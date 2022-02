Chiara Madonna: Die schönsten Fotos der neuen Bachelor-Kandidatin

Nach den freiwilligen Abgängen von Vivian Boesveld und Irina Zeiser hat RTL bei den Kandidatinnen von „Der Bachelor“ 2022 für Nachschub gesorgt. Eine der beiden neuen Ladys ist Chiara Madonna. Wir stellen sie euch vor!

Schock für die „Bachelor“-Ladys in Folge 3: Inmitten eines Gruppendates steht sie plötzlich da – die doppelte Chiara. Eine der beiden neuen Kandidatinnen ist Chiara Madonna. Und ein Blick auf ihr Instagram-Profil verrät: Die anderen Frauen müssen sich warm anziehen! Das sind ihre schönsten Fotos:

Chiara Madonna ist eine der zwei Bachelor-Kandidatinnen, die in Folge 3 neu dazukommen. Foto: Instagram/chiaramadonna Die gelernte Tourismuskauffrau liebt das Reisen. Foto: Instagram/chiaramadonna Am liebsten in die Sonne. Foto: Instagram/chiaramadonna Denn am Strand verbringt die 24-Jährige aus Hamburg ihre Zeit am liebsten. Foto: Instagram/chiaramadonna Eine ihrer großen Leidenschaften: das Surfen. Foto: Instagram/chiaramadonna Viel Spaß mit den weiteren Fotos! Foto: Instagram/chiaramadonna Foto: Instagram/chiaramadonna Foto: Instagram/chiaramadonna Foto: Instagram/chiaramadonna Foto: Instagram/chiaramadonna

Chiara Madonna ist 24 Jahre alt und wohnt in Hamburg. Als gelernte Tourismuskauffrau gehört das Reisen standesgemäß zu ihren größten Leidenschaften. „Ich liebe es, neue Kulturen kennenzulernen und neue Länder zu erkunden“, verrät die Blondine in ihrem Vorstellungsvideo. In ihrer Insta-Bio steht „always a sunseeker“. Passend dazu hat sie laut eigener Aussage eine Bikini-Sucht: Rund 65 dieser Kleidungsstücke hat sie im Schrank.

Darüber hinaus macht Chiara, wer hätte es bei diesem Body gedacht, gerne Sport: Fitness, Jogging, Yoga, Meditation und – „vielleicht ein bisschen außergewöhnlich“ – Surfen. Da verwundert es nicht, dass sie eine Welle auf der Rippe tatöwiert. Genau wie ihr Sonnen-Tattoo auf dem Arm ein echter Hingucker!

Kommen wir nun zu Chiaras Traummann. Wie sollte er sein? „Auf jeden Fall größer als ich“ zuvorkommend, ehrlich, loyal, aufrichtig, liebevoll und ein Familienmensch“, erklärt die 1,70 Meter große Frau. „Wenn das in so nem Paket ist, wär’s perfekt“, fügt der Bachelor-Neuankömmling, der seit knapp einem Jahr Single ist, hinzu. Ob das alles auf Bachelor Dominik Stuckmann zutrifft – und er sich auch für die neue Kandidatin begeistern kann?

