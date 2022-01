Die Frohnatur aus Klagenfurt: Das ist Bachelor-Kandidatin Claudia Leitner

Die 24 Jahre alte Arzthelferin ist eine wahre Frohnatur. Sie liebt die Bewegung und ist gerne an der frischen Luft unterwegs. Was sie sonst noch interessiert und welche Eigenschaften ihr Traummann mitbringen muss, verraten wir euch hier!

„Ich bin ein positiver, aufgeschlossener, ein lebensfroher Mensch“, strahlt die gebürtige Steiermärkerin. Und das erwartet die Österreicherin auch von ihrem Traummann. Den sucht sie allerdings schon etwas länger, denn seit knapp drei Jahren ist sie inzwischen schon Single. Was man sich kaum vorstellen kann, wenn man sich das Instagram-Profil der attraktiven Brünetten anschaut. Das sind ihre schönsten Fotos:

Die 24-jährige Österreicherin ist eine wahre Frohnatur und steckt jeden mit ihrem süßen Lächeln an. So möchte sie auch den Bachelor erobern. Foto: instagram/_laudiale/ Die Natur spielt eine große Rolle für die bewegungsfreudige Ordinationsassistentin. Das sieht man auch auf ihrem Instagram-Profil, wo sie viele Bilder von sich in der freien Natur zeigt. Foto: instagram/_laudiale/ Mit der Sonne um die Wette lächeln, dass kann Claudia Leitner. Als Mentaltrainerin dürfte so etwas wie schlechte Laune nie aufkommen. Foto: instagram/_laudiale/ Auch der Hut steht ihr gut. Foto: instagram/_laudiale/ Sie sucht einen Mann, der mit beiden Beinen im Leben steht. Foto: instagram/_laudiale/ Wird sie sich gegen die Konkurrentinnen beim Bachelor durchsetzen? Foto: instagram/_laudiale/

Neben ihrem Job als Ordinationsassistentin (ja, so heißt der Job in Österreich) hat sie kürzlich auch das Diplom zur Mentaltrainerin abgeschlossen mit dem Zusatz, auch Kinder und Jugendliche betreuen zu dürfen, wie sie weiter erklärt. Dort möchte sie in Zukunft Fuß fassen und ein zweites Standbein nach und nach aufbauen.

Ansonsten ist Claudia ein Mensch, der sich an der frischen Luft zuhause fühlt. „Sonst bin ich ein Naturmensch. Ich gehe gern Inlineskaten, Radfahren, Schwimmen, Langlaufen… Bewegung ist mir wichtig“, sagt sie im Gespräch mit „RTL“. Ebenso ihre Anforderungen, die sie an ihren Traummann stellt, wie sie weiter ausführt. „Er sollte mit beiden Beinen im Leben stehen und wissen, was er will. Und eine schöne Ausstrahlung sollte er auch haben.“

Das klingt ganz danach, als sollte der ehrgeizige und zielstrebige Bachelor Dominik Stuckmann voll in das Anforderungsprofil der Österreicherin passen. Kann aber Claudia auch ihn von sich und ihren Qualitäten überzeugen? „Der Bachelor“ 2022 wird es zeigen!

