TV

Die ersten Bilder vom Bachelor 2022: Das ist Dominik Stuckmann

26. Januar 2022

Dominik Stuckmann ist der Bachelor 2022: Der 29-jährige Hesse wohnt auf Gran Canaria, pendelt aber genauso gerne in seine Heimat in Frankfurt am Main. Wir zeigen die ersten Bilder vom dem 1,90 Meter großen Unternehmer mit dem charmanten Lächeln.