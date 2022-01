Dschungelcamp 2022: Ein Haufen Regelverstöße, Sorgenkind Tara und ein Dreier im Lotto – so lief Tag 6

Die Nerven liegen blank: An Tag 6 bestraft RTL die Kandidaten von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ für die zahlreichen Regelverstöße. Eine Kandidatin unternimmt ein Täuschungsmanöver, während eine andere damit gleich doppelt im Pech ist. Derweil ist sich ein anderer Camper sicher, dass man sein Glück selbst in die Hand nehmen muss. Der sechste Dschungelcamp-Tag in der Zusammenfassung.

Highlight des Tages

Der geneigte Dschungelcamp-Zuschauer kennt dieses Szenario und dürfte es in dieser Staffel schon sehnlichst erwartet haben. Und an Tag 6 ist es dann auch so weit: RTL bestraft wieder einmal die Regelverstöße seiner Kandidaten – sage und schreibe 85 an der Zahl. Mehrfach waren die Promis allein im Camp unterwegs, Luxusartikel wurden untereinander getauscht, es wurde tagsüber geschlafen und auch die Mikrophone sind nicht ständig getragen worden. Die Konsequenz: Jeder Star muss einen seiner beiden Luxusartikel abgeben – ansonsten gibt es kein Essen. Das Einsammeln obliegt Teamchef Peter Althof. Keine leichte Aufgabe, denn die Nerven liegen selbstverständlich blank.

Aufreger des Tages

Womit wir auch gleich beim Aufreger des Tages wären – den diesmal Anouschka Renzi liefert. Obwohl die 57-Jährige ihre Ohrstöpsel als Strafe für die Regelverstöße abgegeben hat, zweifelt Tina Ruland an ihrer Aufrichtigkeit – und fragt nach, ob sie alle ihre Stöpsel hergegeben hat. Hat sie aber nicht, zwei fehlen. So muss Peter muss die fehlenden einsammeln.

Doch damit ist die Geschichte noch lange nicht vorbei. „Scheißverein. Miese Scheiß-Show ist das – echt!“, keift Anouschka, ehe sie sich „Petze“ Tina vorknöpft: „Brav, Tina. Da hast du gehorcht, ne! Du kommst doch nicht umsonst und fragst, ob ich alle abgegeben habe.“ Selbst auf dem Weg („Blöde Scheißkuh“) und im Dschungeltelefon („Widerlich!“) ist sie nicht zu bremsen. Als sie sich auf dem Weg zurück den Kopf stößt, bricht sie in Tränen aus. Als das 10-Sterne-Essen ankommt, erklärt sie, ihr sei der Appetit vergangen. „Fickt euch alle“, nuschelt sie noch vor sich hin. Der Baum brennt!

Tina, die nicht so richtig weiß, wie ihr gerade geschehen ist, attestiert ihrer Konkurrentin in deren Abwesenheit „eine völlig falsche Wahrnehmung“. Es folgt – auf Anraten von Linda Nobat – eine Entschuldigung von Anouschka. Doch damit tritt sie nur den nächsten Streit los. Tina möchte die Entschuldigung nämlich nicht annehmen. Eins steht nach dem Vortag nun endgültig fest: Tina ist im Dschungelcamp angekommen.

>> Todesnachricht im Dschungelcamp: Tina Ruland trauert um ihre beste Freundin <<

Einsicht des Tages

Dass man eine Meinungsverschiedenheit auch deutlich friedlicher aus dem Weg räumen kann, beweist Eric Stehfest – zumindest theoretisch. „Ich bin hier, damit mich jemand hört und auch sieht. Jemand sehr bestimmtes“, erklärt er Tina am Fluss. Gemeint ist seine Mutter, zu der er seit Jahren keinen Kontakt mehr habe. „Ich möchte ihr einfach ein Signal senden, dass ich mir sehr, sehr wünsche, dass wir wieder zueinander finden.“

Eric, der die meiste Zeit ohne Vater aufgewachsen sei, erzählt von einer harten Zeit. „Die letzten drei Jahre waren nicht so einfach, weil die Vergewaltigung und der Missbrauch bei meiner Frau und mir DAS Thema waren. Das Verhältnis zu meiner Mama ist beschädigt, weil wir Sachen erlebt haben, die nicht so einfach zu verdauen waren. Meine Frau wurde im Alter von 17 Jahren unter dem Einfluss von K.o.-Tropfen vergewaltigt. Das bringt einfach auch viel Zorn und Hass mit. Da gab es eine sehr heftige Aussprache mit meiner Mama und da habe ich sie sehr verletzt.“ Seitdem herrsche Funkstille. „Ich will mich einfach entschuldigen, dass ich die Liebe von ihr zu mir angezweifelt habe. Ich habe jetzt erst schätzen gelernt, was es bedeutet, eine Mama zu haben.“

Tina macht dem Gebrochenen Mut: „Eine Mama hört nie auf zu lieben, egal wie groß die Verletzungen sind. Wenn eines in deinem Leben sicher ist, dann dass deine Mama dich liebt – egal was du machst!“ Ob er eine Idee habe, wie er den Kontakt wiederherstellen will, fragt Tina anschließend. „Einfach hinfahren“, legt Eric seinen Schlachtplan offen. „Sie hat ja ihre Enkeltochter noch nie gesehen. Dann werde ich sie ihr in den Arm geben und der Rest ergibt sich dann denke ich von allein.“

Dschungelprüfung des Tages

Von allein ergibt sich in der Dschungelprüfung hingegen gar nichts – zum Leidwesen von Linda und Tara Tabitha. Nach einem Tag Dschungelprüfungs-Pause versuchen sie ihr Glück im „Schrotto-Lotto“. In einer überdimensionalen Lotto-Trommel festgeschnallt, müssen sie Fragen mit Hilfe der mit Zahlen bedruckten Loskugeln beantworten. Das Problem: Sie sind nicht allein. Nach und nach werden Tiere, Insekten, Fleischabfälle und diverse stinkende Flüssigkeiten eingefüllt. Und: Sie haben pro Frage nur 60 Sekunden Zeit.

