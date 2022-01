Lebensfrohe Quasselstrippe: Das ist Bachelor-Kandidatin Christina Nicolardi

Die 27-jährige Münchnerin ist geboren und aufgewachsen in der bayrischen Landeshauptstadt. Nach zwei gescheiterten Beziehungen will sie nun mal etwas völlig neues ausprobieren, wie sie erklärt. Was sie sonst noch interessiert und welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen muss, verraten wir euch hier!

„Ich bin eine sehr kommunikative Person. Es kann schon mal vorkommen, dass ich ohne Punkt und Komma drauf los quassel und man mich ab und zu bremsen muss“, strahlt die Key-Account-Managerin in die Kamera. Ihre offene und herzliche Art ist aber gleich vereinnahmend und zeigt, worauf sich Bachelor Dominik Stuckmann einstellen muss: Auf eine rassige Frau, die ihn unbedingt in ihren Bann ziehen will!

Die Münchnerin hofft, in Mexiko ihre große Liebe mit Dominik Stuckmann zu finden. RTL Wird sie am Ende diejenige sein, die die letzte Rose vom Bachelor erhält? RTL Am Strand in der Sonne macht die 27-Jährige auf jeden Fall eine gute Figur. RTL Foto: RTL Foto: RTL

Den Platz an ihrer Seite muss er sich aber mit ihrem Hund Milo teilen, denn sie ist seit kurzem Hundemama, wie die im Mai geborene Stierfrau stolz erzählt. „Stiere sind warmherzig, kreativ und sie haben kein Problem, ihre Ziele selber zu erarbeiten“, gibt sie sich zudem überaus kämpferisch und autonom.

Auch bei ihrem Traummann hat sie klare Vorstellungen. „Er sollte zielstrebig sein, mit beiden Beinen im Leben stehen und er sollte eine gute Portion Humor und Selbstironie besitzen!“ Gerade den letzten Punkt hebt sie als sehr wichtig hervor. Darüber hinaus sollte auch die Familie ihm wichtig sein und an erster Stelle stehen.

Nach drei Jahren ohne Partner hofft sie nun auf die große Liebe beim Bachelor. Dafür möchte sie sich auf das besondere Abenteuer in Mexiko einlassen. „Ich will mal auf eine etwas ungewöhnlichere Art und Weise einen Mann kennenlernen und finde es gut, dass ich mich vor Ort nur auf ihn konzentrieren kann, ohne Ablenkung von außen.“ Ob sie am Ende die strahlende Gewinnerin des Herzens ist, werden wir in wenigen Wochen wissen.

