The Hu in Köln: Einlass, Zeitplan, Infos – gibt es noch Tickets?

Seit 2016 existiert die mongolische Metalband The Hu. Angefangen hat alles mit zwei Musikvideos zu den Songs „Yuve Yuve Yu“ und „Wolf Totem“. Danach war es ein Siegeszug um die Welt, der selbst den großen Dschingis Khan neidisch gemacht hätte.

Es folgten nach millionenfachen Klicks auf Youtube ein Plattenvertrag, ein Debütalbum, welches in Kanada Gold errang und eine Tour mit den schwedischen Metalkriegern von Sabaton. Nun kommt das mongolische Quartett erneut auf Tour nach Deutschland und macht unter anderem Halt in Köln.

>> Sunrise Avenue in Düsseldorf 2022: Tickets, Programm und Infos <<

The Hu in Köln 2022: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „Black Thunder“-Europa-Tour findet in der Live Music Hall in Köln statt. Am 26. Oktober startet die Tour im norwegischen Oslo, in Deutschland sind The Hu neben Köln nur in Berlin, ehe es dann zu einer ausgedehnten Tour durch Großbritannien geht.

>> Clueso Konzert in Köln 2022: Tickets, Parken und Anfahrt – die Infos <<

Wann treten The Hu 2022 in Köln auf?

Das Konzert von The Hu in Köln findet am Donnerstag, den 24. November, statt. Insgesamt geht die Tournee bis zum 9. Dezember und endet in London.

>> Sunrise Avenue, Machine Gun Kelly und Co.: Die Mega-Konzerte in der Lanxess-Arena 2022 <<

The Hu in Köln 2022: Was ist der Zeitplan?

Der geplante Ablauf für das The-Hu-Konzert in Köln am 24. November 2022 ist wie folgt:

Einlass: 19 Uhr

Auftritt The Hu: 20 Uhr

>> Giovanni Zarrella in Düsseldorf: Zeitplan, Parken & Anreise – Gibt es noch Tickets? <<

The Hu in Köln 2022: Gibt es noch Tickets?

Wer die mongolische Musikgewalt noch nicht gesehen hat, hat gute Chancen, denn sowohl auf der Webseite der Location als auch bei allen Tickethändlern sind noch Karten erhältlich. Da die Tickets aber recht günstig zu haben sind, solltet ihr vielleicht schnell zugreifen, ehe alle Karten vergriffen sind. Denn mit 28 Euro plus Vorverkaufsgebühr seid ihr bereits dabei.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von The HU (@thehuofficial)

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Die Live Music Hall fasst je nach Veranstaltung aktuell zwischen 1200 und 1500 Zuschauer. Aufgrund der begrenzten Zuschauerzahl dürfte das Konzert sicherlich bis zum 24. November ausverkauft sein.

>> Die besten Konzerte in Düsseldorf: The Chainsmokers, CRO und Giovanni Zarella <<

The Hu in Köln 2022: Was können wir von der Show erwarten?

Mit traditionellen Instrumenten wie der Pferdekopfgeige, der Tsuur-Flöte oder der Topshur, einer zweisaitigen Laute, und dem Tumur Khuur, einer Maultrommel, verschafften sich The Hu bereits weltweit Aufmerksamkeit. Ihr selbstbezeichneter Hunnu Rock hat bereits zu großen Touren und Kollaborationen mit weltbekannten Stars geführt. In Köln dürfen alle Fans daher hoffen, dass sie auch genau das auf der Bühne geboten bekommen. Inzwischen hat das Quartett zudem live Unterstützung von weiteren Musikern, die mit Gitarre, Bass und Schlagzeug sowie Percussion für druckvolles Backup sorgen.

>> David Garrett in Köln: Einlass, Zeitplan & Infos – gibt es noch Tickets? <<

Konzert von The Hu 2022: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Live Music Hall?

Unmittelbar an der Live Music Hall liegt die Haltestelle „Venloer Str./Gürtel“, auch der Bahnhof Ehrenfeld ist in Fußnähe. Mit folgenden Linien erreicht ihr die Live Music Hall in Köln:

Straßenbahn: 13, 3, 4

Bus: 130, 136, 141, 143, 978

S-Bahn: S 19 u.a.

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

>> Köln: Konzert von Harry Styles löst Polizeieinsatz an Lanxess Arena aus <<

Live Music Hall in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wollt ihr mit dem Auto anreisen, habt ihr nicht unbedingt gute Karten, denn die Halle verfügt über keinen kostenlosen Besucherparkplatz. Die Webseite weist lediglich daraufhin, dass es Parkmöglichkeiten in den anliegenden Straßen gibt. Doch die dürften schnell erschöpft sein.

Kommt ihr aus Richtung Oberhausen, fahrt auf die A3 bis Kreuz Leverkusen, weiter auf die A1 Richtung Koblenz bis Kreuz Köln-Nord, dann auf die A 57 Richtung Köln-Zentrum bis zur Ausfahrt Köln-Ehrenfeld. Dann fahrt ihr auf dem Ehrenfeldgürtel weiter bis „Burger King“ gegenüber Total-Tankstelle und biegt rechts in die Vogelsanger Straße ein. Die zweite links ist dann die Lichtstraße.

Kommt ihr aus Richtung Dortmund, fahrt auf die A 1 Richtung Koblenz bis Kreuz Köln-Nord. Von dort dann auf die A 57 Richtung Köln-Zentrum, erneut Ausfahrt Köln-Ehrenfeld, auf den Ehrenfeldgürtel weiter bis „Burger King“ gegenüber Total-Tankstelle. Biegt dann rechts in die Vogelsanger Straße ein, die zweite links ist dann die Lichtstraße.

Kommt ihr aus Richtung Aachen bzw. Bonn, nutzt die A 4 bzw. A 555 bis Ring Köln (Kreuz Köln-West bzw. Köln-Süd), dort Richtung Kreuz Köln-Nord. Fahrt dann auf die A 57 Richtung Köln-Zentrum, nehmt die Ausfahrt Köln-Ehrenfeld, fahrt auf den Ehrenfeldgürtel weiter bis „Burger King“ gegenüber Total-Tankstelle, bis ihr rechts in die Vogelsanger Straße könnt. Die zweite links ist dann die Lichtstraße.

Kommt ihr aus Richtung Frankfurt, fahrt auf die A 3 Richtung Oberhausen bis Kreuz Köln-Ost, nehmt die Abfahrt Köln-Zentrum und fahrt dort weiter (mehrere km) bis Fernsehturm. Hinterm Fernsehturm ist die zweite rechts die Vogelsanger Straße. Fahrt dann weiter bis „Underground“, dahinter die nächste links ist die Lichtstraße.

Kommt ihr aus Richtung Olpe, nehmt die A4 bis Kreuz Köln-Ost, nutzt die Abfahrt Köln-Zentrum und fahrt dort weiter (mehrere km) bis Fernsehturm. Hinter dem Fernsehturm nehmt ihr die zweite rechts in die Vogelsanger Straße. Dann weiter bis „Underground“, dahinter ist die nächste links dann die Lichtstraße.

Weitere Konzerte in NRW: