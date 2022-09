Backstreet Boys in Köln: Einlass, Zeitplan und alle Infos zum Konzert

Seit annähernd 30 Jahren existiert die Boygroup Backstreet Boys bereits. 1993 gegründet, hat das Quintett inzwischen über 130 Millionen Alben verkauft. Nun kommen Howie, AJ, Nick, Brian und Kevin nach Köln auf ihre große DNA World Tour 2022.

Im Januar 2019 erblickte mit „DNA“ inzwischen das neunte Studioalbum das Licht der Welt, nachdem es in der Vergangenheit etwas ruhiger um die Superstars geworden war. Die anschließende Tour musste aber aufgrund von Corona zunächst unterbrochen und danach immer wieder verschoben werden. Doch nun kann die „World DNA Tour“ endlich fortgesetzt werden. Seit April schon tourt die Gruppe durch Nordamerika, im Oktober kommen die Backstreet Boys dann nach Europa.

Backstreet Boys in Köln: Wo findet das Konzert statt?

Die Show im Rahmen der „DNA World Tour“ wird in der Lanxess Arena in Köln ausgetragen. Neben Köln treten die Backstreet Boys unter anderem auch in Berlin, München und Hannover in Deutschland auf.

Wann treten die Backstreet Boys in Köln auf?

Das Konzert der Backstreet Boys in Köln findet am Montag, den 31. Oktober statt. Die Welttournee startete bereits 2019, wurde dann aber wegen der Corona-Pandemie unterbrochen und wird seit April 2022 weitergeführt. Die letzte Show der Tour findet im März in Neuseeland in Auckland statt.

Backstreet Boys in Köln: Was ist der Zeitplan?

Der Ablauf für das Backstreet-Boys-Konzert in Köln am 31. Oktober 2022 sieht wie folgt aus:

Einlass: 18.00 Uhr

Auftritt Backstreet Boys: 20.00 Uhr

Backstreet Boys in Köln: Gibt es noch Tickets?

Wer die Backstreet Boys live sehen möchte, hat noch Chancen, denn es gibt noch einige wenige Karten für das Konzert in der Kölner Lanxess Arena. Tickets bekommt ihr ab 85,90 Euro aufwärts. Aber ihr solltet euch beeilen, denn die Anzahl ist sehr begrenzt.

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Die Lanxess Arena fasst maximal 20.000 Zuschauer. Bei Sportveranstaltungen wie Handball passen 19.400 Zuschauer in die Halle, bei Eishockey können 18.700 Zuschauer in die Arena. Auf den bisherigen Stationen ihrer Tour haben die Backstreet Boys bereits ähnlich große Hallen voll ausgefüllt, weshalb auch davon ausgegangen werden darf, dass die Lanxess Arena voll sein wird.

Backstreet Boys in Köln: Was können wir von der Show erwarten?

In knapp 30 Jahren Bandgeschichte sowie neun Studioalben kommen einige Hits zusammen. Diese werden die fünf Herren auch in der Lanxess Arena darbieten, eine Setlist existiert im Internet bereits. Die lässt erahnen, dass keine großen Hits fehlen und auch vom neuen Album ausreichend Song präsentiert werden. Ob die Backstreet Boys aber auch heute noch die Damenwelt reihenweise zum Kreischen bringt und ein Blick von Nick, AJ und Co. reicht, um die Halle zum Toben zu bringen, bleibt abzuwarten.

Konzert von den Backstreet Boys: Wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

An der Lanxess Arena gibt es eine Reihe von Haltestellen der öffentlichen Verkehrsmittel. So könnt ihr wählen zwischen den Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS arena“ und „Deutz Technische Hochschule“. Folgende Linien fahren die Haltestellen an:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Wenn ihr mit dem Auto anreisen möchtet, folgt am besten den Hinweisschildern „LANXESS arena“ und „Koelnmesse“. Auch liegt der Deutzer Bahnhof in unmittelbarer Nähe zur Arena. Parkmöglichkeiten an der Lanxess Arena gibt es in ausreichender Menge – und sie sind ausgeschildert. Auch Parkhäuser sind in unmittelbarer Nähe zu finden. Diese findet ihr hier.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt „LANXESS arena“ und folgt dann den Schildern.

Kommt ihr aus Frankfurt, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt „LANXESS arena“ seht.