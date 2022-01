Bobette Landu: Mehr Temperament als bei dieser Bachelor-Kandidatin geht nicht

Den ein oder anderen Zickenkrieg soll es in den vergangenen Staffeln von „Der Bachelor“ schon gegeben haben – wir formulieren es mal vorsichtig. Ist Bobette Landu dafür gewappnet? Wir sagen mal so: Sie ist mit drei Schwestern aufgewachsen.

Wo ist sie aufgewachsen? In München. Dort ist sie auch immer noch beheimatet. Es schweißt halt zusammen, wenn man in einer bestimmten Stadt aufgewachsen ist und dort seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Beinahe hätte man der heute 26-Jährigen diese Möglichkeit aber genommen.

Wir stellen euch "Bachelor"-Kandidatin Bobette Landu vor. Foto: Instagram/ bobette___ Und beginnen gleich mal mit einer Wahnsinns-Aussicht! Foto: Instagram/ bobette___ Die Tasche abgestimmt zum Outfit – passt! Foto: Instagram/ bobette___ Hier macht es Bobette mal etwas farbenfroher – in Sachen Haare und Outfit! Foto: Instagram/ bobette___ Bobette gibt uns extreme Sommer-Vibes! Foto: Instagram/ bobette___ Die Haare noch einmal richten, dann passt alles – auch der schmale Schatten! Foto: Instagram/ bobette___ München besucht Köln , da geht's auch mal an den Rhein. Foto: Instagram/ bobette___ Selfie-Time im Hause Landu! Foto: Instagram/ bobette___ Apropos Schnappschuss-Location – dieser wurde auf der Straße getätigt. Foto: Instagram/ bobette___ Welches Bild ist euer Favorit? Einiges an Auswahl hat sie zweifelsohne zu bieten! Foto: Instagram/ bobette___

Denn zur Lebensgeschichte der Frau mit zwei kongolesischen Eltern gehört auch, dass sie im Kindesalter mit ihrer Familie abgeschoben werden sollte. Hätte die Familie Deutschland damals verlassen müssen, wäre ihre Lebensgeschichte eine andere gewesen. Nun hat sie ihre Geschichte zu „Der Bachelor“ geführt.

Und hier erwartet den „Bachelor“ Dominik Stuckmann eine Frau, die regelrecht vor Leidenschaft und Temperament strotzt. Dazu passt, dass Landu für ihr Leben gern tanzt – sie hat die Leidenschaft im Blut und bringt sie auch auf das Parkett. Vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere körperbetonte Einlage mit dem „Bachelor“.

>> „Der Bachelor“ 2022: Das sind die Kandidatinnen der 12. Staffel <<

Wie sieht der Alltag der 26-Jährigen aus? Abwechslungsreich! Denn sie ist nicht nur als Bürokauffrau tätig, sondern arbeitet dazu noch als Model – bei diesen Bildern überrascht das aber keinen. Jetzt wird die Suche nach „Mr. Right“ intensiviert. Denn Single ist Landu schon überraschend lang, seit acht Jahren um genau zu sein.

Wonach sucht Landu? Äußerlich hat sie durchaus Vorstellungen. Wie sie bei „RTL“ erklärt, soll ihr Traummann groß und sportlich soll er sein. Was die Größe beim „Bachelor“ betrifft, können wir einen weisen Satz von Fußball-Trainerlegende Otto Rehhagel zitieren: „1,90 Meter kann man nicht lernen.“ Was auf Fußball-Spieler zutrifft, ist sicherlich auch beim „Bachelor“ nicht falsch. Von daher sind die Voraussetzungen doch schon mal gut! Wenn Landu Dominik Stuckmann nicht will, dürfte entweder Otto Rehhagel oder eine der anderen „Bachelor“-Kandidatinnen Verwendung für ihn haben.

>> „Der Bachelor“ 2022: Alle Kandidatinnen im Bikini – die Fotos <<