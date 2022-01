Ex-Kandidatinnen fahren auf den neuen Bachelor ab: „Kann ich nochmal teilnehmen?“

Ab dem 26. Januar 2022 ist es endlich wieder so weit: Bei „Der Bachelor“ sucht ein Junggeselle nach der großen Liebe – und hat die Auswahl zwischen 22 Single-Ladys. Wenn es nach einigen ehemaligen Bachelor-Kandidatinnen geht, könnten es aber gut und gerne ein paar mehr sein.

Über die Vorstellung von Dominik Stuckmann auf der offiziellen Instagram-Seite von „Der Bachelor“ freuten sich nämlich nicht nur zahlreiche Fans der Sendung, sondern eben unter anderem auch Kandidatinnen der elften Staffel mit Niko Griesert. Ganz vorne mit dabei: Jacqueline Siegle.

Sie kommentierte frech: „Vielleicht hätte ich lieber bei dieser Staffel teilnehmen sollen“ – und holte per Markierung ihre Mitstreiterinnen Jacqueline Bikmaz und Linda-Caroline Nobat ins Boot. Viele Worte verloren die beiden dazu nicht, doch die Emoji-Reaktionen dürften für sich sprechen: Bikmaz verwendete drei Äffchen, die sich die Augen zuhalten, Nobat, die in diesem Jahr am Dschungelcamp teilnimmt, drei vor Lachen heulende Emojis.

Ihre Gedanken etwas präziser äußerten als Antwort auf Siegles Kommentar hingegen drei weitere Kandidatinnen, die 2021 in der elften Staffel von „Der Bachelor“ dabei waren. Sowohl Melissa Lindner als auch Anna Corcelli verraten, den gleichen Gedanken gehabt zu haben. Corcelli fügte an: „Schade, dass ich nicht bei dieser Staffel dabei war.“ Man dürfe allerdings nichts bereuen: „Alles kommt, wie es kommen soll.“

„Der Bachelor“ 2022: Ex-Kandidatin will nochmal teilnehmen

Noch einen Schritt weiter geht Nina Rober. Die jüngste Kandidatin der vergangenen Staffel, die sich zum Zeitpunkt der Vorstellung Stuckmanns laut eigener Aussage zufälligerweise auch in Mexiko, dem Drehort von „Der Bachelor“ 2022, befand, fragte ganz unverblümt: „Kann ich einfach bei der Staffel nochmal teilnehmen?“

Dass diese Frage nicht ganz ernst gemeint war, liegt auf der Hand. Denn auch Rober weiß, dass RTL jedes Jahr neue Bachelor-Kandidatinnen an Land zieht. Mittlerweile sind diese auch schon bekannt. Hier findet ihr Fotos aller 22 Teilnehmerinnen von „Der Bachelor“ 2022 – und hier Fotos im Bikini.

