Susanna Bouchain: Diese Bachelor-Kandidatin ist Sex-Expertin

Sie steht mit 27 Jahren mitten im Leben, arbeitet in Hamburg als Social-Media-Managerin und betreibt den Podcast „NUDES“, der sich um Dating, Liebe und Sex dreht. Susanna Bouchain ist in allen Bereichen gut aufgestellt – möchte man zumindest meinen. Denn ausgerechnet in der Liebe hapert es bei der Blondine, die auch schon einige Sex-Kolumnen geschrieben hat: Seit sechs langen Jahren ist sie inzwischen Single.

Nun versucht sie ihr Glück bei „Der Bachelor“ 2022. Was Dominik Stuckmann und die Zuschauer erwartet, verrät unter anderem ein Blick auf das Instagram-Profil der Kandidatin. Das sind die schönsten Fotos von Susanna Bouchain:

Susanna Bouchian ist Kandidatin bei "Der Bachelor" 2022. Die Social-Media-Managerin aus Hamburg ist kreativ und lebensfroh. Aber vielleicht noch interessanter: "Susi" ist Sex-Expertin, hat einen Sex-Podcast und schreibt Sexkolumnen.

Ihre Taktik bei „Der Bachelor“: „offensiv und mit vollem Körpereinsatz“. „Susi“ nimmt ihr Glück also lieber selbst in die Hand als passiv zuzuschauen. Das könnte ihr vielleicht den entscheidenden Vorteil gegenüber den anderen 21 Kandidatinnen verschaffen. Warum sie glaubt, ausgerechnet beim „Bachelor“ auf ihren Traummann zu treffen? „Ich denke, in einer solch extremen Situation können extreme Gefühle entstehen“, sagt sie „RTL“.

Apropos Traummann: Wie soll dieser eigentlich sein? Optisch hat die kreative Susanna keine konkreten Vorstellungen, dafür muss er allerdings verschiedene Attribute mitbringen. Loyalität und Humor gehören dazu. „Er muss witzig sein […] und auch mal einen Scherz auf seine Kosten ab können.“ Außerdem sollte er lieb sein – ihr allerdings auch mal Kontra geben. No-Go’s sind hingegen Unehrlichkeit und Untreue – zwei Dinge, die sie früher schon einmal erleben musste. Doch das ist längst verarbeitet: „Ich habe große Lust, mich zu verlieben!“ Tut sie das – und schenkt Dominik ihr am Ende womöglich die letzte Rose? „Der Bachelor“ 2022 wird es zeigen!

