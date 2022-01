Alle Infos zur Bachelor-Kandidatin Emily von Strasser – wird sie für Zoff in der Lady-Villa sorgen?

Emily von Strasser sagt über sich selber: „Ich hasse es, wenn man mir sagt, was ich zu tun habe.“ Das lebt die Österreicherin durch und durch. Ein Jahr lang lebte sie aus diesem Grund ohne Job – jeglichen gesellschaftlichen Konventionen zum Trotz. Sie lebt nach dem Motto, ihr eigenes Ding durchziehen zu wollen. Und auch ein Mann soll sie daran nicht hindern. Was Emily von einem potenziellen Mann des Herzens erwartet und warum sie in dem RTL-Kuppel-Format teilnimmt, erfahrt ihr hier. Außerdem haben wir uns den Instagram-Account der schönen Blondine mal genauer angesehen – hier kommen die besten Fotos der Kandidatin von „Der Bachelor“ 2022!

Im RTL-Interview mit Emily von Strasser wird schnell klar: Die Frau weiß genau, was sie will! Über ihren persönlichen Mr. Right sagt sie: „Ein Mann sollte mir auf Augenhöhe begegnen, romantisch sein und die Fähigkeit besitzen, zuhören zu können – nicht, um zu antworten, sondern um zu verstehen.“ Der zukünftige Mann der Begierde muss in einer Beziehung mit der Österreicherin jedoch auch einiges aushalten können. Emily beschreibt sich selbst als sehr willensstark und kann sich nur schlecht an Regeln halten, die für sie keinen Sinn ergeben. Mit dieser eigenwilligen Art könnte die Österreicherin auch in der Villa der Single-Frauen anecken.

Die Bachelor-Kandidatin Emily von Strasser ist eigentlich Österreicherin – sieht sich jedoch gar nicht als eine. Mit ihrer Aufgeschlossenheit sei sie eher das komplette Gegenteil ihrer Landsleute. Foto: instagram/emilyvonstrasser Die 23-Jährige ist auch sonst ein echter Freigeist: Ein Jahr lang lebte sie ohne Job, um sich laut eigenen Angaben von gesellschaftlichen Konventionen frei zu machen. Foto: instagram/emilyvonstrasser Über ihr Dating-Leben gibt die schöne Blondine zu, dass sie im "echten Leben" niemals fündig werden würde – weshalb sie nun in den Kampf um das Herz des diesjährigen Bachelors Dominik Stuckmann zieht. Foto: instagram/emilyvonstrasser Foto: instagram/emilyvonstrasser Emily von Strasser (23), Fitnesstrainerin aus Klagenfurt am Wörthersee (Österreich). Foto: RTL

Emilys größter Traum ist es, frei und ungezwungen durch die Welt zu reisen – und das mit ihrem Partner an ihrer Seite. Ob sich dieser Traum am Ende vielleicht sogar mit dem Bachelor von diesem Jahr, Dominik Stuckmann, für sie verwirklicht? Emily ist sich zumindest sicher, dass ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ 2022 für sie genau das Richtige ist.

Sie meint, dass sie in der „normalen Welt“ ohnehin nicht fündig werden würde und möchte daher auch dieser Art des Datings eine Chance geben.

