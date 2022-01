Diese Dschungelcamp-Kandidatinnen waren nackt im Playboy

Name: Julia Biedermann

Geburtsjahr:

Dschungelcamp-Besuch im Jahr: 2008

Im Playboy: Februar 2008

Daher kennen wir sie: Der Auftritt im Playboy und der Besuch im Dschungelcamp brachten den Image-Wechsel für die Schauspielerin und Synchronsprecherin. Zuvor war Julia Biedermann als Tochter Tanja in der Serie "Ich heirate eine Familie" und aus "Ein Schloß am Wörthersee" an der Seite von Roy Black bekannt. Foto: Wolfgang Langenstrassen/dpa