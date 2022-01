Irina Zeiser: Warum die Bachelor-Kandidatin von 2022 jetzt schon ein Netz-Star ist

Die diesjährige Bachelor-Kandidatin Irina Zeiser kommt euch verdächtig bekannt vor? Kein Wunder, schließlich scharrt die Blondine schon jetzt über 100.000 Follower auf Instagram um sich. Womit die Teilnehmerin von „Der Bachelor“ 2022 ihre Brötchen verdient und wie sie sich ihren Traummann vorstellt, erfahrt ihr hier.

Kaum zu glauben, dass diese Dame noch single ist: Die 28-jährige Irina aus Leipzig beschreibt sich selbst als offen und fröhlich – und hübsch ist sie noch dazu! Bisher hatte sie zwei Beziehungen. Mr. Right war jedoch leider noch nicht dabei. „Leipzig ist ein Dorf, jeder kennt jeden. Ich hab Lust, über meinen eigenen Tellerrand zu schauen und es auf unkonventionellem Wege zu versuchen.“, begründet sie ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ 2022.

Sie würde am liebsten später auswandern – vermutlich in wärmere Gefilde: Irina Zeiser ist 2022 bei "Der Bachelor" als Kandidatin dabei. Foto: instagram/larinabeauty Auf Instagram ist die blonde Schönheit mit über 110.000 Followern bereits eine echte Bekanntheit. Dort teilt sie vor allem Fotos von sich – in den unterschiedlichsten Outfits und teilweise mit extravaganten Make-Up-Looks. Foto: instagram/larinabeauty Und sportlich ist die Bachelor-Kandidatin Irina noch dazu! Das klingt nach einem ziemlich guten Gesamtpaket. Wird sie so auch den diesjährigen Rosenkavalier Dominik Stuckmann von sich überzeugen können? Foto: instagram/larinabeauty Als Brautstylistin präsentiert sich die gebürtige Kasachin auf Instagram natürlich immer nur mit perfekt geschminkten Selfies. Foto: instagram/larinabeauty Wir haben noch mehr Bilder von ihr! Foto: instagram/larinabeauty Foto: instagram/larinabeauty Foto: instagram/larinabeauty Foto: instagram/larinabeauty Foto: instagram/larinabeauty Foto: instagram/larinabeauty Foto: instagram/larinabeauty Foto: instagram/larinabeauty Foto: instagram/larinabeauty Foto: instagram/larinabeauty Foto: instagram/larinabeauty

>> „Der Bachelor“ 2022: Das sind die Kandidatinnen der 12. Staffel <<

Blaue Augen bringen Irina um den Verstand

Dafür weiß die Hochzeitsstylistin auch genau, was sie in einem Partner sucht: Helle Augen muss er haben – am liebsten blaue. Auch mit seiner Art muss ihr zukünftiger Rosenkavalier die gebürtige Kasachin umhauen. Dabei achtet Irina vor allem auf ehrliche und spontane Männer, die genauso ehrgeizig sind, wie sie. Punkte, die die Bachelor-Kandidatin von 2022 bei Männern abturnen, sind Lügen und Narzissmus. Da sollte Dominik Stuckmann, der diesjährige Mann der Begierde, besser Acht geben, dass er sich nicht wie manch einer seiner Vorgänger in Lügen verstrickt.

>> Wann startet „Der Bachelor“ 2022 und wo läuft die Wiederholung? Alle Infos zur RTL-Show im Überblick <<

Könnte die tanzbegeisterte Irina in der Frauenvilla für Zickenkrieg sorgen? Sie meint ganz klar nein: „Wenn Probleme auftauchen, gehe ich das Thema an und kläre gern alles direkt“, erklärt sie im Interview. Generell sei sie eher die Frau zum Pferdestehlen, die keine Lust auf Drama habe. Ob sie damit den diesjährigen Bachelor von sich überzeugen kann? Es bleibt spannend.

Das könnte dich auch interessieren: