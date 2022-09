Kendrick Lamar in Köln: Einlass, Zeitplan, Infos – gibt es noch Tickets?

Im Mai veröffentlichte der amerikanische Superstar noch sein fünftes Album „Mr. Morale & The Big Steppers“, nun geht es für Kendrick Lamar auf die dazugehörige Tour durch Deutschland. In fünf Städten macht der 37 Jahre alte Rapper dabei Halt, unter anderem in Köln in der Lanxess Arena.

In Compton an der Westküste geboren hat Lamar eine schwierige Kindheit durchgemacht, ehe er mit Rapmusik in Berührung kam und sich von da an auf eine Musikkarriere konzentrierte. Nach einer Zusammenarbeit mit Dr. Dre war der Weg schließlich vorgezeichnet, sein erstes Album „Section.80“ erschien 2011. Seither ging es steil bergauf für den Künstler, der sich nun auf die „The Big Steppers Tour“ begeben wird.

Kendrick Lamar in Köln: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert im Rahmen der „The Big Steppers Tour“ findet in der Lanxess Arena in Köln statt. Insgesamt wird Kendrick Lamar auf seiner Tour in fünf deutschen Städten Halt machen. So tritt er neben Köln auch in Berlin, Hamburg, Stuttgart und Frankfurt am Main auf.

Wann tritt Kendrick Lamar in Köln auf?

Das Konzert von Kendrick Lamar in Köln findet am Sonntag, den 30. Oktober statt. Insgesamt geht die Welttournee bis zum 17. Dezember, endet in Auckland in Neuseeland und umfasst 77 Shows.

Kendrick Lamar in Köln: Was ist der Zeitplan?

Der geplante Ablauf für das Kendrick-Lamar-Konzert in Köln am 30. Oktober 2022 ist wie folgt:

Einlass: 18.00 Uhr

Auftritt Baby Keem und Tanna Leone: 18.30 Uhr

Auftritt Kendrick Lamar: 19.30 Uhr

Kendrick Lamar in Köln: Gibt es noch Tickets?

Die gute Nachricht ist, dass es noch Tickets für das Konzert von Kendrick Lamar in Köln gibt – ab 59,25 Euro. Aktuell sind (Stand: 7. September) noch für alle Kategorien Tickets zu haben. Beeilen solltet ihr euch aber dennoch, denn das Konzert findet bereits in wenigen Wochen statt.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Maximal fasst die Lanxess Arena 20.000 Zuschauer. Wenn Eishockeyspiele in der Arena stattfinden, bietet die Halle bis zu 18.700 Zuschauern Platz, bei Handballspielen sind es sogar 19.400. Bei den ersten Konzerten der Tour waren im Schnitt ca. 12.000 Zuschauer in den US-Arenen zu Gast. In Deutschland könnten es aber auch deutlich mehr sein.

Kendrick Lamar in Köln: Was können wir von der Show erwarten?

In Compton aufgewachsen hat Lamar bereits früh die Schattenseiten von Armut, Gangrivalitäten und sozialer Benachteiligung erfahren. In seinen Texten setzt er sich daher seit jeher mit sozialen Konflikten auseinander und sorgt sich um die Ärmsten der Gesellschaft. Er gilt als Poet und begnadeter Texter, der mit den richtigen Worten auf die Probleme der Welt aufmerksam macht. Daher wird auch die Lanxess Arena als Bühne genutzt werden, um Missstände anzuprangern und die Menschen wachzurütteln. Darüber hinaus wird die Welttournee sicher eine Show der Superlative bereithalten. Es kommt nicht alle Tage der aktuell bedeutendste Rapper der USA in die Domstadt.

Konzert von Kendrick Lamar: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Unmittelbar an der Lanxess Arena liegen die Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS arena“ und „Deutz Technische Hochschule“. Diese werden von folgenden Linien angefahren:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wollt ihr mit dem Auto anreisen, folgt den Hinweisschildern „LANXESS arena“ und „Koelnmesse“. Die Arena liegt zudem in unmittelbarer Nähe des Deutzer Bahnhofs. Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena gibt es in ausreichender Menge und sind ausgeschildert. Auch Parkhäuser sind in unmittelbarer Nähe zu finden. Diese findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt „LANXESS arena“ und folgt dann den Schildern.

Kommt ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt „LANXESS arena“ seht.