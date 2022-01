Quotenkampf im Dschungelcamp: RTL lässt „IBES“ gegen „GNTM“ antreten

Es ist eine waschechte Premiere für das Dschungelcamp: Der Quotenkönig von RTL bekommt donnerstags, also am 27. Januar und 3. Februar, den Primetime-Slot um 20.15 Uhr serviert. Wer bislang verzweifelt gegen das Einschlafen gekämpft hat, was bei solchen Aufregern unverständlich ist, der kann nun auch ohne Energy-Drinks und Tierhoden-Snack zum Abendbrot länger durchhalten.

Zugegeben: RTL denkt bei der Umstellung sicher nicht ausschließlich an euren verbesserten Schlafrhythmus. Vielmehr scheint man zwei ganz besondere Konkurrenz-Sendungen ins Fadenkreuz genommen zu haben. Am Donnerstag, dem 27. Januar, startet das Finale von „The Masked Dancer“, am Donnerstag darauf die neue Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. PRO7 und auch Heidi Klum dürfte sich nur wenig darüber freuen, wenn die Einschaltquoten von attraktiven Läster-Models in bester Kreisch-Laune hin zu operativ verbesserten Exzentrikern und rassistischen Flokati-Promis wandern. Eines steht fest: Es wird ein spannender Kampf zwischen den Quoten-Giganten!

>> Dschungelcamp 2022: Wer wird die Oberzicke des Camps? <<

Für das Finale von „The Masked Dancer“ hingegen sieht es düsterer aus: Obwohl die charmante Sängerin Yvonne Catterfeld das Rateteam am 27. Januar unterstützt, kämpft die Show weiter mit sinkenden Zuschauerzahlen. Knapp ein Drittel der Premieren-Zuschauer waren beim Halbfinale vergangene Woche bereits abgesprungen. Das ein Affe, ein Buntstift, eine Maus und ein „Zottel“ gegen die Dschungelmacht aus Südafrika bestehen können, darf zurecht bezweifelt werden.

Für RTL ist die zeitliche Umstellung kein großes Ding. Aufgrund des neuen Standorts in Südafrika hat die beliebte TV-Show in diesem Jahr nur mit einer Zeitverschiebung von einer Stunde zu kämpfen. Alle Termine und Infos zu allen „IBES“-Folgen haben wir hier für euch zusammengestellt.