Bob Dylan in Krefeld: Einlass, Zeitplan, Infos – gibt es noch Tickets?

Bob Dylan kann man getrost als lebende Musiklegende bezeichnen. Der inzwischen 81-Jährige steht seit über einem halben Jahrhundert auf der Bühne und hat sein erstes Album 1962 veröffentlicht. Er gilt als der Gottvater aller Singer/Songwriter und hat inzwischen 39 (!) Alben veröffentlicht.

Zuletzt erschien am 19. Juni 2020 sein letztes Werk namens „Rough And Rowdy Ways“, welches in Europa überall auf Platz 1 in den Charts landete. Hinzu kommen etliche Preise, Auszeichnungen, Ehrendoktortitel und Aufnahmen in eine Vielzahl von Akademien über den gesamten Globus verteilt, was seine gesellschaftliche Relevanz noch mal unterstreicht. Nun kommt er für sechs Shows, allein drei davon in Berlin, noch mal nach Deutschland.

Bob Dylan in Krefeld 2022: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „Rough And Rowdy Ways“-Tour findet in der Yayla-Arena in Krefeld statt. Daneben wird Dylan noch in Magdeburg, Flensburg und Berlin auftreten. In der Hauptstadt spielt er drei Konzerte an drei Tagen hintereinander.

Wann tritt Bob Dylan 2022 in Krefeld auf?

Das Konzert von Bob Dylan in Krefeld findet am Sonntag, den 9. Oktober statt. Die Tour begann bereits im Herbst letzten Jahres und soll noch bis November in Europa andauern. Weitere Termine bis 2024 sind noch in Planung.

Bob Dylan in Krefeld 2022: Was ist der Zeitplan?

Der geplante Ablauf für das Bob-Dylan-Konzert in Krefeld am 9. Oktober 2022 ist wie folgt:

Einlass: 18.00 Uhr

Auftritt Bob Dylan: 20.00 Uhr

Bob Dylan in Krefeld 2022: Gibt es noch Tickets?

Wer Bob Dylan noch nicht gesehen hat, aber unbedingt noch sehen möchte, hat in Krefeld gute Karten, denn es gibt noch Tickets zu kaufen. Allerdings sind diese nicht günstig. Los geht es ab 139 Euro pro Ticket, und das ist nur die günstigste Variante. Lange dürfte der Vorrat nicht mehr anhalten, weshalb ihr euch besser mit dem Kauf der Karten beeilen solltet – etwa über westticket.de.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Die Yayla-Arena in Krefeld fasst bei Konzerten maximal 9500 Plätze. Bei Eishockey-Spielen der Krefelder Pinguine ist das Kontingent noch ein bisschen kleiner, dann stehen in der Arena knapp über 8000 Plätze zur Verfügung. Es darf davon ausgegangen werden, dass die 9500 Plätze beim Konzert von Bob Dylan bis auf den letzten Platz ausgereizt werden.

Bob Dylan in Krefeld 2022: Was können wir von der Show erwarten?

Bei 39 Studioalben sowie vielen weiteren Songs und Auskopplungen gibt es sicher einen Potpourri von vielen bekannten Songs aus der Musikgeschichte Dylans. Der Fokus dürfte dennoch auf dem neuesten Album liegen, schließlich heißt die Tour nicht umsonst „Rough And Rowdy Ways“ und lehnt sich damit direkt an das letzte veröffentlichte Album an. Dennoch dürfen sich Fans und Interessierte sicher auch auf Hits und Evergreens wie „Blowin‘ In The Wind“, „Mr. Tambourine Man“ oder „End Of The Line“ freuen.

Zudem wird es eine „Handy-freie Show“ werden. Das bedeutet, es sind keine Handys während der Show erlaubt. Aufzeichnungen wird es also keine geben. Wer sich nicht an die Regeln hält, muss mit einem Ausschluss vom Konzert rechnen.

Konzert von Bob Dylan 2022: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Yayla Arena?

Ihr habt zwei Möglichkeiten, mit dem ÖPNV zur Yayla-Arena zu kommen. So führt euch einmal die Buslinie 57 unmittelbar bis zur Arena, oder ihr nehmt die Linie 61. Wird es später, habt ihr noch die Möglichkeit mit dem NE7 hin und zurück zu kommen.

Hier findet ihr die Möglichkeiten ab dem Krefelder Hauptbahnhof.

Yayla Arena in Krefeld: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Unmittelbar um die Arena gibt es gleich vier mögliche Parkplätze. Diese aber sind alle kostenpflichtig. Vor allem P1 und P2 sind nicht günstig und kosten bei allen Veranstaltungen 10 Euro, wie auf der Seite der Arena erklärt wird. Dafür ist P4 mit nur zwei Euro wesentlich günstiger. Die Gebühr für den jeweiligen Parkplatz müsst ihr bei der Anfahrt vor Ort entrichten.

Für euer Navi müsst ihr folgende Adresse eingeben:

Westparkstraße 111

47803 Krefeld

