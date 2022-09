Clueso in Köln: Einlass, Zeitplan und alle Infos zum Konzert

Seit über 20 Jahren steht Thomas Hübner, besser bekannt unter dem Namen Clueso, auf der Bühne. 2001 veröffentlichte er beim Label der Fantastischen Vier Four Music sein Debütalbum „Text und Ton“, im Anschluss folgten noch acht weitere Studioalben. Jetzt kommt der Sänger nach Köln.

Im Herbst 2022 geht der gebürtige Erfurter nun auf Tour, nachdem im Oktober 2021 seine letzte Scheibe „Album“ veröffentlicht wurde. Eigentlich war ein Großteil der Konzerte bereits in den letzten beiden Jahren geplant, sie wurden aber aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder verschoben. Nun wird die Tour endlich nachgeholt. Dabei macht der 42-Jährige Halt in insgesamt 12 deutschen Städten, unter anderem auch in Köln.

Clueso in Köln: Wo findet das Konzert statt?

Im Rahmen der „Album“-Tour wird Clueso in der Kölner Lanxess Arena auftreten. Es ist das einzige Konzert des Multitalents in Nordrhein-Westfalen. Inzwischen ist Clueso nicht mehr nur in den Sphären von Hiphop und Rap unterwegs, sondern tritt auch als Singer/Songwriter und als Produzent in Erscheinung.

Wann tritt Clueso in Köln auf?

Die Show von Clueso in Köln in der Lanxess Arena findet am 23. September statt. Bereits zwei Tage zuvor beginnt die Tour in Österreich in Wien, ehe dann in Köln die erste Show in Deutschland über die Bühne geht. Der letzte Gig findet dann am 8. Oktober in Saarbrücken statt.

Clueso in Köln: Wie ist der Zeitplan?

So sieht der Ablauf für das Clueso-Konzert in der Lanxess-Arena in Köln am 23. September aus:

Einlass: 18 Uhr

Auftritt Clueso: 20 Uhr

Clueso in Köln: Gibt es noch Tickets?

Für das Konzert von Clueso in der Kölner Lanxess Arena gibt es noch Tickets. Ab 51,60 Euro könnt ihr euch beim Tickethändler eures Vertrauens eine Eintrittskarte sichern.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Clueso (@clueso)

Wie viele Zuschauer sind dabei?

Maximal 20.000 Zuschauer finden in der Lanxess-Arena Platz. Bei Sportveranstaltungen sind es ein paar weniger, weshalb beim Eishockey nur noch 18.700 und beim Handball 19.400 Zuschauer zugelassen sind. Ob bei Clueso die volle Auslastung erreicht wird, bleibt abzuwarten.

Clueso in Köln: Was können wir von der Show erwarten?

Neun Alben hat Clueso bereits veröffentlicht, im Oktober 2021 erblickte das letzte Album das Licht der Welt. Vorrangig dürften wohl Songs von seiner letzten Scheibe „Album“ gespielt werden, doch der Thüringer hat auch etliche weitere Hitsingles in petto. Ansonsten dürfen sich die Fans sicher auf Stücke wie „Flugmodus“, „Gewinner“ oder „Chicago“ freuen.

Konzert von Clueso: Anfahrt – wie komme ich mit dem ÖPNV zur Lanxess Arena?

Die Lanxess-Arena ist mit gleich drei Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel ausgestattet. So könnt ihr wählen, ob ihr an der Haltestelle „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS arena“ oder „Deutz Technische Hochschule“ aussteigen wollt. Folgende Linien halten an den Haltestellen:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Die Liniennetzpläne könnt ihr euch hier anschauen.

Lanxess Arena in Köln: Wo kann ich mit dem Auto parken?

Ihr könnt auch mit dem Auto zur Lanxess Arena anreisen. Dann folgt am besten den Hinweisschildern „LANXESS arena“ und „Koelnmesse“. Auch liegt der Bahnhof Köln/Deutz in unmittelbarer Nähe zur Arena. Parkmöglichkeiten sind in ausreichender Menge an der Lanxess Arena vorhanden – und sie sind ausgeschildert. Ebenso findet ihr Parkhäuser in unmittelbarer Nähe.

Kommt ihr aus Richtung Olpe/Siegen, fahrt von der A4 bzw. Stadtautobahn B55 in Richtung Köln-Zentrum bis zur Abfahrt „LANXESS arena“ und folgt dann den Schildern.

Wenn ihr aus Frankfurt anreist, fahrt die A3 bis Autobahndreieck Heumar und wechselt dort auf die A4 in Richtung Aachen bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Von dort geht es dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Kommt ihr aus Bonn oder vom Flughafen, fahrt die A559 in Richtung Köln-Zentrum, -Deutz bis zum Autobahnende. Aus Aachen und Koblenz fahrt ihr am Autobahnkreuz Köln-West auf die A4 in Richtung Olpe, Frankfurt bis zum Autobahnkreuz Gremberg. Dort dann auf die A559 in Richtung Köln-Deutz bis zum Autobahnende.

Seid ihr aus Krefeld bzw. Neuss, nutzt die A57 bis Autobahnende und wechselt dann auf die B55 in Richtung Zoobrücke, Autobahnkreuz Köln-Ost, bis ihr die Abfahrt „LANXESS arena“ seht.