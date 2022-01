Josephine „Josi“ Fischer: Der „Flummi“ unter den Bachelor-Kandidatinnen

Josephine Fischer hatte noch nie eine ernsthafte Beziehung. Nun versucht „Josi“, wie sie genannt wird, ihr Glück als Kandidatin bei „Der Bachelor“ 2022. Und trotz ihrer anhaltenden Liebesflaute will sie das Bachelor-Abenteuer ganz entspannt angehen.

„Im besten Fall lerne ich meinen potenziellen Traummann kennen, im schlimmsten Fall genieße ich einfach eine schöne Reise“, sagt sie im Gespräch mit „RTL“. Wie schön eine Reise mit ihr sein kann, beweist ein Blick auf das Instagram-Profil der 25-Jährigen. Das sind ihre schönsten Fotos:

Josephine Fischer ist Kandidatin bei "Der Bachelor" 2022. Und, wie man unschwer erkennen kann, ziemlich reiselustig und lebensfroh. Ihr Spitzname: "Flummi". Wenn "Josi" nicht gerade als Kandidatin bei "Der Bachelor" mitmacht, ist sie Marketingmanagerin. Und nebenbei Fitnesstrainerin. Bei diesem Körper wundert uns das nicht.

Wie an ihrer makellosen Figur unschwer zu erkennen ist, ist ihre größte Leidenschaft der Sport. Und ihr Wissen gibt sie gerne weiter: Neben ihrem Hauptjob als Marketingmanagerin ist Josi aus Rehren nebenberuflich als Fitnesstrainerin tätig. Ein echtes Energiebündel also. Kein Wunder, dass sie den Spitznamen „Flummi“ trägt. „Eine lahmarschige Couch-Potato käme für mich nicht infrage“, stellt sie klar.

Na gut, Sport muss Josis Traummann also machen. Und was noch? „Ganz wichtig finde ich Humor“, verrät sie. „Und ehrlich sollte er sein.“ Wenn er dann auch noch so reiselustig und tierlieb – Josi liebt ihre beiden „Katzis“ – ist wie sie, ist der Grundstein für eine glückliche Beziehung schon einmal gelegt.

Fehlt nur noch die „Zustimmung“ des Mannes. Aber für die ist Josi einiges zu tun bereit – sofern er ihr denn auch gefällt. „Mein Sternzeichen blickt schon hier und da mal durch, weil ich sehr zielstrebig bin“, erklärt der Widder. „Wenn ich mir ein Ziel setzte, dann möchte ich das auch unbedingt erreichen.“ Wird Bachelor Dominik Stuckmann ihr nächstes Ziel? Und verfällt er Josis Lebensfreude? „Der Bachelor“ 2022 wird Antworten auf diese und viele weitere Fragen liefern!

