David Garrett in Köln: Einlass, Zeitplan, Infos – gibt es noch Tickets?

Der bekannte Musiker David Garrett tourt mit seiner Geige durch Deutschland und tritt auch in Köln auf: Am 27. September findet das Konzert in der Lanxess Arena statt. Tickets, Anfahrt, Einlass – wir haben alle Infos für euch!

Schon mit vier Jahren entdeckte David Garrett seine Liebe zur Geige und gewann im Alter von fünf Jahren seinen ersten Preis beim Musikwettbewerb „Jugend musiziert“. Nach einem Musikwissenschaft-Studium in New York schaffte der „Geigenrebell“ 2008 seinen Durchbruch in Deutschland. Seitdem steht David Garrett mit seinem Crossover-Projekt für ein neues Genre der klassischen Musik – dem Mix aus virtuoser Geigenmusik und aktueller Popmusik.

David Garrett in Köln 2022: Wann und wo findet das Konzert statt?

Nachdem die Konzerte der „Alive“-Tournee Anfang des Jahres aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden mussten, kommt David Garrett am 27. September 2022 endlich nach Köln in die Lanxess Arena. Insgesamt sind neun Konzerte in Deutschland geplant. Neben Köln wird das „Geigenwunderkind“ auch in Hamburg, Leipzig, Berlin, Stuttgart, Nürnberg, München, Schwerin und in Erfurt zu sehen sein.

Wie ist der Zeitplan beim Kölner Konzert von David Garrett?

Der geplante Ablauf für das David Garrett Konzert in Köln am 27. September findet wie folgt statt:

Einlass: 19.30 Uhr

Vorband: ohne Vorband

David Garrett in Köln: Gibt es noch Tickets?

Der Ticketverkauf ist bereits im vollen Gange. Doch keine Sorge, noch gibt es ausreichend Karten für das Event in Köln. Die Ticketpreise starten bei 51,95 Euro pro Person. VIP-Packages sind ebenfalls erhältlich

Konzert in der Lanxess Arena: Wie viele Zuschauer sind dabei?

In die 83.700 Quadratmeter große Lanxess Arena in Köln passen maximal 20.000 Zuschauer hinein. Die Arena wird regelmäßig auch für Sportveranstaltungen genutzt, dabei werden dann weniger Besucher in die Halle gelassen. Bei Handballspielen finden 19.400 Besucher Platz, bei Eishockeyspielen können bis zu 18.700 Zuschauer das Spektakel verfolgen.

Was können wir vom David Garrett Konzert in Köln erwarten?

Die „Alive“-Tour bietet einen virtuosen Mix aus tief berührenden Stücken wie „What a Wunderful World“ oder „Imagine“ von John Lennon. Ein Song, der aufgrund der derzeitigen Geschehnisse wieder besonders aktuell ist. Doch es wäre nicht David Garrett, wenn nicht auch ordentlich Tempo auf der Bühne präsentiert wird. Mit Songs wie „Enter Sandman“ von Metallica oder „Paint it black“ von den Rolling Stones soll in der Lanxess Arena auch abgerockt werden. Fans können sich auf viele Songs aus dem Album „Alive – My Soundtrack“ freuen, das am 9. Oktober 2020 veröffentlicht wurde. Das neue Album von David Garrett „Iconic“ steht bereits in den Startlöchern und soll am 4. November 2022 auf den Markt kommen.

Wie komme ich mit dem ÖPNV zum Konzert von David Garrett in der Lanxess Arena in Köln?

Nicht nur ein Weg führt zur Lanxess Arena in Köln. Gleich mehrere Möglichkeiten stehen den Fans zur Verfügung. Es gibt drei Haltestellen in unmittelbarer Entfernung zur Konzerthalle. Ihr könnt entscheiden, ob die Haltestelle „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS arena“ oder „Deutz Technische Hochschule“ praktischer für euch ist. Folgende Linien bringen euch direkt zur Lanxess Arena:

Straßenbahn: 1,3,4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S6, S11, S12 und S13

Hier findet ihr die Liniennetzpläne.

Wo kann ich mein Auto bei der Lanxess Arena Köln parken?

An der Lanxess Arena gibt es mehrere Möglichkeiten, das Auto abzustellen, wie z.B. in Parkhäusern. Hier findet ihr eine Übersicht über diese Parkmöglichkeiten. Die Arena liegt in der Nähe vom Bahnhof Deutz, folgt den Hinweisschildern „LANXESS arena“.

Wenn ihr aus der Richtung Olpe/ Siegen kommt und das David Garrett Konzert besuchen möchtet, fährt ihr von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln Zentrum bis zur Abfahrt „LANXESS arena“, die weiteren Hinweisschilder führen euch dann bis ans Ziel.

Kommt ihr aus Frankfurt, ist der beste Weg über die A3 bis zum Autobahndreieck Heumar und fahrt dann auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dann geht es weiter auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Ende der Autobahn.

Für Fans, die aus Bonn oder vom Flughafen kommen, empfehlen wir die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende.

Besucher aus Aachen und Koblenz fahren am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dann wechselt ihr auf die A559 in Richtung Köln-Deutz, bis die Autobahn endet.

Auch aus der Richtung Krefeld bzw. Neuss ist die Anreise kein Problem. Von der A57 fährt ihr bis zum Ende der Autobahn und nutzt dann die B55 Richtung Zoobrücke, dann kommt das Autobahnkreuz Köln-Ost und könnt ab da den Hinweisschildern zur Lanxess Arena folgen.