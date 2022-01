Auf einem Auge blind: Bachelor-Kandidatin Christina Aurora trotzt allen Widerständen

Christina Aurora ist mit 30 Jahren nicht nur die älteste aller Kandidatinnen bei „Der Bachelor“ 2022, sondern auch eine echte Kämpfernatur. Wir stellen sie euch vor!

„Ich bin die perfekte Mischung aus Lady und best Buddy“, sagt Christina Aurora selbst über sich. Trotzdem ist sie seit zwei Jahren Single – nachdem ihr Ex sie einfach geghostet hat. Weil ihr Herz aber mittlerweile verheilt ist, ist sie mehr als bereit, es an ihren Traummann zu verschenken. Was die Bachelor-Kandidatin äußerlich zu bieten hat, ist auf ihrem Instagram-Profil zu sehen. Das sind ihre schönsten Fotos:

Mit Rosen kennt sie sich schon mal aus – demnächst sind sie rot. Christina Aurora ist Kandidatin bei "Der Bachelor" 2022. Ihr merkt es vielleicht schon anhand der Qualität der Fotos: Christina Aurora ist Fotografin. Und das, obwohl sie seit Kindheitstagen auf einem Auge praktisch blind ist. Wird Christina Aurora Bachelor Dominik Stuckmann mit ihrer Lebensfreude begeistern und sein Herz erobern?

Entscheidend sind aber, wie wir alle wissen, die inneren Werte. Und bei Christian Aurora gilt das ganz besonders. Die bewegende Geschichte der in München lebenden Russin beginnt schon im Kindesalter, als ein Splitter Hornhaut und Linse ihres linken Auges so sehr verletzt, dass sie auf diesem seitdem nur noch über fünf Prozent ihrer Sehkraft verfügt, also halbblind ist.

Doch Christina Aurora ist keine Person, die aufgibt. Im Gegenteil: Sie strotzt nur so vor Energie und Lebensfreude. Da verwundert es nicht, dass sie ihre Leidenschaft – das Fotografieren – trotz der Erblindung zum Beruf gemacht hat: Sie ist Inhaberin einer Foto-, Film- und Social-Media-Management-Agentur. „Ich kann mit einem Auge bessere Fotos machen als andere mit zwei“, sagt sie im Gespräch mit „RTL“ selbstbewusst. Da passt der Name ganz gut: „Deine Lieblingsagentur“ bzw. „Deine Lieblingsfotografin“.

Weil Christina generell alles mag, was mit Kunst zu tun hat – und darüber hinaus auch schnelle Autos –, sollte ihr Traummann ebenfalls kreativ sein. Außerdem wünscht sie sich Loyalität und einen Sinn für Humor, denn: „Es gibt nichts Schöneres als zusammen zu lachen!“ Kann Dominik Stuckmann das bieten? Und wird er andersrum ihrem Kampfgeist verfallen? „Der Bachelor“ 2022 wird es zeigen!

