Bachelor-Kandidatin Vivian Boesveld: Alleinerziehende Mama gibt Vollgas

Vivian Boesveld ist eine von drei Kandidatinnen beim „Bachelor 2022“, die bereits in einer Dating-Show zu sehen gewesen sind: Im Vorjahr war die 28-Jährige Teilnehmerin beim Vox-Format „First Dates Hotel“ mit Roland Trettl zu sehen – und dort ebenfalls in bester Flirtlaune. Nun steht der zweite TV-Versuch an: Wird die alleinerziehende Mutter eines dreijährigen Sohnes mit Dominik Stuckmann endlich den Mann fürs Leben finden?

>> „Der Bachelor“ 2022: Das sind die Kandidatinnen der 12. Staffel <<

Abseits des TV-Auftritts gilt Vivian Boesveld als erfolgreiches Model. Einblicke in ihr Leben gewährt sie dabei regelmäßig auf Instagram – einige der schönsten Bilder haben wir hier für euch zusammengefasst:

Vivian Boesveld tritt beim "Bachelor 2022" an, um das Herz von Dominik Stuckmann zu erobern. Foto: instagram/vivian_bosveld Die 28-Jährige stammt aus Krefeld und ist ein erfolgreiches Model. Foto: instagram/vivian_bosveld Auf Instagram zeigt sich Vivian gerne von ihrer schönsten Seite. Foto: instagram/vivian_bosveld Erst kürzlich besuchte die alleinerziehende Mutter mit ihrem Sohn Paris. Foto: instagram/vivian_bosveld Neben dem Eiffelturm ging ein weiterer Kindheitstraum für Vivian in Erfüllung: Sie besuchte zusammen mit ihrem Sohn das Disneyland Paris. Foto: instagram/vivian_bosveld Das Model liebt den Sommer und das Meer. Dazu noch ein kühler Cocktail kann sicher auch nicht schaden. Foto: instagram/vivian_bosveld Ihr zukünftiger Mann sollte "humorvoll, loyal und so weltoffen wie sie selbst" sein. Foto: instagram/vivian_bosveld Vom Sternzeichen ist Vivian Krebs: den Ehrgeiz sieht man ihr an, als eher negativ empfindet sie ihre Impulsivität. Foto: instagram/vivian_bosveld Vivian hat bereits erste TV-Erfahrungen mit dem Vox-Format "First Dates Hotel" gemacht. Foto: instagram/vivian_bosveld Ob das Abenteuer in Mexiko gut ausgeht? Das erfahren wir in der neuen Staffel vom "Bachelor". Foto: instagram/vivian_bosveld

Auch wie Vivian so drauf ist, erfahren wir ihren Instagram-Kanal. Dort heißt es „Vivir mi vida – Lebe mein Leben!“ – laut Vivian funktioniert das am besten am Strand, bei Sonnenschein. Das Model liebt den Sommer und das Meer, geht gerne auf Reisen – zuletzt beispielsweise nach Frankreich, wo sie zusammen mit ihrem Sohn eine hervorragende Zeit in Paris hatte. Sie liebt den Flair der französischen Hauptstadt, noch mehr aber begeisterte sie ihre Zeit in Disneyland: „Ein Kindheitstraum geht für mich in Erfüllung… mein Kleiner erlebt es jetzt!“ schreibt sie auf Instagram.

Geboren wurde Vivian Boesveld am 29. Juni 1993, sie ist 1,79 Meter groß und ihr Sternzeichen ist Krebs. Nach ihrem Sternzeichen ist sie ehrgeizig und sehr zäh, vermeidet aber direkte Auseinandersetzungen. Dabei meditiert sie den Stress gerne von sich weg.

>> „Der Bachelor“ 2022: Alle Kandidatinnen im Bikini – die Fotos <<

Zudem sollen sich Krebse gerne mal von ihren Gefühlen leiten lassen – vielleicht auch ein Grund, warum die 28-Jährige jetzt nach Mexico zu neuen Abenteuern aufbricht. Laut „RTL“ soll sich Vivian einen zielstrebigen Partner wünschen, der zudem „humorvoll, loyal und so weltoffen wie sie selbst“ ist. Ob Dominik so einer ist?

Natürlich hat auch Vivian ein paar Macken, oder wie sie selbst zu gibt: „In Streitsituationen rede ich manchmal, ohne nachzudenken und kann schon mal impulsiv werden.“ Da darf man gespannt sein, wie der Bachelor auf diese Macken reagieren wird. Aber so, oder so: Für Vivian wird es langsam Zeit für das große Liebesglück, denn mit 28 Jahren blickt sie bereits auf drei Beziehungen zurück.

Da heißt es Daumen drücken, dass sich der Mut für das erfolgreiche Model und junge Mutter nun auszahlt: Ist Dominik der richtige Mann für sie? Ab dem 26. Januar erfahren wir mehr, dann startet „Der Bachelor“ 2022 auf RTL. Danach folgt jeden Mittwochabend um 20.15 Uhr eine weitere Folge. Das große Finale erwartet euch mit Folge 9 am 23. März 2022.