Valeria Pérez Cortés: Heimspiel für die schöne Studentin beim Bachelor 2022

Während sich einige Bachelor-Kandidatinnen erst an die Hitze in Mexiko gewöhnen müssen, ist die Show für Valeria Pérez Cortés praktisch ein Heimspiel. Sie ist gebürtige Mexikanerin, kam später aber als 22-jährige Au Pair nach Deutschland. Genauer gesagt: nach Berlin, wo sie für GZSZ-Schauspieler Jörn Schlönvoigt und seine Frau nicht nur gearbeitet hat, sondern bei ihnen und ihrer Tochter in familiären Verhältnissen lebt.

>> „Der Bachelor“ 2022: Das sind die Kandidatinnen der 12. Staffel <<

Dass die hübsche Mexikanerin jede Menge mexikanisches Feuer versprüht, beweist sie regelmäßig auf ihrem Instagram-Kanal valeria.0199. Wir zeigen euch ihre schönsten Seiten:

Valeria Pérez Cortés ist Kandidatin beim Bachelor 2022. Wir zeigen die schönsten Instagram-Fotos der 22-jährigen Mexikanerin. Foto: Instagram/valeria.0199 Valeria zieht es hin und wieder auch in kühlere Gefilde. Wie hier, beim Wintersport-Urlaub in Tirol. Foto: Instagram/valeria.0199 Mit ihren 1,57 Metern Körpergröße gehört Valeria zu den kleineren Bachelor-Kandidatinnen. Ihre Größe macht sie mit ihrem Sex-Appeal aber mehr als wett. Foto: Instagram/valeria.0199 Posieren am Strand von Mallorca : Valeria bringt eine extra Prise mexikanisches Feuer in die Show. Foto: Instagram/valeria.0199 Vom Sternzeichen her ist Valeria Steinbock, weiß sich also definitiv durchzusetzen. Foto: Instagram/valeria.0199 Valeria Pérez Cortés wurde in Mexiko geboren, lebt aktuell aber bei ihrer Au-Pair-Familie in Berlin. Foto: Instagram/valeria.0199 Auch in Hamburg war die 22-Jährige bereits unterwegs. Foto: Instagram/valeria.0199 Dubai hat Valeria schwer beeindruckt. Die Kulisse der Stadt ist einfach traumhaft! Foto: Instagram/valeria.0199 Da Valeria in Deutschland ganz alleine ist, wünscht sie sich einen Partner, mit dem sie eine Familie gründen kann. Foto: Instagram/valeria.0199 Auch auf dem Wasser fühlt sich die junge Bachelor-Kandidatin pudelwohl. Foto: Instagram/valeria.0199 Das Lieblingsgericht von Valeria sind Tacos oder Pasta Arrabiata. Ansehen tut man ihr das nicht. Foto: Instagram/valeria.0199

Trotz ihres jungen Alters von gerade mal 22 Jahren ist Valeria bereits gut rumgekommen: Von Dubai bis Tirol, von Mallorca bis Hamburg reichen ihre Urlaubsorte. Ihre Familie hat sie seit dem Start ihrer Au-Pair-Zeit nicht mehr wiedergesehen – da ist das Verlangen natürlich groß, im Rahmen von „Der Bachelor 2022“ endlich wieder zurück nach Mexiko zu kommen. Vor allem ihre Mama will sie unglaublich gerne wiedersehen, „weil sie mich immer gelehrt hat, was es heißt, eine starke Frau zu sein.“ – dies verriet sie RTL in einem Interview.

>> Wann startet „Der Bachelor“ 2022 und wo läuft die Wiederholung? Alle Infos zur RTL-Show im Überblick <<

Valeria mag Tequila und Tacos

Vom Sternzeichen ist Valeria Steinbock, weiß sich also durchzusetzen. Dennoch würde sie sich mit einem Partner an ihrer Seite noch wohler fühlen – schließlich hat sie bereits jetzt den Wunsch später mal eine Familie zu gründen. Zudem liebt Valeria leckeres Essen, und das schmeckt nun mal am besten in guter Gesellschaft. Wenn man ihr dann noch Tacos oder Pasta Arrabiata auftischt, dürfte man dicke Bonus-Punkte sammeln. Auf Partys derweil immer zur Hand: Tequila!

Ob sich Bachelor Dominik Stuckmann am Ende für die 1,57 Meter große Mexikanerin entscheiden wird? Ab dem 26. Januar 2022 erfahrt ihr mehr!

Das könnte dich auch interessieren: