„Der Bachelor“ 2023: Alle Kandidatinnen im Bikini – die Fotos

In der 13. Staffel von „Der Bachelor“ sucht David Jackson bei sommerlichen Temperaturen seine große Liebe: RTL hat die Folgen in Mexiko gedreht. Und natürlich gehören dazu auch schöne Strandbilder! Wir zeigen euch, wie die 23 Kandidatinnen im Bikini aussehen:

Die Bachelor-Kandidatinnen 2023 im Überblick:

Alyssa (36), Marketing Director aus Kapstadt und Lohr am Main

Angelina (28), Sales Executive aus Lissabon und Albstadt

Chiara (26), Journalistin aus München

Colleen Schneider (27), Psychologin und Influencerin aus Köln

Dahwi (23), Krankenpflegerin aus Zürich

Danielle (28), angehende Psychotherapeutin aus München

Fiona (29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg

Giovanna (27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde

Henriette (25), Immobilienkauffrau aus Hamburg

Jana (27), Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel

Leyla (26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Online Shops aus Frankfurt

Lisa M. (32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam

Lisa R. (27), Teamassistentin aus Annweiler am Triffels

Maike (25), Studentin aus Lingen

Manina (30), Fitness- und Personaltrainerin aus Köln

Mariam (30), Marketing und Sales Managerin aus Wien

Nevin (30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln

Pamela (25), HR Recruiterin aus Freiburg

Rebecca (28), Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen

Saskia (29), Vertriebsassistentin aus Münster

Tami (29), Fitnessökonomin aus Wörrstadt

Xenia (30), Einzelhandelskauffrau aus Hamburg

Yolanda (26), Studentin aus Hamburg

Ab dem 1. März 2023 zeigt RTL jeden Mittwoch um 20.15 Uhr eine neue Folge von „Der Bachelor“. Bei „RTL+“ ist die aktuelle Folge jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung zu sehen. Wird David Jackson seine große Liebe finden?

