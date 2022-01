Bachelor 2022: So soll der Traummann von Kandidatin Yasmin Vogt aussehen

„Mich könnte man in der Wüste aussetzen – ich würde trotzdem neue Kontakte knüpfen.“, erklärt Yasmin Vogt im Interview. Kein Wunder also, dass sich die Kandidatin von „Der Bachelor“ 2022 als aufgeschlossen und lebenslustig beschreibt. Doch die Studentin aus Fürth ist nicht nur super offen, sondern auch ziemlich hübsch. Auf Instagram zeigt Yasmin ihren tadellosen Körper teilweise in knappen Bikinis am Strand – wir haben uns den Account der diesjährigen Bachelor-Kandidatin für euch genauer angeschaut:

Man erahnt es bereits an ihrem durchtrainierten Body: Die Bachelor-Kandidatin Yasmin Vogt ist eine echte Sportskanone! Die 23-Jährige spielt Tennis und geht gerne ins Gym. Foto: instagram/yvevogt Sich selbst beschreibt sie als harmoniebedürftig. Daher sind ihr Treue und Loyalität bei einem Partner sehr wichtig. Foto: instagram/yvevogt Ihre Taktik beim Bachelor 2022: Aus der Masse hervorstechen und aktiv das Gespräch zu Dominik suchen. Wird Yasmin damit Erfolg haben? Foto: instagram/yvevogt In diesem Jahr plant "Yve", wie Yasmin von ihren Freunden genannt wird, sich gleich zwei Bachelor zu schnappen: Sie schreibt nämlich gerade an ihrer Thesis. Foto: instagram/yvevogt Wir haben noch mehr Fotos von ihr. Foto: instagram/yvevogt Foto: instagram/yvevogt Foto: instagram/yvevogt Foto: instagram/yvevogt Foto: instagram/yvevogt Foto: instagram/yvevogt Foto: instagram/yvevogt Foto: instagram/yvevogt Foto: instagram/yvevogt

Nach zwei gescheiterten Beziehungen will Yve, wie Yasmin von ihren Freunden genannt wird, mal etwas Neuem eine Chance geben. „Wie cool wäre es, sich auf so verrückte Art kennenzulernen?“, meint die Kandidatin im Interview. Ihr ist jedoch bewusst, dass sie sich in dem Konkurrenzkampf mit ihren 21 Mitstreiterinnen behaupten muss. Daher lautet Yasmins Strategie: Durch Blickkontakt auf sich aufmerksam machen und dann das Gespräch suchen. Ob es ihr so gelingen wird, den diesjährigen Bachelor, Dominik Stuckmann, von sich zu überzeugen?

Äußerlich wäre er zumindest schon einmal Yves Typ. Für sie muss ein Mann zwar nicht unbedingt ein Sixpack haben, sportlich sollte er dennoch sein. An oberster Stelle in punkto „Mr. Right“ steht für die selbstbewusste Fürtherin, dass ihr Partner treu und loyal ist und mit beiden Beinen fest im Leben steht. Sie selbst beschreibt sich ebenfalls als zuverlässig – das sei ein typisches Charakteristikum für ihr Sternzeichen Jungfrau.

Für das Jahr 2022 hat sich die Kandidatin von „Der Bachelor“ 2022 einiges vorgenommen: Sie möchte gleich zwei Bachelor in die Tasche stecken. Derzeit schreibt die Dual-Studentin, die in einer Bank arbeitet, nämlich ihre Bachelor-Thesis.