An Tag 6 war das "Schrotto-Lotto" die Dschungelprüfung im Dschungelcamp 2022. Eine schmutzige Angelegenheit für Linda Nobat und Tara Tabitha. Foto: RTL Vorher sahen sie noch so aus. Foto: RTL Dann ging es in die überdimensionale Lotto-Trommel. Foto: RTL Die Angst stand Linda gleich ins Gesicht geschrieben. Foto: RTL Nachdem zunächst nur die Kugeln rollten... Foto: RTL , ... kam später allerlei ekliges Zeug dazu. Das oberste Gebot: Nase zu halten! Foto: RTL Am Ende half aber auch das nicht. Foto: RTL Und nach dem Schleim folgten die Federn. Foto: RTL Das Ergebnis. Foto: RTL Das Glas Champagner hatte sich Tara trotz der mauen Ausbeute von nur drei Sternen verdient. Foto: RTL

Ausblenden können beide den Stress nicht, das Geschrei ist groß. Die ernüchternde Bilanz nach sechs Fragen: drei Sterne. Es wartet aber noch eine Besonderheit: Mit der siebten Frage können zwar keine weiteren Sterne erspielt werden, sondern jeweils ein Goodie für zwei Stars ihrer Wahl. Die Antwort auf die anschließende Frage nach der Anzahl an Playboy-Auftritten von Tina Ruland wissen Tara und Linda, ihres Zeichens immerhin jüngstes Playboy-Model, zwar nicht, raten aber richtig! Während Linda ganz uneigennützig ein Goodie für Jasmin Herren einpackt, belohnt sich Tara selbst – und bekommt ein Glas Champagner serviert.

>> Diese Dschungelcamp-Kandidatinnen waren nackt im Playboy <<

Sorgenkind des Tages

Was zunächst egoistisch wirkt, ist im Nachhinein irgendwie nachvollziehbar. Denn als wäre das Hin und Her mit Filip Pavlovic nicht schon stressig genug, verliert Tara am Abend eines ihrer Veeners, als sie sich die Zähne mit Zahnseide reinigen möchte. „Mir ist gerade mein Zahn rausgefallen. Ich sterbe“, ruft sie entsetzt, ehe sie anfängt, den Dschungelboden abzusuchen. Vergebens. Es fließen bittere Tränen: „Scheiße, was mache ich jetzt?“

Doch dann hat der Zahn-Unfall doch noch ein Happy End. „Ich habe ihn gefunden“, berichtet Tara im Dschungeltelefon. Ein Problem gibt es allerdings noch: „Aber er ist jetzt nicht dran!“ Blöd gelaufen, denn bis ihn jemand befestigen kann, muss sie noch eine Nacht ohne das verlorene Veneer schlafen.

Zurück im Camp gibt es einen Lagebericht für die restlichen Camper: „Es tut gar nicht weh, aber es ist mir voll peinlich! Ich möchte nicht, dass das jemand sieht.“ Harald Glööckler schreitet beruhigend ein: „Ach, hier muss einem doch gar nichts mehr peinlich sein!“ Doch Tara lässt sich nicht umstimmen und gibt alles, um zu verhindern, dass jemand ihre Zahnlücke erblickt. Allen voran Filip soll natürlich nichts zu sehen bekommen, das ihn abschrecken könnte. Und der Plan geht auf: Am nächsten Morgen kommt ein Zahnarzt-Team und bringt das Veneer wieder an – ohne dass jemand einen Blick erhaschen konnte.

>> Dschungel-Flunkerei: Tara Tabitha zeigt auf „Only Fans“ nicht nur ihre Füße <<

Sprüche des Tages

„Scheißverein. Miese Scheiß-Show ist das – echt!“ (Anouschka Renzi hat eine Erleuchtung)

„Ich habe Angst, dass ich darin kotze und es alles auf Linda fällt.“ (Tara kann die Dschungelprüfung kaum erwarten)

„Mir ist gerade mein Zahn rausgefallen. Ich sterbe!“ (Tara Tabitha über den Sinn des Lebens)

„Ach, hier muss einem doch gar nichts mehr peinlich sein!“ (Harald Glööckler weiß ganz genau, wo er gerade sitzt)

„Ich weiß, dass mich hier keiner mag. Aber ich sie auch nicht.“ (Anouschka Renzi entpuppt sich als waschechte Teamplayerin)

Wer muss in die Dschungelprüfung?

Nach der Dschungelprüfung ist vor der Dschungelprüfung. Und so entscheiden die Zuschauer auch am sechsten Dschungelcamp-Tag wieder, welche IBES-Kandidaten am Folgetag um Sterne kämpfen. Diesmal trifft es drei Promis: Linda, Anouschka und Jasmin.

Mehr zum Dschungelcamp: