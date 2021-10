Leckerer Glühwein, fetzige Beats und eine große Portion gute Laune locken ab dem 4. November jeden Donnerstag an die Rheinpromenade. Am Pop-Up Store von „Glüh Dich Glücklich“ an den Kasematten könnt ihr nicht nur euer Herz, sondern auch eure Hände aufwärmen.

Das „Glüh Dich Glücklich“-Event ist über die letzten Jahre immer populärer geworden, doch leider hat Corona auch hier eine Zäsur geschaffen. Zuletzt haben die Veranstalter das Format beim Herbst Festival im Beachclub Nordpark an die frische Luft gelassen, jetzt wird es wieder Zeit für ein Heimspiel an den Kasematten am Rheinufer.

Das Setting ist und bleibt fantastisch: Der Rhein direkt vor der Tür, das romantisch beleuchtete Riesenrad „Wheel of Vision“ am Burgplatz im Rücken – und dazu jede Menge gut gelaunte Leute, leckerer Glühwein und elektronische Beats auf die Ohren. Das ist weit über die Grenzen von Düsseldorf hinaus eine einzigartige Mischung.

Der beste Glühweinstand in Düsseldorf?

2019 startete die erste Glühwein-Sause am 7. November, 2020 wuchs das Event-Format über sich hinaus und lockte jeden Donnerstag unzählige Nachtschwärmer in die mollig warme Location am Rhein – darunter auch einige Prominenz. Ebenfalls immer prominenter wurden die Köpfe hinter den Decks, welche für die passende Stimmung vor Ort sorgen sollten. Da darf man durchaus gespannt sein, wer in diesem Jahr vor Ort auflegen wird.

Bereits bekannt ist das Angebot an süßen Drinks. Mit dabei sind diesmal roter und weißer Glühwein, Bratapfel-Punch und -Likör, sowie ganz neu der „Glüh Dich Glücklich“ Glühgin – natürlich alles mit viel Liebe gemacht.

Besondere Highlights kurz vor Weihnachten und zu Silvester

Besonders heiß begehrt sind zwei Termine: Einmal findet „Glüh Dich Glücklich“ am 23. Dezember kurz vor Weihnachten statt, der andere Termin lässt euch Silvester an der Rheinpromenade mit einem Glühwein in der Hand zelebrieren. Zu beiden Events empfiehlt es sich möglichst pünktlich zum Start (meist ab 18 Uhr) vor Ort zu sein, ansonsten wird es schwierig noch einen Platz zu bekommen.

Das sind die „Glüh Dich Glücklich“-Termine 2021/2022

An den folgenden Terminen findet „Glüh Dich Glücklich“ in diesem Jahr an den Kasematten statt. Los geht es jeweils ab 18 Uhr, gefeiert wird bis tief in die Nacht hinein. Als Einlassgebühr werden 5 Euro aufgerufen.

4. November 2021

11. November 2021

18. November 2021

25. November 2021

2. Dezember 2021

9. Dezember 2021

16. Dezember 2021

23. Dezember 2021

31. Dezember 2021 (Ausnahme: freitags!)

6. Januar 2022

13. Januar 2022

Weitere Infos zu „Glüh Dich Glücklich“ findet ihr auf der Homepage.