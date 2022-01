Dschungelcamp 2022: Rassismus-Skandal, Liebes-Aus und ein Rausschmiss – so lief Tag 4

Tag 4 im Dschungelcamp: Auch heute geht es wieder emotional bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zu. Die sich anbahnende Liebe zweier Teilnehmer erkaltet schon wieder, während andere bereits die Faxen ihrer Mitstreiter leid sind. Zu guter Letzt muss erneut ein Kandidat nach einem unfassbaren Skandal, der im Camp alles in den Schatten stellt, den Dschungel verlassen. Was im Camp sonst noch los war und wie die Prüfung lief, fassen wir an dieser Stelle für euch zusammen.

Eklat des Tages

Den liefert ohne Frage Janina Youssefian. Schon den ganzen Tag über gerieten Janina und Linda Nobat aneinander. Während der Prüfung, nach der Prüfung und auch davor waren sich die beiden nicht grün. Spät am Abend eskaliert der Streit dann vollends. Es fallen viele Worte, die besser nicht wiedergegeben werden, die Kirsche auf die Beleidigungsarie setzt Janina aber mit dem Spruch: „Geh doch in den Busch wieder!“

Das reicht dann auch dem Sender, der am nächsten Morgen kurzerhand verkündet: „Die Verantwortlichen haben Janina Youssefian über diese Entscheidung informiert und sie hat daraufhin umgehend das Dschungelcamp verlassen müssen. Ihr Mitwirkendenvertrag wurde gekündigt und sie wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ihre Heimreise antreten. Wir verurteilen jegliche Form von Rassismus sowie Diskriminierung auf das Schärfste. #IBES gibt Personen, die dieser Haltung nicht entsprechen, keine Bühne.“ Damit war das Dschungelcamp 2022 für Janina Youssefian auch schon wieder Geschichte.

Liebeskummer des Tages

Drei Tage hielt der Flirt zwischen zwischen Tara Tabitha und Filip Pavlovic, doch nun scheint das junge Glück bereits ein Ende gefunden zu haben. Als Tara Filip bittet, ihr doch beim Wäschewaschen Gesellschaft zu leisten, erklärt er: „In zehn Minuten, dann komme ich mit!“ So weit, so entspannt. Tara aber sieht die Sache dann doch sehr viel anders als Filip, woraufhin sie in Tränen ausbricht und sich bei Janina ausheult. „Das hat mich so enttäuscht…“

Daraufhin entfacht ein großer Streit. Filip ist erbost. „Jetzt stehe ich wieder als Vollidiot da.“ Und Tara versteht die Welt nicht mehr. „Das ist typisch. Ich bin traurig und er ist jetzt das Opfer. Ich habe doch nur nach einer Kleinigkeit gefragt.“ Daraufhin wählt Filip erstmal den Rückzug und sucht das Gespräch mit Peter Althof. Gemeinsam gehen die beiden zum Wasser und dort ledert der ehemalige Bachelorette-Kandidat richtig los. „Weißt du, was ich will? Ich will, dass die Zuschauer mich direkt als Erstes rauswählen. Ich habe da keinen Bock mehr drauf! Ich werde hier zu was gemacht, dass ich gar nicht bin. Muss sie das machen, vor der ganzen Gruppe? Sie schadet mir damit. Wieder bin ich es, wieder bin ich der Schlechte.“

Das hat gesessen! Nachdem der erste Rauch verflogen ist, sucht er das Gespräch mit Tara. „Lass uns mal drei, vier Gänge runterfahren“, bittet er die 28-Jährige. Für Tara der nächste Tiefschlag. Sie beendet das Gespräch kurzerhand und versteht die Welt nicht mehr.

Dschungelprüfung des Tages

Nach dem Rausschmiss von Janina bleiben nur noch drei Kandidaten für die Dschungelprüfung übrig. Für Linda, Anouschka Renzi, Harald Glööckler heißt es: „Essen vom Fiesband“. Und während sich Harald an Tag 1 als bekennender Vegetarier bereits als Dschungelkönig der Herzen herauskristallisierte, ist klar, dass der Desginer damit nicht geschockt werden kann. Für Anouschka und Linda sieht die Sache weit verzwickter aus.

