Italienisches Flair vom Niederrhein: Das ist Bachelor-Kandidatin Giannina Parrilla

Die 22-jährige Dualstudentin hat noch zwei ältere Geschwister und eine Zwillingsschwester, wird sich also von 21 Kontrahentinnen kaum aus der Ruhe bringen lassen. Was sie sonst noch interessiert und welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen muss, verraten wir euch hier!

„In meiner Freizeit mach ich gerne was mit meinen Freunden. Wir gehen ins Kino, gehen was essen, gehen gerne feiern, besuchen Freizeitparks oder gehen auch mal in den Zoo.“ Das klingt ganz danach, als sollte es mit der rheinischen Frohnatur nie langweilig werden. Wer aber nun denkt, dass im Hause Parrilla nur Vollgas gegeben wird, der irrt.

Mit ihrem fröhlichen Lächeln will Bachelor-Kandidatin Giannina Parrilla aus Viersen Dominik Stuckmann von sich überzeugen. Foto: instagram/gianninaprl Dabei muss sich die hübsche Blondine keinesfalls verstecken, wie ihre Bilder auf ihrem Insta-Account beweisen. Foto: instagram/gianninaprl "Ich trage mein Herz auf der Zunge und rede manchmal schneller als ich denke", gibt die humorvolle 22-Jährige zu. Foto: instagram/gianninaprl Da dürfte es nie langweilig werden. Foto: instagram/gianninaprl Ob sie sich im TV auch so freizügig präsentiert? Foto: instagram/gianninaprl Wir sind gespannt. Foto: instagram/gianninaprl

„Ich bin aber auch für „Netflix & chill“ zu haben. Ich bin gerne on tour, bin aber auch gerne mal zuhause.“ Von ihrem Partner erhofft sie sich Rückendeckung und Unterstützung, ebenso wie sie ihn unterstützen wird. Beruflich steht die hübsche Blondine kurz vor dem Abschluss ihres Studiums, welches sie bei einer Bank im Finanzbereich absolviert.

Und was muss ihr Traummann sonst so mitbringen? „Früher habe ich immer gesagt: 1.90 m, braune Haare, Dreitagebart, sportlich gebaut. Aber mit der Zeit habe ich gelernt, dass es auf mehr ankommt“, so die 22-Jährige. Inzwischen setzt sie auf Loyalität, Vertrauen und Ehrlichkeit.

Nach einem Jahr Singledasein hofft die hübsche Skorpion-Frau nun, mit Bachelor Dominik Stuckmann den Richtigen zu finden. Wie sie ihn von sich überzeugen will? „Ich flirte mit Blicken, gehe gerne auf mein Gegenüber zu und bringe ihn in Verlegenheit“, so Giannina. Will Dominik ihr nicht sofort verfallen, sollte er zu frühen Blickkontakt unbedingt vermeiden.

