Der zweite Kuss und ein freiwilliger Ausstieg – was in „Bachelor“-Folge 4 passiert

15 Frauen sind bei „Der Bachelor“ 2022 noch im Rennen. In Folge 4 gibt es den zweiten Kuss der 12. Staffel, einen freiwilligen Ausstieg und eine Rückkehr. Und in der „Nacht der Rosen“ müssen wieder zwei Kandidatinnen gehen. Was passiert und wer rausfliegt, erfahrt ihr in unserer Zusammenfassung.

Spoiler-Alarm: Wenn ihr nicht wissen möchtet, was in Folge 4 von „Der Bachelor“ 2022 passiert, dann solltet ihr an dieser Stelle nicht weiterlesen.

„Tut mir ’nen Gefallen und gebt richtig Gas“, fordert Bachelor Dominik Stuckmann am Ende der dritten Folge von den verbliebenen Kandidatinnen. Er weiß: So langsam geht es ans Eingemachte. „Und das tut mir auch gut einfach. Mich mehr auf einzelne Frauen zu konzentrieren, wo ich merke: Da geht die Reise auch wirklich weiter“, erklärt er zu Beginn von Folge 4.

Den Ladys hingegen tut der sich zuspitzende Kampf alles andere als gut. Es herrscht weiter dicke Luft, es bilden sich Grüppchen und die ersten Einzelkämpferinnen kristallisieren sich schon früh heraus. Nur einer kann für bessere Stimmung sorgen: Dominik – der Chiara Fröhlich, Christina Nicolardi, Valeria, Christina Rusch, Jana-Maria, Franziska und Yasmin auf ein Gruppendate einlädt, auf dem sie das „echte Mexiko“ erleben werden.

„Der Bachelor“ 2022, Folge 4: Jana-Maria prahlt nach ihrem Kuss

Nach ausgelassener Stimmung bei mexikanischer Straßenmusik und einer Runde mexikanischer Shots geht der Tag für Jana-Maria noch weiter. Doch der Kuss mit Nele beschäftigt die 29-Jährige noch immer – so sehr, dass sie sogar ans Aufgeben gedacht habe. „Das war schon ’ne harte Aussage“, stellt Dominik fest. Doch es wird noch besser. Auf die Frage, was er denn tun solle, antwortet Jana-Maria: „Komm halt mal öfter vorbei.“ Da hat jemand das Format noch immer nicht verstanden.

Sei’s drum: Dominik kann sich aus der misslichen Lage befreien und Jana-Maria wieder auf seine Seite ziehen. Doch er ist verunsichert: „Ich wüsste nicht, wenn ich dich jetzt küssen wollen würde – und ich will es – ob du es abblocken würdest.“ Aber natürlich tut sie es nicht: Der zweite Kuss der Staffel ist perfekt.

Zurück in der Ladys-Villa muss diese Errungenschaft natürlich breitgetreten werden. Auf Nachfrage verrät Jana-Maria: „Er kann küssen.“ Und wird im Anschluss nicht müde zu betonen, wie gut Dominik doch küssen könne. Nele ist bedient. „Morgen will ich jetzt auch kein Date mehr haben“, sagt sie Anna, die anfügt: „Wie beschissen ist es denn, ein Date zu haben nach ’nem Kuss? […] Du kommst dir vor wie ’ne Nummer dann.“

„Der Bachelor“ 2022: Es knistert zwischen Dominik und Anna

Helfen tut es alles nichts: Am nächsten Tag gehen sie gemeinsam mit Bobette, Susanna, Chiara Madonna und Christina Aurora zum Gruppendate. Die Stimmung ist trotz einer gemeinsamen Partie Tischtennis zwar gedrückt, doch Nele geht stark mit der Situation um, erwähnt den Kuss mit Jana-Maria – ganz im Gegensatz zu ihrer derzeit ärgsten Konkurrentin – mit keiner Silbe und konzentriert sich darauf, ihre Beziehung zu Dominik zu intensivieren. Wir ziehen den Hut: So tritt man als starke und selbstbewusste Bachelor-Kandidatin auf!

Die Chance, sich auch zu zeigen, bekommt im Anschluss an das Gruppendate Anna. Mit ihr geht es per Helikopter – wie bereits in der Vorschau zu sehen gewesen war – an einen verlassenen Strand, an dem es zwar mächtig knistert, aber sonst nichts weiter passiert. Traurig ist Anna darüber allerdings nicht. „Ich weiß nicht, ob das den Wert gehabt hätte nach dem, was gestern passiert. Ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Das Date, so wie es jetzt passiert ist, steht für sich. Auch ohne Kuss.“ Dominik ist sich sicher: „Der richtige Zeitpunkt wird nochmal kommen.“

„Nacht der Rosen“: Emilys Rückkehr – Christina Rusch geht

Nach einem Tag Bedenkzeit – Einzeldate mit Lara und anschließende Beerpong-Action in der Ladys Villa inklusive – entscheidet sich der Bachelor dann aber doch noch, dem Date mit Anna den Abschluss zu geben, den es aus seiner Sicht verdient hat: die erste Rose der vierten Folge.

Und die „Nacht der Rosen“ hält noch so manch andere Überraschung bereit. Nummer eins: Emily ist nach ihrer Erkrankung zurück. Nummer zwei: Dominik und Christina Rusch entscheiden gemeinsam, das Abenteuer zu beenden. „Ich find‘, wir haben die Connection nicht so richtig geschafft“, fasst der Bachelor zusammen. „Shakira ist raus, Bitches“, lauten die letzten Worte der 23-Jährigen.

„Der Bachelor“ 2022: Wer fliegt raus?

Und dann wäre da natürlich noch die finale Entscheidung. Bobette und Susanna müssen nach Hause gehen. Somit sind noch zwölf Kandidatinnen im Rennen.