Auf einem Fließband namens „Fiesband“ rollen Teller mit mehr oder weniger schmackhaften Gerichten an den Kandidaten vorbei. Anouschka, Linda und Harald müssen entscheiden, ob sie das, was da an ihnen vorbeirollt, essen wollen, oder nicht. Schlägt Anouschka das Gericht aus, ist Linda an der Reihe. Sollte auch sie verneinen, liegt es an Harald, den Teller zu leeren. Es darf sich nicht die Nase zugehalten, kein Wasser getrunken und auch nicht gespuckt werden. Entscheidet sich einer der Drei dazu, ein Gericht zu essen, bleiben 60 Sekunden Zeit. Pro Gericht gibt es einen Stern.

Den Auftakt macht eine Bullennase, die unberührt an allen Kandidaten vorbei spaziert. Es folgt ein frittierter Skorpion, der Linda anlächelt und den sie für einen Gaumenschmaus einlädt. Am Ende holt sie den ersten Stern. Es folgen Würmer, in Windeseile vernascht von Anouschka, gefolgt von einem Lammherz. Erneut greift Anouschka beherzt zu, verschätzt sich aber. Der Ekel überwiegt und somit ist der Stern verloren. Am Ende muss das Trio noch einen besonderen Drink, der unter anderem fermentierten Sauerkraut enthält, zu sich nehmen, doch Linda scheitert. Somit gehen die Kandidaten mit zwei Sternen aus der Dschungelprüfung.

Beichte des Tages

Man konnte es ein wenig erwarten, heute ist es dann schließlich soweit. Es ging um das Thema Drogen. Während Linda gesteht, noch nie mit Drogen in Kontakt gekommen zu sein, äußert sich Jasmin Herren sehr emotional. „Was viel schlimmer ist, als der ganze Quatsch, sind die Benzodiazepine, wie z. B. Valium. Jeder Arzt verschreibt dir das und das ist auch der Scheiß, an dem Willi gestorben ist.“ Daraufhin zeigt sich auch Peter betroffen und pflichtet der Witwe bei: „Du hast da ja echt viel mitgemacht.“

Daraufhin erklärt sich Jasmin noch weiter: „Ich wusste, wen ich heirate und ich wusste, dass das eine Krankheit ist. Ich habe diese Krankheit nicht akzeptiert, aber ich habe gemeinsam mit ihm beschlossen dagegen zu kämpfen. Und er war auf einem wirklich guten Weg. Leider haben wir es trotzdem nicht geschafft. Ich habe ja noch einen Tag vorher mit ihm telefoniert und gedacht, er hat es im Griff, er ist am Runterfahren.“ Daraufhin erkundigt sich Filip, wie Jasmin schließlich vom Tode ihres Mannes erfahren habe. „Ich hatte ein Bauchgefühl und bin morgens um sieben aufgewacht. Ich habe eine WhatsApp-Gruppe mit den Nachbarn und die schrieben, vor der Tür stehen Krankenwagen und die Feuerwehr. Und dann kam der Anruf meiner Managerin und ich sagte: ‚Du willst mir sagen, dass mein Mann tot ist, richtig?‘ Sie sagte ‚Ja‘, und dann war bei mir Blackout.“

Sorge des Tages

Die Sorge des Tages liefert diesmal Filip, nur das es in diesem Fall nichts mit Tara zu tun hat. Die Sache ist viel handfester. Denn ein Affe hat ihm ins Bett gemacht. „Der Affe hat mich angeschissen, der hat mich angekackt. Guck‘ mal die Scheiße hier auf meinem Bett.“ Nachdem sich alle kräftig darüber amüsiert haben, geht er sich mit Peter waschen und äußert seine Sorge. „Genau in meine offene Wunde. Kann das Bakterien übertragen? Ich habe auch noch so richtig schön reingefasst.“ Daher macht er sich nun Sorgen, krank zu werden. „Nicht, dass ich jetzt Hepatitis kriege.“

Doch Frau Doktor Youssefian beruhigt den 28 Jahre alten Hamburger. „Hör zu: Hepatitis kriegst du nur, wenn jemand z. B. den Peter absticht, das Messer nimmt und dich auch absticht.“ Hoffen wir, dass es nicht so weit kommt, auch wenn die Messer die vergangenen Tage verbal ganz schön gewetzt wurden.

