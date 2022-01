Bachelor-Kandidatin Lara Honner: Alle Fotos der blonden Schönheit

Noch vor Sendestart reißen sich bereits sogar Kandidatinnen der vergangenen Staffeln um den Bachelor 2022, Dominik Stuckmann. Und auch diese Kandidatin wird sich mit Sicherheit über den diesjährigen Rosenkavalier freuen: Die Bachelor-Kandidatin Lara Honner. Wir stellen euch das schöne Energiebündel vor.

„Laufe nicht der Vergangenheit nach und verliere dich nicht in der Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht mehr. Die Zukunft ist noch nicht gekommen. Das Leben ist hier und jetzt“ lautet ihr Lebensmotto. Kein Wunder, schließlich musste die 23-Jährige schon in frühen Jahren die Schattenseiten des Lebens kennenlernen. Aufgrund eines Lochs im Herzen musste Lara operiert werden und verbrachte eine lange Zeit im Krankenhaus. Umso mehr genießt sie nun ihr Leben, reist gerne und sprüht vor Lebensfreude.

Sich selbst beschreibt die 23-jährige Lara als Traumfrau. Den Bachelor von 2022 will die Kandidatin mit den schönen Kurven vor allem durch ihre Spontaneität und Abenteuerlust überzeugen. Foto: instagram/larahonner Die heute so selbstbewusste Lara hatte einen schwierigen Start ins Leben: Sie hatte ein Loch im Herzen – auf die OP folgte ein langer Krankenhausaufenthalt für das junge Mädchen. Foto: instagram/larahonner Mit ihren langen blonden Haaren und dem trainierten Body ist die Tourismusmanagement-Stundentin ein echter Hingucker. Ob sie auch den Bachelor von sich überzeugen wird? Foto: RTL+ Falls der diesjährige Bachelor Dominik Stuckmann ihr die letzte Rose geben sollte, ist jedoch eines für Lara ganz klar: Er muss ihre zwei Hunde, die vier Schildkröten und ihre Ratte akzeptieren! Foto: instagram/larahonner Auf ihrem Instagram sind auch ältere Bilder der Bachelor-Kandidatin zu finden. Vor sechs Jahren sah Lara noch ganz anders aus – könnte hinter dem hübschen Lächeln etwa ein wenig Botox stecken? Foto: instagram/larahonner Foto: RTL+ Foto: instagram/larahonner Foto: instagram/larahonner

Kaum zu glauben, aber die Kandidatin von „Der Bachelor“ 2022 ist seit drei Jahren single! Um sich endlich wieder zu verlieben, hat die selbstbewusste Blondine sich in dem RTL-Format beworben. So wirklich alleine ist Lara jedoch nicht: Sie teilt sich ihr Zuhause mit ihren zwei Hunden, vier Schildkröten und ihrer Ratte, die nach eigenen Angaben „selbst eher wie ein Hund ist“. Der zukünftige Mr. Right müsste also nicht nur tierlieb sein, sondern auch mit dem Trubel, den ein so tierreicher Haushalt mit sich bringt, leben können. Im Interview gibt Lara zu: „Mit unspontanen Langweilern kann ich nichts anfangen.“ Ob der diesjährige Bachelor Dominik Stuckmann ihr das bieten kann?

Die Tourismusmanagement-Studentin hat für den Rosenkavalier von 2022 auf jeden Fall auch einiges zu bieten: Lara spielt gerne Tennis und fährt Ski. Das sieht man ihrem durchtrainierten Body an, den sie gerne auf Instagram präsentiert. Ihr ist es wichtig, dass ihr Partner ihre Interessen auch teilt. Da dürfte sie beim tischtennis-begeisterten Dominik offene Türen einrennen.

