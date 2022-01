Bachelor 2022: So schön zeigt sich Kandidatin Bella Otyakovskiy auf Instagram

Sie strotzt nur so vor Selbstbewusstsein: Bachelor-Kandidatin Bella ist aber auch ein echter Hingucker. Wie sie tickt und was sie in einem Partner sucht, erfahrt ihr hier!

„Erst komme ich, dann die anderen. Wenn ich selbst nicht glücklich bin und mich selbst nicht liebe, werde ich andere nicht lieben und glücklich machen können.“, erklärt Bella. Dieser Grundsatz sorgt dafür, dass die 24-Jährige absolut mit sich im Einklang ist – und das sieht man definitiv! Doch diese Einstellung musste die selbstbewusste Bella auch erst lernen – vor allem nach einer Beziehung, in der sie sogar Gewalt erfahren musste. Dabei habe ihr auch die Spiritualität geholfen. Für gute Energie trägt die Auszubildende immer einen Stein in ihrem BH – wird dieser ihr wohl auch helfen, den diesjährigen Bachelor Dominik Stuckmann um den Finger zu wickeln?

Eins ist klar: Die schöne Bachelor-Kandidatin Bella ist ziemlich selbstbewusst. Das zeigt sie auch auf ihrem Instagram-Account, den diverse freizügige Bilder der 24-Jährigen schmücken. Foto: instagram/bella.skiy Spiritualität hat einen hohen Stellenwert im Leben der Deutsch-Russin. Für gute Energien sorgt dabei ein Stein, den Bella immer in ihrem BH bei sich trägt. Foto: instagram/bella.skiy Das gute Aussehen der Blondine kommt nicht von ungefähr: Bella trainiert gerne und präsentiert sich noch lieber in Gym-Klamotten auf ihrem Instagram-Account. Foto: instagram/bella.skiy Foto: instagram/bella.skiy Foto: instagram/bella.skiy Foto: instagram/bella.skiy Foto: instagram/bella.skiy Foto: instagram/bella.skiy Foto: instagram/bella.skiy

>> Wann startet „Der Bachelor“ 2022 und wo läuft die Wiederholung? Alle Infos zur RTL-Show im Überblick <<

Bellas Mr. Right muss sportlich sein

Bella hat in jedem Fall klare Anforderungen an einen potenziellen Partner: Da sie Fitness als Teil ihres Lifestyles betrachtet, möchte sie ihre Leidenschaft unbedingt mit ihrem Mr. Right teilen können. Außerdem ist der attraktiven Bachelor-Kandidatin der gegenseitige „Support“ in einer Beziehung unheimlich wichtig. Außerdem erwartet sie von einem Mann, dass er romantisch und ehrlich ist. Auch wenn die Kielerin selbstbewusst auftritt, möchte sie sich trotzdem ganz klassisch von ihrem Rosenkavalier erobern lassen.

>> „Der Bachelor“ 2022: Das sind die Kandidatinnen der 12. Staffel <<

Neben ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau modelt Bella Otyakovskiy leidenschaftlich gern. In ihrer Heimatstadt Kiel kürte sie sogar 2017 das Cover von „Kielerleben“. Bereits damals verriet sie im Interview: „Mein Traum war es eigentlich von klein auf Model, Schauspielerin oder Moderatorin zu werden.“ Ob die Teilnahme bei „Der Bachelor“ 2022 für die Deutsch-Russin das große Karriere-Sprungbrett werden könnte?

Das könnte dich auch interessieren: