Giovanni Zarrella in Düsseldorf: Einlass, Zeitplan, Infos – gibt es noch Tickets?

Erst vor wenigen Wochen veröffentlichte Giovanni Zarrella mit „Per sempre“ sein sechstes Studioalbum, nun geht der Deutsch-Italiener auch schon auf eine ausgiebige Tournee. Dabei macht er unter anderem auch Halt in Düsseldorf in der Mitsubishi Electric Halle.

Schon früh legte der 44-Jährige den Grundstein für eine Musikkarriere. So lernte er bereits in jungen Jahren Klavier und Orgel, mit 15 Jahren nahm er Gesangsunterricht. Nur ein Jahr später gründete er seine erste Band, ehe er 2001 beim Casting von Popstars teilnahm. Dort wurde er schließlich von den Jury-Mitgliedern in die Band Bro’Sis gewählt, womit seine Karriere richtig Fahrt aufnahm. Die Band bestand bis 2006, Zarrella aber startete in jenem Jahr seine Solokarriere mit seinem Debütalbum „Coming Up“.

Giovanni Zarrella in Düsseldorf 2022: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen seiner Live-Tour ’22 in Düsseldorf findet in der Mitsubishi Electric Halle statt. Insgesamt 13 Städte in Deutschland und Österreich wird Giovanni Zarrella besuchen, unter anderem tritt er in Wien, Berlin und Stuttgart auf. Aus Nordrhein-Westfalen dürfen sich noch Oberhausen und Bielefeld auf eine Show freuen.

Wann tritt Giovanni Zarrella in Düsseldorf 2022 auf?

Das Konzert von Giovanni Zarrella in Düsseldorf findet am Sonntag, den 25. September statt. Drei Tage später geht es in Heilbronn weiter, beendet wird die Tour am 1. Oktober mit einem Konzert in Stuttgart.

Giovanni Zarrella in Düsseldorf 2022: Was ist der Zeitplan?

Der geplante Ablauf für das Giovanni-Zarrella-Konzert in Düsseldorf am 25. September 2022 ist wie folgt:

Einlass: 17.30 Uhr

Auftritt Giovanni Zarrella: 19.00 Uhr

Giovanni Zarrella in Düsseldorf 2022: Gibt es noch Tickets?

Wer das Konzert von Giovanni Zarrella in Düsseldorf besuchen möchte, hat gute Karten, denn es gibt noch Tickets. Die günstigste Kategorie ist allerdings bereits vergriffen, deshalb sind die günstigsten Tickets erst ab 56,40 Euro zu haben.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Bis zu 7500 Zuschauer fasst die Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Bei nur 12 Terminen deutschlandweit dürfte das Konzert mit großer Wahrscheinlichkeit ausverkauft sein. Daher sollten Fans lieber nicht zu lange warten mit dem Kauf der Tickets.

Giovanni Zarrella in Düsseldorf 2022: Was können wir von der Show erwarten?

Mit seinem italienischen Charme und seiner Authentizität schafft es Giovanni Zarrella immer wieder, das Publikum für sich zu begeistern. Zudem dürften viele der Songs keinesfalls unbekannt sein, denn viele der Stücke sind alte deutsche Klassiker in italienischem Gewand. Das ist aber auch nur die eine Seite der Medaille, denn der 44-Jährige spielt nicht nur deutsche Klassiker, sondern auch italienische Pop-Klassiker. Daher dürfte es für viele Schlagerfans eine Zeitreise in die Hochzeit des Italo-Pop der Neunziger Jahre werden, gepaart mit südländischem Flair.

Giovanni Zarrella in Düsseldorf 2022: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Mitsubishi Electric Halle?

An der Mitsubishi Electric Halle habt ihr eine Vielzahl an Haltestellen für Bus und Bahn. So könnt ihr entweder von der Haltestelle Markenstraße, Karl-Geusen-Straße oder dem S-Bahnhof Oberbilk in nur wenigen Gehminuten zur Halle gelangen.

Folgende Bahnen, Straßenbahnlinien und Busse halten an den Haltestellen:

Straßenbahn: 705

U-Bahn: U74

Bus: 721, 732, 782, 785, 827

S-Bahn: S1, S 6

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Giovanni Zarrella in Düsseldorf 2022: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Unmittelbar an der Halle ist eine große Parkfläche, die aber auch schnell voll ist. Die Parkfläche findet ihr hier. Wer mit dem Auto anreist, sollte folgende Adresse ins Navi eingeben:

Siegburger Str. 15

40591 Düsseldorf