeiten aus dem Comedy zu Gesicht – der ein oder andere könnte euch bereits aus dem TV bekannt vorkommen – oder eben noch gar nicht. Kölner Originale und andere humoristische Gestalten bieten euch einen Abend, der garantiert in Erinnerung bleibt und womöglich für neue Insider sorgt. Und das alles im Kwartier Latäng in Wohnzimmer-Atmosphäre. Tickets gibt’s ab 17,30 Euro.

Adresse: Roonstraße 78, 50674 Köln

Valentinstag in Köln 2023: Tour d’Amour im Kölner Zoo

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kölner Zoo (@koelnerzoo)

Für besonders Liebesinteressierte haben wir auch einen Tipp: Wie wäre es mit einem romantischen Abendrundgang im Kölner Zoo? Ab 17 Uhr startet hier die Tour d’Amour für alle, die wissen wollen, wie das Thema Zweisamkeit eigentlich bei Gorilla, Elefant und anderen Zwei- und Vierbeinern gelebt wird. All das erfahrt ihr bei einem romantischen Abendspaziergang durch die Tierwelt des Kölner Zoos. Im Anschluss könnt ihr den Abend in gemeinsamer Runde bei einem Cocktail im Aquarium ausklingen lassen. Übrigens: Nicht nur für Pärchen! Tickets gibt’s ab 38 Euro inklusive Eintritt und Cocktail.

Adresse : Riehler Straße 173, 50735 Köln

Valentinstag in Köln 2023: Dinner-Date im KölnSKY

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von KölnSKY Restaurant (@restaurant_koelnsky)

Auch, wenn ihr mit eurer Liebsten oder eurem Liebsten sowieso schon auf Wolke Sieben schwebt – wo lässt es sich feiner dinieren als in 100 Metern Höhe in der Eventlocation „KölnSKY“? In der 27. und 28. Etage im Hochhaus „Köln Triangle“ wird am Tag der Liebe zu einem exklusiven viergängigen „Herzblattmenü“ geladen. Für 95 Euro pro Person könnt ihr euch unter anderem auf ein Duett von Bernstein-Makrele und Thunfisch, rosa gebratene Tranche vom Kalbsfilet mit getrüffelten Pasta-Perlen und auf „Goldene Schokolade“ als Dessert freuen. Für Vegetarier gibt es Schaumsuppe von Curry und Zitronengras und ein Strudel von Blumenkohl und Arganöl. Ein Aperitif ist beim Menü bereits inklusive. Hört sich gut an? Nichts wie hin! Unbedingt vorab reservieren.

Adresse: Ottoplatz 1, 50679 Köln