Lästerei des Tages

Die Lästerei des Tages gibt es heute von Eric Stehfest und Jasmin. Zunächst ist es Eric, der erneut die Nachtwache am Lagerfeuer übernimmt und aus dem es im Anschluss herausplatzt. „Ich glaube, ich habe einen geschwollenen Arsch. Ich will mich hier nicht schonen. Ich mache jeden Tag zwei Schichten – ist mir scheißegal – aber es gibt hier lebenserhaltende Aufgaben, die wir als Gruppe meistern müssen! Aber die machen immer dieselben.“

Von der Ansage angespornt schlägt sich auch Jasmin auf die Seite des Schauspielers und ergänzt: „Mich stören hier einige Sachen, da bin ich ehrlich. Ich habe kein Bock mehr auf dieses ‚Ich bin etwas Besseres‘, immer Extrawurst. Harald liegt auch nur die ganze Zeit da und nimmt sich was raus. Wenn ich frage, wer möchte was essen, dann sagt er ja und bleibt sitzen. Ey, ich bin nicht dein Sklave, steh gefälligst auf.“ Zustimmend schiebt auch Eric noch mal hinterher: „Ich bin sehr froh, wenn diese erste Woche vorbei ist und die Sachen dann Konsequenzen haben.“

Scheinbar können es die ersten Kandidaten kaum mehr erwarten, ihre Animositäten endlich auch in zählbares in Form von Votings auszudrücken. Da steht uns noch ein heißes Miteinander bevor. Einmal in Fahrt, ist Jasmin aber kaum mehr zu bremsen und nimmt sich gleich das nächste Camp-Mitglied in Person von Anouschka vor: „Ich bin froh, wenn Anouschka rausgewählt ist, weil sie mir mit ihrem Scheiß auf den Sack geht. Jeden Tag was anderes: Das geht nicht, das geht nicht und das auch nicht. Dann ruf‘ den Satz und gehe nach Hause. Also in der Tierwelt ist das auch so, da wird das schwächste oder kränkste Glied gefressen!“ Na dann guten Appetit.

Sprüche des Tages

„Ich glaube, ich habe einen geschwollenen Arsch“ (Eric Stehfest mit gutem Sitzfleisch)

„Hepatitis kriegst du nur, wenn jemand z. B. den Peter absticht, das Messer nimmt und dich auch absticht“ (Medizinerin Janina Youssefian über Infektionen)

„Wenn ich die ganze Scheiße nicht salzen oder pfeffern kann, brauch ich es auch nicht zu essen.“ (Anouschka Renzi gibt Ernährungstipps)

„Iiiiih, ich hab so viel Scheiße im Arsch“ (Janina Youssefian nach der Dschungelprüfung)

„Was kann ich denn dafür, wenn du dir den ganzen Tag die Haare gemacht hast?“ (Filip Pavlovic über Taras Zeitmanagement)

„Warzenschweinschwanz. Klingt sehr appetiterregend.“ (Anouschka ist erotisch angehaucht)

„Ich bin für Kannibalismus!“ (Jasmin hat ihre Campmitbewohner zum fressen gern)

„Geh doch in den Busch wieder!“ (Janine zeigt sich weltoffen und tolerant)

Wer muss in die Dschungelprüfung?

Und täglich grüßt das Murmeltier. Tag ein, Tag aus entscheiden die Zuschauer, wer von den Kandidaten am nächsten in die Dschungelprüfung muss. Dieses Mal müssen wieder zwei Kandidaten ran. Es trifft erneut Linda und Harald. Das Duo ist am Dienstag dafür verantwortlich die Sterne für das Essen im Camp zu besorgen – und zwar mit einer „Flug-Prüfung“, so viel hat RTL schon verraten. Die Kandidaten müssen von einem Podest über einem Abgrund in ein Netz springen und sich von dort nach oben zu den Sternen vorarbeiten. Erst dann gibt es wieder etwas für den Magen und somit für die Stimmung im Camp. Wer hier Höhenangst hat, verliert. Guten Flug.

