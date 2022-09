Sting in Köln: Anfahrt, Zeitplan und alle Infos zum Konzert – wie teuer sind die Tickets?

Die britische Musiklegende Sting holt die Termine seiner verschobenen „My Songs Tour“ nach und kommt am 23. November 2022 in die Lanxess Arena nach Köln. Tickets, Einlass und Co.: Hier gibt es alle Infos, die ihr für das kommende Konzert braucht.

Sting wurde als Gordon Matthew Thomas Sumner in England geboren. Beinahe wäre aus Sting ein Lehrer geworden, doch zum Glück kam alles ganz anders: 1977 gründete Sting mit seinen Bandkollegen die Gruppe „The Police“ und landete mit mehreren Alben an der Spitze der Charts. Die Band räumte zahlreiche Preise ab, unter anderen sechs Grammys. Nachdem sich „The Police“ auflöste, machte Sting als Solo-Künstler weiter. Mit seinem ersten eigenen Album „The Dream of the Blue Turtles“ erreichte der Musiker gleich dreifach Platin. Der Name Sting geht übrigens auf seinen gestreiften Pullover zurück, den er damals gerne trug. Ein Kollege verpasste ihm dann den Spitznamen Sting, der im Deutschen soviel wie Wespenstachel bedeutet.

Sting in Köln: Wann und wo findet das Konzert statt?

Sting ist 2022 wieder zurück in Deutschland und präsentiert seine größten Hits. Nachdem die Konzerte aus dem März und April wegen Corona-Erkrankungen im Team verschoben wurden, holt der Weltstar nun die Termine nach. Am 23. November 2022 ist es endlich so weit – Sting macht im Rahmen seiner „My Songs Tour“ Halt in der Kölner Lanxess Arena. In insgesamt vier Städten wird Sting in Deutschland zu Gast sein. Neben dem Konzert in Köln sind weitere Auftritte in Hamburg, Leipzig und Oberhausen geplant. Danach besucht Sting seine Fans in Finnland, in der Schweiz, in Belgien, Norwegen, Schweden, Dänemark, Italien und der Tschechischen Republik.

Wie ist der Zeitplan beim Kölner Konzert von Sting?

Der geplante Ablauf für das Konzert am 23. November 2022 in Köln findet wie folgt statt:

Einlass: unbekannt

Auftritt Vorband: unbekannt

Auftritt Sting: 20 Uhr

Sting in Köln 2022: Wie teuer sind die Tickets?

Der Ticketverkauf ist bereits an den bekannten Vorverkaufsstellen gestartet. Karten für die verschobenen Termine behalten ihre Gültigkeit. Die Ticketpreise liegen je nach Platzkategorie zwischen 63,65 Euro bis 149,90 Euro pro Person.

Sting in Köln 2022: Gibt es noch Tickets?

Ja, es gibt noch Tickets für das Konzert im November.

Wie viele Zuschauer sind in der Kölner Lanxess Arena dabei?

20.000 Besucher finden maximal in der 83.700 Quadratmeter großen Kölner Lanxess Arena Platz. Seit 1998 wird die Mehrzweckhalle für Konzerte und Sportveranstaltungen genutzt. Bei Eishockeyspielen können 18.700 Zuschauer die Veranstaltung in der Arena verfolgen, bei Handballspielen sind es bis zu 19.400.

Was könnt ihr vom Sting Konzert in Köln 2022 erwarten?

Sting kehrt zurück auf die Bühne und hat die größten Hits seiner Solo-Karriere und „The Police“-Klassiker im Gepäck. Da dürfen natürlich Songs wie „Englishman in New York“, „Roxanne“ oder „Every Breath You Take“ nicht fehlen. Die beliebten Evergreens hat Sting mit seiner Band neu aufgenommen und auf dem Album „My Songs“ veröffentlicht, das bereits am 19. Mai 2019 herausgekommen ist. Mit langjährigen Wegbegleitern wie dem Gitarristen Dominic Miller und mit neuen Talenten, wie dem jungen Mundharmonikaspieler Shane Sager zaubert Sting eine einzigartige Atmosphäre. Als Support hat die Musiklegende seinen Sohn Joe Sumner dabei, der auch als Duett-Partner mit seinem Vater auf der Bühne steht. Neue Musik der Musiklegende gibt es auch mit dem aktuellen Album „The Bridge“, das seit dem 19. November 2021 auf dem Markt ist.

Sting in Köln 2022: So kommt ihr mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena

Um die Lanxess Arena mit dem ÖPNV zu erreichen, stehen euch drei Haltestellen zur Verfügung. So könnt ihr die Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS arena“ oder „Deutz Technische Hochschule“ in unmittelbarer Nähe zur Arena nutzen. Folgende Linien bringen euch direkt zum Konzert von Sting.

Straßenbahn: 1,3,4 und 9

S-Bahn: S6, S11, S12 und S13

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

Hier findet ihr die Liniennetzpläne.

Wie komme ich zur Lanxess Arena und wo kann ich mein Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto zum Sting Konzert kommen möchtet, gibt es mehrere Möglichkeiten, euer Auto in der Nähe der Lanxess Arena zu parken. Hier findet ihr einen Überblick über die Parkplätze.

Viele Wege führen euch zum Sting Konzert. Kommt ihr aus der Richtung Frankfurt, empfehlen wir euch die A3 bis zum Autobahndreieck Heumar zu nutzen. Dann wechselt ihr auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Danach geht es weiter auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Ende der Autobahn, ab dann müsst ihr nur noch den Hinweisschildern zur Lanxess Arena folgen.

Wenn ihr aus der Richtung Bonn oder vom Flughafen kommt, fahrt ihr am besten die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz entlang, bis zum Autobahnende.

Sting-Fans aus Richtung Olpe/ Siegen können auf der A4 bzw. der Stadtautobahn B55 in Richtung Köln Zentrum fahren, bis die Abfahrt zur „LANXESS arena“ kommt.

Plant ihr eure Anreise aus Aachen oder Koblenz, könnt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt wechseln, bis ihr beim Autobahnkreuz Gremberg seid. Danach geht es auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Ende der Autobahn.

Kommt ihr aus der Richtung Krefeld bzw. Neuss, nutzt ihr am besten die A57 bis zum Autobahnende. Dann geht es weiter auf der B55 Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrtsschilder zur „LANXESS arena“ sieht.

